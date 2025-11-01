Menu
A PRÓPRIA CARNE

Esqueça Hollywood: esse terror brasileiro vai te perseguir até nos pesadelos

Filme brasileiro que promete tirar o sono do espectador já está em cartaz nos cinemas

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

01/11/2025 - 11:14 h
Cena de ‘A Própria Carne’
Cena de ‘A Própria Carne’ -

O terror no cinema brasileiro vive uma fase muito bacana, pois o gênero tem ganhado cada vez mais destaque. Dos filmes nacionais que estão em cartaz atualmente, dois são de terror e um deles é ‘A Própria Carne’, de Ian SBF.

O longa acompanha a chegada de três soldados desertores em uma casa isolada na floresta, durante a Guerra do Paraguai, em 1870. O que parecia ser um refúgio seguro logo se torna um cenário de pesadelo, conforme os fugitivos descobrem que o fazendeiro misterioso e a jovem que moram no local escondem segredos macabros. O elenco conta com Luiz Carlos Persy, Jorge Guerreiro, Jade Mascarenhas, George Sauma e Pierri Baitelli.

Ao Cineinsite A TARDE, Ian SBF, que além de diretor é roteirista, deu detalhes do terror que ele e a equipe de escritores queriam proporcionar ao espectador. “Tentamos ambientar em um lugar que fosse realmente já um ambiente aterrorizante: entre 1864 até 1970, na maior guerra da América Latina. Colocar esses personagens nesse lugar, tendo que fugir desse ambiente, chegando em um lugar também opressor, aterrorizante, esse era o nosso objetivo”, explicou.

“Por isso que a gente queria tanto a guerra do Paraguai, colocar eles lá, e óbvio que também temos a nossa segunda vontade que era trazer um pouquinho a guerra do Paraguai, um momento tão bizarro e importante da nossa história, para que as pessoas também comecem a entender um pouquinho mais, pesquisar e ir atrás desses momentos, porque eu acho que faz falta dentro da nossa cultura, às vezes, colocar um pouquinho mais de luz neles”, ressaltou.

‘A Própria Carne’
‘A Própria Carne’ | Foto: Divulgação

Deive Pazos, que também trabalhou no roteiro de A Própria Carne, afirmou que a ideia principal era fazer um terror psicológico. “Em muitos momentos, a descrição do que vai acontecer é mais sinistra do que a o acontecimento em si. É um terror histórico no sentido de que as limitações da época interferem nos acontecimentos. Se acontecesse em 2025, muita coisa não teria acontecido, o cara teria celular, teria sei lá o quê. Naquela época, você tinha muitas limitações, até de água, de saneamento, as armas funcionavam de forma diferente. Uma arma dava um tiro e você tinha que recarregar. Isso influencia nos acontecimentos”, detalhou.

E três soldados, naquela casa, naquele lugar afastado, perto da fronteira, sair de lá é quase uma sentença de morte se você não tiver aquela estrutura. Eles estarem ilhados naquele lugar e não poderem sair de lá, faz sentido também para 1870. É óbvio que hoje em dia, em qualquer lugar, a sua locomoção é muito mais fácil do que do que era o filme.
Ian SBF - diretor e roteirista
Cena de ‘A Própria Carne’
Cena de ‘A Própria Carne’ | Foto: Divulgação

Alexandre Ottoni, que completa o trio de roteiristas, pontuou que ilhar os personagens de um filme de terror é um arquétipo básico para criar uma situação contida. “Isso que é interessante de se explorar, é uma fórmula, mas tem mil formas de fazer. Foi muito interessante aplicar esses preceitos de filme terror justamente nessa ambientação, porque um tema recorrente do filme é fuga. A gente vai lutar ou vai fugir? E eles começam o filme já fugindo de uma luta, estão todos exaustos e caem em um lugar onde não entendem se eles têm que lutar ou fugir, eles querem evitar o máximo conflito, porque eles já estão em fuga”, disse.

O tema disso tudo é a opressão. A opressão da guerra, a opressão individual que cada um sentiu para motivar a fuga deles, aí a gente toca nas opressões históricas da escravidão, da guerra em si, da posição de extermínio que o Brasil, Argentina e o Uruguai tomaram conta o Paraguai ali.
Alexandre Ottoni - roteirista

Segundo Ottoni, tudo isso está misturado, “até com a situação de terror que os personagens vão viver na fazenda. Está tudo muito ligado à opressão, fuga ou luta. Só que isso toca em vários aspectos, tanto os históricos quanto os fantásticos do gênero.”

Assista ao trailer de ‘A Própria Carne’:

x