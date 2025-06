Excluída pela Netflix, Galisteu expõe romance com Senna na HBO

Adriane e Ayrton viverem um romance de mais de um ano - Foto: Reprodução | Instagram

Adriane Galisteu está prestes a contar sua versão sobre o relacionamento com o piloto Ayrton Senna, que faleceu em 1994. A apresentadora foi convidada pela HBO para dar voz a um documentário sobre sua vida.

A informação foi anunciada por representantes da empresa nesta quinta-feira, 29, durante o evento Rio2C. Eles informaram que a série documental pretende revisitar memórias marcantes da vida da comunicadora e expor detalhes da relação dela com o tricampeão da Fórmula 1.

Presente no evento, Galisteu se emocionou e agradeceu a oportunidade de contar sua versão dos fatos sem censura. “É um ato de coragem. Eu estou ali abrindo todas as caixinhas que estavam trancadas”, disse ela, que nunca falou intimamente sobre o relacionamento.

Polêmica com a Netflix

O anúncio da série veio meses depois de uma polêmica envolvendo Adriane Galisteu e a Netflix, que lançou uma série sobre a vida de Ayrton Senna. A produção foi feita por alguns familiares do piloto, que excluíram parte da história dele com a loira.

Telespectadores perceberam que a famosa ficou em segundo plano com relação a outras figuras femininas da vida do atleta, como Xuxa Meneghel, interpretada pela atriz Pâmela Tomé e Lilian de Vasconcellos, interpretada por Alice Wegmann.

Adriane chegou a comentar sobre o assunto nas redes sociais e, apesar da exclusão, elogiou o resultado final do seriado. “É a vida como ela sempre foi, pelo menos para mim”, disse ela.

Romance proibido

Galisteu e Senna ficaram juntos por cerca de 18 meses, até o trágico acidente que tirou a vida do piloto. Entretanto, boatos alegam que a família do rapaz não era a favor do romance e preferiam que ele se relacionasse com Xuxa, que já era bem famosa na época.

Segundo informações do ‘Notícias da TV’, Viviane, irmã do piloto, foi contrária à inclusão de Adriane na narrativa do streaming. Os executivos da empresa chegaram a cogitar abandonar a produção após a exigência da moça, mas chegaram a um acordo de manter a personagem na trama, porém sem tanto enfoque.