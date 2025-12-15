Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BATALHA JUDICIAL

Família de Chorão sofre perda na Justiça e toma atitude radical

Briga judicial envolve a marca Charlie Brown Jr.

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

15/12/2025 - 12:15 h
Briga judicial envolve a marca Charlie Brown Jr.
Briga judicial envolve a marca Charlie Brown Jr. -

A família do cantor Alexandre Magno Abrão, mais conhecido como Chorão, perdeu uma disputa judicial pelos direitos da marca Charlie Brown Jr. para a Peanuts Worldwide, que cuida do personagem Snoopy.

Segundo o g1, a decisão foi confirmada pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), que anulou o registro em nome da família de Chorão a pedido da Peanuts Worldwide.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O órgão apontou que o nome da banda foi inspirado diretamente no personagem dos quadrinhos, o que dá à empresa americana prioridade e exclusividade no uso da marca no Brasil.

Após a decisão, os representantes jurídicos de Chorão e Charlie Brown Jr. afirmaram que vão avaliar as possíveis ações na esfera judicial.

“A marca Charlie Brown Jr. é parte essencial da cultura musical brasileira e está profundamente consolidada na memória do público - algo que não se desfaz por uma etapa administrativa”, disse a defesa em nota. “A marca sempre estará vinculada ao Chorão e ao seu legado”, continuou.

Leia Também:

Apenas 4 episódios: a série Top 1 da Netflix para ver em menos de duas horas
Cristiano Ronaldo em Velozes Furiosos? Vin Diesel finalmente revela a verdade
Famoso diretor de Hollywood é encontrado morto nos EUA; filho é suspeito

Cinebiografia

Chorão será tema da cinebiografia ‘Se Não Eu, Quem Vai Fazer Você Feliz?’, que chega aos cinemas em 2026. O filme vai ser protagonizado por José Loreto (‘Jogo Cruzado’). O filme será baseado no livro ‘Se não eu, quem vai fazer você feliz? Minha história de amor com Chorão’, escrito por Graziela Gonçalves, viúva do cantor.

No primeiro vídeo de bastidores da produção, é possível ver José Loreto andando de skate em uma fonte da cidade, usando o boné para trás, do mesmo estilo que Chorão utilizava, além das clássicas roupas largas que o cantor utilizava no palco, representando a cultura do skate.

Hugo Prata e Felipe Novaes, os mesmos responsáveis por ‘Chorão: Marginal Alado’ são responsáveis por dirigir o longa. Já o roteiro é feito por Duda de Almeida. O longa focará na história de amor entre Graziela e Chorão, tema central do livro escrito pela viúva do cantor.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Charlie Brown Jr. chorão

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Briga judicial envolve a marca Charlie Brown Jr.
Play

O filme da Netflix que não vai deixar você desgrudar os olhos da tela

Briga judicial envolve a marca Charlie Brown Jr.
Play

Supergirl ganha primeiro trailer com detalhes surpreendentes; veja

Briga judicial envolve a marca Charlie Brown Jr.
Play

A série de faroeste da Netflix que bombou no TOP 10 com só 7 episódios

Briga judicial envolve a marca Charlie Brown Jr.
Play

Natal Sangrento e mais: veja o que está passando no cinema em Salvador

x