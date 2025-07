Emmy 2025: confira a lista de indicados ao prêmio

O evento acontece 14 de setembro - Foto: Reprodução | X

A lista de indicados ao Emmy 2025 foi divulgada nesta terça-feira, 15, pela Academia Internacional das Artes e Ciências Televisivas. Marcada para acontecer no dia 16 de setembro, a cerimônia de premiação celebrará os destaques da televisão e das plataformas de streaming no último ano.

Dentre as produções indicadas estão ‘O Estúdio’, ‘Ruptura’, ‘The White Lotus’, ‘The Last of Us’ e ‘Adolescência’. Já entre os atores, Pedro Pascal, Tramell Tillman , Adam Brody e Sterling K. Brown disputam o prêmio.

Apesar das especulações, Wagner Moura não recebeu nenhuma indicação ao Emmy 2025. Série estrelada pelo ator brasileiro, Ladrões de Drogas, da Apple TV+, era uma das apostas da mídia, que achava que o artista séria indicado a categoria de Melhor Ator Coadjuvante.

Confira a lista completa:

Melhor Série Dramática

Andor

Paradise

A Diplomata

The Pitt

Ruptura

The Last of Us

Slow Horses

The White Lotus

Melhor Série Cômica

Abbott Elementary

Hacks

O Urso

Ninguém Quer

Only Murders in the Building

Falando a Real

O Estúdio

O Que Fazemos nas Sombras

Melhor Série Limitada ou Antologia

Adolescência

Black Mirror

Morrendo por Sexo

Monstros: Irmãos Menendez

Pinguim

Melhor Ator em Série Dramática

Pedro Pascal – The Last of Us

Noah Wyle – The Pitt

Sterling K. Brown – Paradise

Adam Scott – Ruptura

Gary Oldman – Slow Horses

Melhor Atriz em Série Dramática

Keri Russell – A Diplomata

Sharon Horgan – Mal de Família

Kathy Bates – Matlock

Britt Lower – Ruptura

Bella Ramsey – The Last of Us

Melhor Ator Coadjuvante em Série Dramática

Zach Cherry – Ruptura

John Turturro – Ruptura

Tramell Tillman – Ruptura

Walton Goggins – The White Lotus

Jason Isaacs – The White Lotus

Sam Rockwell – The White Lotus

James Marsden – Paradise

Melhor Atriz Coadjuvante em Série Dramática

Carrie Coon – The White Lotus

Katherine LaNasa – The Pitt

Julianne Nicholson – Paradise

Parker Posey – The White Lotus

Natasha Rothwell – The White Lotus

Aimee Lou Wood – The White Lotus

Melhor Ator em Série Cômica

Adam Brody – Ninguém Quer

Seth Rogen – O Estúdio

Jason Segel – Falando a Real

Martin Short – Only Murders in the Building

Jeremy Allen White – O Urso

Melhor Atriz em Série Cômica

Uzo Aduba – Assassinato na Casa Branca

Kristen Bell – Ninguém Quer

Quinta Brunson – Abbott Elementary

Ayo Edebiri – O Urso

Jean Smart – Hacks

Melhor Ator Coadjuvante em Série Cômica

Ike Barinholtz – O Estúdio

Harrison Ford – Falando a Real

Colman Domingo – As Quatro Estações

Jeff Hiller – Somebody Somewhere

Ebon Moss-Bachrach – O Urso

Michael Urie – Falando a Real

Bowen Yang – Saturday Night Live

Melhor Atriz Coadjuvante em Série Cômica

Liza Colón-Zayas – O Urso

Hannah Einbinder – Hacks

Kathryn Hahn – O Estúdio

Catherine O'Hara – O Estúdio

Jessica Williams – Falando a Real

Janelle James – Abbott Elementary

Sheryl Lee Ralph – Abbott Elementary

Melhor Ator em Série Limitada, Antologia ou Telefilme

Jake Gyllenhaal – Acima de Qualquer Suspeita

Colin Farrell – Pinguim

Stephen Graham – Adolescência

Brian Tyree Henry – Ladrões de Drogas

Cooper Koch – Monstros: Irmãos Menendez

Melhor Atriz em Série Limitada, Antologia ou Telefilme

Cate Blanchett – Disclaimer

Rashida Jones – Black Mirror

Cristin Miliotti – Pinguim

Michelle Williams – Morrendo por Sexo

Meghann Fahy – Sereias

Melhor Ator Coadjuvante em Série Limitada, Antologia ou Telefilme

Javier Bardem – Monstros: Irmãos Menendez

Bill Camp – Acima de Qualquer Suspeita

Owen Cooper – Adolescência

Rob Delaney – Morrendo por Sexo

Peter Sarsgaard – Acima de Qualquer Suspeita

Ashley Walters – Adolescência

Melhor Atriz Coadjuvante em Série Limitada, Antologia ou Telefilme

Deirdre O’Connell – Pinguim

Erin Doherty – Adolescência

Ruth Negga – Acima de Qualquer Suspeita

Chloe Sevigny – Monstros: Irmãos Menendez

Jenny Slate – Morrendo por Sexo

Christine Tremarco – Adolescência

Melhor Ator Convidado em Série Dramática

Giancarlo Esposito – The Boys

Forest Whitaker – Andor

Scott Glenn – The White Lotus

Shawn Hatosy – The Pitt

Joe Pantoliano – The Last of Us

Jeffrey Wright – The Last of Us

Melhor Atriz Convidada em Série Dramática

Jane Alexander – Ruptura

Gwendoline Christie – Ruptura

Kaitlyn Dever – The Last of Us

Catherine O’Hara – The Last of Us

Cherry Jones – The Handmaid’s Tale

Merritt Wever – Ruptura

Melhor Ator Convidado em Série Cômica

Jon Bernthal – O Urso

Bryan Cranston – O Estúdio

Dave Franco – O Estúdio

Ron Howard – O Estúdio

Anthony Mackie – O Estúdio

Martin Scorsese – O Estúdio

Melhor Atriz Convidada em Série Cômica