A PRÓPRIA CARNE
Esqueça Hollywood: esse terror brasileiro vai te perseguir até nos pesadelos
Filme brasileiro que promete tirar o sono do espectador já está em cartaz nos cinemas
Por Edvaldo Sales
O terror no cinema brasileiro vive uma fase muito bacana, pois o gênero tem ganhado cada vez mais destaque. Dos filmes nacionais que estão em cartaz atualmente, dois são de terror e um deles é ‘A Própria Carne’, de Ian SBF.
O longa acompanha a chegada de três soldados desertores em uma casa isolada na floresta, durante a Guerra do Paraguai, em 1870. O que parecia ser um refúgio seguro logo se torna um cenário de pesadelo, conforme os fugitivos descobrem que o fazendeiro misterioso e a jovem que moram no local escondem segredos macabros. O elenco conta com Luiz Carlos Persy, Jorge Guerreiro, Jade Mascarenhas, George Sauma e Pierri Baitelli.
Leia Também:
Ao Cineinsite A TARDE, Ian SBF, que além de diretor é roteirista, deu detalhes do terror que ele e a equipe de escritores queriam proporcionar ao espectador. “Tentamos ambientar em um lugar que fosse realmente já um ambiente aterrorizante: entre 1864 até 1970, na maior guerra da América Latina. Colocar esses personagens nesse lugar, tendo que fugir desse ambiente, chegando em um lugar também opressor, aterrorizante, esse era o nosso objetivo”, explicou.
“Por isso que a gente queria tanto a guerra do Paraguai, colocar eles lá, e óbvio que também temos a nossa segunda vontade que era trazer um pouquinho a guerra do Paraguai, um momento tão bizarro e importante da nossa história, para que as pessoas também comecem a entender um pouquinho mais, pesquisar e ir atrás desses momentos, porque eu acho que faz falta dentro da nossa cultura, às vezes, colocar um pouquinho mais de luz neles”, ressaltou.
Deive Pazos, que também trabalhou no roteiro de A Própria Carne, afirmou que a ideia principal era fazer um terror psicológico. “Em muitos momentos, a descrição do que vai acontecer é mais sinistra do que a o acontecimento em si. É um terror histórico no sentido de que as limitações da época interferem nos acontecimentos. Se acontecesse em 2025, muita coisa não teria acontecido, o cara teria celular, teria sei lá o quê. Naquela época, você tinha muitas limitações, até de água, de saneamento, as armas funcionavam de forma diferente. Uma arma dava um tiro e você tinha que recarregar. Isso influencia nos acontecimentos”, detalhou.
E três soldados, naquela casa, naquele lugar afastado, perto da fronteira, sair de lá é quase uma sentença de morte se você não tiver aquela estrutura. Eles estarem ilhados naquele lugar e não poderem sair de lá, faz sentido também para 1870. É óbvio que hoje em dia, em qualquer lugar, a sua locomoção é muito mais fácil do que do que era o filme.
Alexandre Ottoni, que completa o trio de roteiristas, pontuou que ilhar os personagens de um filme de terror é um arquétipo básico para criar uma situação contida. “Isso que é interessante de se explorar, é uma fórmula, mas tem mil formas de fazer. Foi muito interessante aplicar esses preceitos de filme terror justamente nessa ambientação, porque um tema recorrente do filme é fuga. A gente vai lutar ou vai fugir? E eles começam o filme já fugindo de uma luta, estão todos exaustos e caem em um lugar onde não entendem se eles têm que lutar ou fugir, eles querem evitar o máximo conflito, porque eles já estão em fuga”, disse.
O tema disso tudo é a opressão. A opressão da guerra, a opressão individual que cada um sentiu para motivar a fuga deles, aí a gente toca nas opressões históricas da escravidão, da guerra em si, da posição de extermínio que o Brasil, Argentina e o Uruguai tomaram conta o Paraguai ali.
Segundo Ottoni, tudo isso está misturado, “até com a situação de terror que os personagens vão viver na fazenda. Está tudo muito ligado à opressão, fuga ou luta. Só que isso toca em vários aspectos, tanto os históricos quanto os fantásticos do gênero.”
Assista ao trailer de ‘A Própria Carne’:
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes