Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PRESENÇA ILUSTRE

Estrela do cinema mundial virá a Salvador para evento em cinema

Ingressos para a sessão já estão disponíveis

Redação com informações de João Paulo Barreto

Por Redação com informações de João Paulo Barreto

26/11/2025 - 18:27 h
Evento ocorre no Cine Glauber Rocha
Evento ocorre no Cine Glauber Rocha -

A premiada atriz francesa Isabelle Huppert desembarca em Salvador no dia 5 de dezembro para um encontro especial com o público baiano. Após a exibição de seu mais recente filme, A Mulher Mais Rica do Mundo, Huppert participa de um bate-papo exclusivo no Cine Glauber Rocha, às 19h, na Sala 1.

Os ingressos para a sessão já estão disponíveis no site oficial do cinema. Antes de chegar à capital baiana, a artista será a convidada de honra da abertura do festival no Rio de Janeiro.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A participação da atriz integra a programação do Festival de Cinema Francês do Brasil 2025, que acontece de 27 de novembro a 10 de dezembro. Durante o período, 21 produções francesas serão exibidas em três salas de Salvador: o Cine Glauber Rocha, a Sala de Arte da Ufba e a Sala de Arte do Paseo. Além dos filmes, o evento promove encontros entre cineastas, artistas e o público brasileiro, fortalecendo a troca cultural entre os países.

Com mais de cinco décadas de carreira e presença marcante no cinema mundial, Isabelle Huppert se consolidou como uma das maiores intérpretes da França e do mundo.Descrita como "uma das melhores atrizes do mundo", em 2020, o The New York Times a classificou em 2º lugar em sua lista dos 25 maiores atrizes do século XXI.

Ao longo de sua trajetória, soma mais de 160 filmes e 19 prêmios importantes. No currículo, destacam-se títulos como Elle (2016), A Professora de Piano (2001), A Sindicalista (2022) e Madame Bovary (1991).

Baseado em fatos reais envolvendo o conflito entre Liliane Bettencourt e sua filha, Françoise Bettencourt Meyers, donas da fortuna oriunda da marca L'Oréal, o filme protagonizado por Huppert a traz no papel de Marianne Ferrère, idosa que se torna amiga do fotógrafo Pierre-Alain Fantin (Laurent Lafitte), cuja personalidade magnética atrai não somente a amizade de Marianne, mas uma soma exorbitante de dinheiro com o qual a mulher decide presentear o “novo amigo”.

Leia Também:

Do cinema ao streaming: filme de ação é um dos melhores dos últimos tempos
Seis roteiros de viagem para viver a fantasia de filmes e séries
O impacto de 40 meses sem Stranger Things na audiência Netflix
Isabelle Huppert se consolidou como uma das maiores intérpretes da França e do mundo
Isabelle Huppert se consolidou como uma das maiores intérpretes da França e do mundo | Foto: Divulgação

Abordando não somente as intrigas geradas entre os familiares, o filme com Isabelle Huppert também traz uma reflexão sobre a fragilidade física e mental que acompanha a terceira idade, bem como apresenta uma crítica à frivolidade atrelada ao mundo dos super ricos. Emmanuelle Boudier, da Bonfilm, curadora do Festival de Cinema Francês ao lado de Christian Boudier, conversou com o jornal A TARDE sobre a seleção da obra.

“O filme é, de fato, inspirado em uma história real, ambientado em um contexto político bastante atual, pois aborda o tema dos ultrarricos. Em um momento em que a França e o Brasil debatem a questão da tributação das grandes fortunas, o longa ressoa com a atualidade. Mas esse não é o seu tema principal”, explica.

“O que ele aborda diretamente é uma questão humana, ao retratar uma mulher poderosa e rica que, no entanto, cai sob a influência de alguém que busca explorar sua fortuna. A beleza e o encanto reside na observação desse mecanismo de manipulação e na maneira como a personalidade interior de uma mulher aparentemente fria e calculista é gradualmente revelada”, destaca a curadora e produtora.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Isabelle Huppert

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Evento ocorre no Cine Glauber Rocha
Play

Five Nights at Freddy's 2: saiba o que assistir no cinema em Salvador

Evento ocorre no Cine Glauber Rocha
Play

Baiano brilha em documentário sobre seleção de futebol de cegos

Evento ocorre no Cine Glauber Rocha
Play

Da Galícia a Salvador: filme sobre vida de Pepe Faro emociona público

Evento ocorre no Cine Glauber Rocha
Play

O filme de suspense da Netflix com grande elenco que você precisa ver

x