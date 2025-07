Entenda o final de Round 6 e descubra se série terá novas temporadas

A série sul-coreana chega ao fim - Foto: Divulgação

Os episódios finais da terceira e última temporada de Round 6chegaram nesta sexta-feira, 27, à Netflix. A série sul-coreana encerra a história de Gi-hun (Lee Jung-jae), revela o vencedor da nova edição dos jogos e ainda deixa em aberto possibilidades de continuação, inclusive em território americano.



ATENÇÃO: Esta matéria contém spoilers da 3ª temporada de Round 6

Quem ganha os jogos e o que acontece com Gi-hun?

O vencedor da nova edição dos jogos é o bebê não-nomeado de Jun-hee (Jo Yu-ri). A personagem dá à luz durante um dos desafios, mas morre em outra brincadeira mortal. Gi-hun, ao presenciar o acontecimento, assume a responsabilidade pela criança.

Na etapa final do jogo da lula, ele enfrenta Myung-gi (Im Si-wan), pai da criança, que demonstra desprezo pela vida do bebê. Gi-hun o derrota, mas, como a competição exige uma morte na última plataforma, ele opta por tirar a própria vida, garantindo a sobrevivência da criança.

Os jogos são encerrados no final?

A sede dos jogos na Coreia do Sul é destruída após uma operação liderada por Hwang Jun-ho (Wi Ha-joon), que chega à ilha com apoio da Guarda Costeira. Os organizadores iniciam um protocolo de autodestruição, e o local é completamente destruído.

Apesar disso, não é possível afirmar que os jogos chegaram ao fim. A série mostra que outras versões existem ao redor do mundo. Uma cena ambientada em Los Angeles mostra o Front Man (Lee Byung-hun) observando uma mulher misteriosa (Cate Blanchett) jogando ddakji com um sem-teto, indicando que a competição continua em outros países.

Vai ter 4ª temporada de Round 6?

A série foi anunciada como encerrada com a terceira temporada, e o criador Hwang Dong-hyuk deu sinais de que concluiu o que queria contar. Mesmo assim, o universo de Round 6 pode seguir de outras formas.

O final deixa espaço para que os jogos continuem em outros lugares, o que pode permitir novas histórias ou derivados ambientados em contextos diferentes.

O que se sabe sobre o remake americano?

A única informação concreta até agora é a aparição de Cate Blanchett nos minutos finais da temporada, em uma cena nos Estados Unidos. A atriz é parceira de longa data do diretor David Fincher, que está à frente da adaptação americana.

Não há confirmação sobre o papel de Blanchett no remake, mas a Netflix parece apostar em uma expansão do universo de Round 6, criando algo mais próximo de um spin-off do que de um remake tradicional.

As três temporadas de Round 6 já estão disponíveis na Netflix.