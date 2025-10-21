Menu
VEM AÍ?

Famoso personagem pode estar de volta em novo filme do Homem-Aranha

O ator que dá vida ao personagem falou sobre a possibilidade

Por Franciely Gomes

21/10/2025 - 20:04 h
O filme é um dos mais aguardados pelo público -

Os fãs do Homem-Aranha podem ter uma grande surpresa no novo filme solo sobre a história do herói. Protagonista de ‘Demolidor: Renascido’, o ator Charlie Cox comentou sobre a possibilidade de seu personagem fazer uma aparição na trama, que se chamará ‘Homem-Aranha: Um Novo Dia’.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Charlie Cox (@_charliecox)

“Bom, eu não leio nada, então não sei [o que os fãs estão dizendo online]. Eu sei que todos acham que estou em Homem-Aranha porque estou filmando alguma coisa em Londres, o que não é verdade. Eu não estou em Homem-Aranha… Estou focado no Demolidor agora”, disse ele, em entrevista ao Deadline, dando um fim aos boatos.

Apesar da ausência do Demolidor no filme, ele segue sendo um dos mais aguardados pelos admiradores do Universo Cinematográfico Marvel (MCU). Sua estreia está prevista para o dia 31 de julho de 2026.

O longa será baseado nas histórias dos quadrinhos Peter Parker, onde ele faz um pacto com o demônio Mephisto a fim de fazer com que o mundo esqueça sua identidade como Homem-Aranha. O herói também pede que o vilão salve a vida de Tia May, porém o pacto reinicia sua realidade e apaga diversos momentos, incluindo o casamento dele.

x