Morre ator que fez protagonista de Um Maluco no Pedaço

Ator morreu na madrugada de quarta-feira, 29 - Foto: Divulgação | NBC

Aos 42 anos, morreu o ator Floyd Roger Myers Jr., conhecido por viver a versão mais jovem de Will Smith na série ‘Um Maluco no Pedaço’. Segundo a mãe do artista, Renee Trice, o artista foi vítima de um ataque cardíaco.

Renee contou, ao TMZ, que Floyd morreu na madrugada de quarta-feira, 29, em sua casa, em Maryland, nos Estados Unidos. Segundo ela, o filho havia sofrido três ataques cardíacos nos últimos três anos.

Floyd Roger Myers Jr. | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Além de viver a versão mais jovem de Will Smith na sitcom de sucesso, ele também teve um papel na série ‘The Jacksons: Um Sonho Americano’, como Marlon Jackson. Ele também esteve em um episódio da série de TV 'Young Americans', em 2000.

De acordo com a revista People, a família do ator arrecada fundos para ajudar com os custos do funeral.