Esse filme de ação sobre guerreiros vikings está brilhando na Netflix

Filme está fazendo sucesso na Netflix - Foto: Divulgação

Um épico de ação marcado por batalhas sangrentas e cenas extremamente violentas está em alta na Netflix. Lançado nos cinemas em 2022, O Homem do Norte, do cineasta Robert Eggers, alcançou recentemente o top 10 da plataforma e ocupa a quinta posição.

Com um elenco estrelado formado por Nicole Kidman, Alexander Skarsgård, Anya Taylor-Joy e Ethan Hawke, o longa revisita a lenda viking de Amleth, baseada no conto nórdico que inspirou Shakespeare a escrever Hamlet, em uma história de vingança marcada pela brutalidade.

A trama acompanha o príncipe Amleth (Skarsgård), prestes a assumir o trono no ano de 914, quando seu pai, o rei Horvendill, é assassinado. O jovem descobre que o tio é o culpado e, antes de fugir, vê sua mãe ser levada pelo traidor. Ele então jura que voltará para cumprir a promessa: salvar a mãe, matar o tio e vingar o pai. Duas décadas depois, já como um guerreiro viking, Amleth recebe o chamado de uma vidente para dar início à sua odisseia sangrenta.



O que Robert Eggers constrói é mais do que uma simples narrativa de vingança: é um épico que leva o mito de Amleth ao limite da brutalidade, ao mesmo tempo em que dialoga diretamente com Shakespeare e com a selvageria dos vikings. As batalhas são muito bem coreografadas coreografadas para transmitir a sensação de inevitabilidade.

O diretor, renomado por filmes de terror como A Bruxa, O Farol e Nosferatu, aproveita sua experiência com visuais intensos e estética macabra para transformar essa história de vingança em uma experiência cinematográfica imersiva.

Eggers constrói uma narrativa que mostra de forma visceral como a busca por vingança pode conduzir inevitavelmente ao caminho da autodestruição.

Cena de O Homem do Norte | Foto: Divulgação

A fotografia, mergulhada em tons terrosos, evoca a pintura medieval e o horror da natureza selvagem, enquanto a trilha sonora funciona como um pulso, acompanhando cada golpe de machado e cada ritual xamânico.



O filme é profundamente marcado pela presença de Alexander Skarsgård, que carrega toda a narrativa em seus ombros. Cada gesto, cada expressão e cada movimento físico do ator se tornam extensão da fúria e do destino trágico de Amleth.

Skarsgård não interpreta apenas um guerreiro viking, ele se transforma na própria encarnação da vingança e da brutalidade, imprimindo à história uma intensidade visceral que domina a tela do início ao fim.

O Homem do Norte é bruto, hipnótico e incômodo. Um filme que transforma mito em pesadelo e que mostra que nem toda grande saga precisa do glamour hollywoodiano para ser inesquecível.

