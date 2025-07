Esnobado no Oscar, Cidade de Deus é único brasileiro no TOP 100 do século

Produção ocupa a 15ª posição do ranking - Foto: Divulgação

O clássico Cidade de Deus (2003), dirigido por Fernando Meirelles e Kátia Lund, acaba de alcançar mais um feito histórico: foi incluído na lista dos 100 melhores filmes do século XXI, publicada nesta quinta-feira, 27, pelo jornal The New York Times. O longa ocupa a 15ª posição do ranking e é o único filme brasileiro na seleção, que tem Parasita (2019), de Bong Joon Ho, como o número 1.

A lista foi elaborada com base na votação de mais de 500 profissionais da indústria cinematográfica de diversos países, entre eles diretores, atores e produtores. O ator britânico Chiwetel Ejiofor (12 Anos de Escravidão) foi um dos votantes que escolheu o longa nacional como um de seus favoritos pessoais.

“Na primeira vez a que você assiste, sente o calor, sente o suor nas costas, sente a pressão, sente as ruas. São poucos os filmes que te colocam no meio de um ambiente com tanta precisão”, elogiou Ejiofor.

Outro nome que colocou Cidade de Deus entre seus preferidos foi o comediante norte-americano Patton Oswalt, que destacou a força emocional de uma das cenas:

“Há uma cena no meio de Cidade de Deus em que eles fazem uma espécie de dança improvisada, e então tocam Kung Fu Fighting, o que anima toda a multidão. Mas também é trágico e tenso. É simplesmente extraordinário”, disse.

Impacto mundial e legado duradouro

Lançado há mais de 20 anos, Cidade de Deus continua sendo reconhecido por sua narrativa potente, estética inovadora e retrato visceral da violência urbana nas favelas do Rio de Janeiro. Baseado no livro de Paulo Lins, o filme revelou talentos como Alice Braga e Seu Jorge, além de ter lançado Meirelles ao estrelato internacional.

Em 2004, o longa também fez história ao levar o Brasil ao Oscar com quatro indicações: Melhor Direção, Roteiro Adaptado, Edição e Fotografia. Embora não tenha vencido nenhuma estatueta, o feito permanece inédito na história do cinema brasileiro.

Confira a lista completa dos melhores filmes do século XXI