Último episódio de Stranger Things será exibido nos cinemas

A quinta temporada marcará o fim da trama - Foto: Divulgação | Netflix

Os fãs de Stranger Things contarão com uma surpresa no último dia do ano. O episódio final da série da Netflix será exibido nos cinemas da rede AMC, com cerca de duas horas de duração.

Entretanto, vale ressaltar que a AMC não possui salas de cinema no Brasil e ainda não há nenhuma movimentação das redes brasileiras. As informações foram divulgadas pelo site Puck, mas ainda não foram confirmadas ou negadas pela Netflix.

A última temporada tem previsão de estreia para para o dia 26 de novembro, às 22 horas, quando sai a primeira parte, com quatro episódios. Já o Volume 2 terá três episódios e chega no dia 25 de dezembro, no Natal. O último episódio ficará para 31 de dezembro, último dia do ano e véspera de ano novo.