Esse filme emocionante é apontado como maior obra-prima da Netflix

Filme chega ao catálogo brasileiro da Netflix em novembro - Foto: Divulgação

A Netflix estreia no fim de 2025 o filme Train Dreams, drama que acompanha Robert Grainier, vivido por Joel Edgerton, um lenhador e trabalhador ferroviário cuja jornada silenciosa no início do século XX vem conquistando a crítica internacional.

A performance de Edgerton é apontada como um dos grandes trunfos da produção. Com poucas palavras e forte expressividade corporal, o ator entrega camadas profundas ao protagonista, o que tem rendido aclamação pela sutileza e impacto emocional de sua atuação.

Ao lado dele, o elenco reúne Felicity Jones, Kerry Condon e William H. Macy, que ajudam a ampliar a densidade da narrativa com interpretações afinadas ao tom contemplativo da obra.



A fotografia assinada por Adolph Velosa é outro destaque. Críticos ressaltam como a direção visual utiliza paisagens, texturas e close-ups para construir uma atmosfera meditativa, reforçada pela trilha harmônica de Bryce Dessner.

A combinação cria uma experiência sensorial que conduz o público a reflexões sobre humanidade, silêncio e transformações ao longo do tempo.

Com 97% de aprovação em sites como Rotten Tomatoes e nota 87/100 no Metacritic, Train Dreams já é apontado como uma das obras mais emocionantes do ano e já está cotado para premiações internacionais.

A produção chega ao catálogo brasileiro da Netflix em 21 de novembro de 2025 e apresenta ainda um elenco complementar formado por Clifton Collins Jr., Sean San José, Alfred Hsing e Ron Ford.

Veja o trailer: