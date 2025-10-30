LUTO
Morre ator que fez protagonista de Um Maluco no Pedaço
Ator morreu na madrugada de quarta-feira, 29
Por Edvaldo Sales
Aos 42 anos, morreu o ator Floyd Roger Myers Jr., conhecido por viver a versão mais jovem de Will Smith na série ‘Um Maluco no Pedaço’. Segundo a mãe do artista, Renee Trice, o artista foi vítima de um ataque cardíaco.
Renee contou, ao TMZ, que Floyd morreu na madrugada de quarta-feira, 29, em sua casa, em Maryland, nos Estados Unidos. Segundo ela, o filho havia sofrido três ataques cardíacos nos últimos três anos.
Além de viver a versão mais jovem de Will Smith na sitcom de sucesso, ele também teve um papel na série ‘The Jacksons: Um Sonho Americano’, como Marlon Jackson. Ele também esteve em um episódio da série de TV 'Young Americans', em 2000.
De acordo com a revista People, a família do ator arrecada fundos para ajudar com os custos do funeral.
