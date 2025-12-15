Família de Chorão sofre perda na Justiça e toma atitude radical

Briga judicial envolve a marca Charlie Brown Jr. - Foto: Divulgação

A família do cantor Alexandre Magno Abrão, mais conhecido como Chorão, perdeu uma disputa judicial pelos direitos da marca Charlie Brown Jr. para a Peanuts Worldwide, que cuida do personagem Snoopy.

Segundo o g1, a decisão foi confirmada pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), que anulou o registro em nome da família de Chorão a pedido da Peanuts Worldwide.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O órgão apontou que o nome da banda foi inspirado diretamente no personagem dos quadrinhos, o que dá à empresa americana prioridade e exclusividade no uso da marca no Brasil.

Após a decisão, os representantes jurídicos de Chorão e Charlie Brown Jr. afirmaram que vão avaliar as possíveis ações na esfera judicial.

“A marca Charlie Brown Jr. é parte essencial da cultura musical brasileira e está profundamente consolidada na memória do público - algo que não se desfaz por uma etapa administrativa”, disse a defesa em nota. “A marca sempre estará vinculada ao Chorão e ao seu legado”, continuou.

Cinebiografia

Chorão será tema da cinebiografia ‘Se Não Eu, Quem Vai Fazer Você Feliz?’, que chega aos cinemas em 2026. O filme vai ser protagonizado por José Loreto (‘Jogo Cruzado’). O filme será baseado no livro ‘Se não eu, quem vai fazer você feliz? Minha história de amor com Chorão’, escrito por Graziela Gonçalves, viúva do cantor.

No primeiro vídeo de bastidores da produção, é possível ver José Loreto andando de skate em uma fonte da cidade, usando o boné para trás, do mesmo estilo que Chorão utilizava, além das clássicas roupas largas que o cantor utilizava no palco, representando a cultura do skate.

Hugo Prata e Felipe Novaes, os mesmos responsáveis por ‘Chorão: Marginal Alado’ são responsáveis por dirigir o longa. Já o roteiro é feito por Duda de Almeida. O longa focará na história de amor entre Graziela e Chorão, tema central do livro escrito pela viúva do cantor.