Estrela do cinema mundial virá a Salvador para evento em cinema

Evento ocorre no Cine Glauber Rocha - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

A premiada atriz francesa Isabelle Huppert desembarca em Salvador no dia 5 de dezembro para um encontro especial com o público baiano. Após a exibição de seu mais recente filme, A Mulher Mais Rica do Mundo, Huppert participa de um bate-papo exclusivo no Cine Glauber Rocha, às 19h, na Sala 1.

Os ingressos para a sessão já estão disponíveis no site oficial do cinema. Antes de chegar à capital baiana, a artista será a convidada de honra da abertura do festival no Rio de Janeiro.

A participação da atriz integra a programação do Festival de Cinema Francês do Brasil 2025, que acontece de 27 de novembro a 10 de dezembro. Durante o período, 21 produções francesas serão exibidas em três salas de Salvador: o Cine Glauber Rocha, a Sala de Arte da Ufba e a Sala de Arte do Paseo. Além dos filmes, o evento promove encontros entre cineastas, artistas e o público brasileiro, fortalecendo a troca cultural entre os países.

Com mais de cinco décadas de carreira e presença marcante no cinema mundial, Isabelle Huppert se consolidou como uma das maiores intérpretes da França e do mundo.Descrita como "uma das melhores atrizes do mundo", em 2020, o The New York Times a classificou em 2º lugar em sua lista dos 25 maiores atrizes do século XXI.

Ao longo de sua trajetória, soma mais de 160 filmes e 19 prêmios importantes. No currículo, destacam-se títulos como Elle (2016), A Professora de Piano (2001), A Sindicalista (2022) e Madame Bovary (1991).

Baseado em fatos reais envolvendo o conflito entre Liliane Bettencourt e sua filha, Françoise Bettencourt Meyers, donas da fortuna oriunda da marca L'Oréal, o filme protagonizado por Huppert a traz no papel de Marianne Ferrère, idosa que se torna amiga do fotógrafo Pierre-Alain Fantin (Laurent Lafitte), cuja personalidade magnética atrai não somente a amizade de Marianne, mas uma soma exorbitante de dinheiro com o qual a mulher decide presentear o “novo amigo”.

Isabelle Huppert se consolidou como uma das maiores intérpretes da França e do mundo | Foto: Divulgação

Abordando não somente as intrigas geradas entre os familiares, o filme com Isabelle Huppert também traz uma reflexão sobre a fragilidade física e mental que acompanha a terceira idade, bem como apresenta uma crítica à frivolidade atrelada ao mundo dos super ricos. Emmanuelle Boudier, da Bonfilm, curadora do Festival de Cinema Francês ao lado de Christian Boudier, conversou com o jornal A TARDE sobre a seleção da obra.

“O filme é, de fato, inspirado em uma história real, ambientado em um contexto político bastante atual, pois aborda o tema dos ultrarricos. Em um momento em que a França e o Brasil debatem a questão da tributação das grandes fortunas, o longa ressoa com a atualidade. Mas esse não é o seu tema principal”, explica.

“O que ele aborda diretamente é uma questão humana, ao retratar uma mulher poderosa e rica que, no entanto, cai sob a influência de alguém que busca explorar sua fortuna. A beleza e o encanto reside na observação desse mecanismo de manipulação e na maneira como a personalidade interior de uma mulher aparentemente fria e calculista é gradualmente revelada”, destaca a curadora e produtora.