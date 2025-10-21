VEM AÍ?
Famoso personagem pode estar de volta em novo filme do Homem-Aranha
O ator que dá vida ao personagem falou sobre a possibilidade
Por Franciely Gomes
Os fãs do Homem-Aranha podem ter uma grande surpresa no novo filme solo sobre a história do herói. Protagonista de ‘Demolidor: Renascido’, o ator Charlie Cox comentou sobre a possibilidade de seu personagem fazer uma aparição na trama, que se chamará ‘Homem-Aranha: Um Novo Dia’.
“Bom, eu não leio nada, então não sei [o que os fãs estão dizendo online]. Eu sei que todos acham que estou em Homem-Aranha porque estou filmando alguma coisa em Londres, o que não é verdade. Eu não estou em Homem-Aranha… Estou focado no Demolidor agora”, disse ele, em entrevista ao Deadline, dando um fim aos boatos.
Leia Também:
Apesar da ausência do Demolidor no filme, ele segue sendo um dos mais aguardados pelos admiradores do Universo Cinematográfico Marvel (MCU). Sua estreia está prevista para o dia 31 de julho de 2026.
O longa será baseado nas histórias dos quadrinhos Peter Parker, onde ele faz um pacto com o demônio Mephisto a fim de fazer com que o mundo esqueça sua identidade como Homem-Aranha. O herói também pede que o vilão salve a vida de Tia May, porém o pacto reinicia sua realidade e apaga diversos momentos, incluindo o casamento dele.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes