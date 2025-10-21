NAS TELONAS
Último episódio de Stranger Things será exibido nos cinemas
O episódio será exibido no último dia do ano
Por Franciely Gomes
Os fãs de Stranger Things contarão com uma surpresa no último dia do ano. O episódio final da série da Netflix será exibido nos cinemas da rede AMC, com cerca de duas horas de duração.
Entretanto, vale ressaltar que a AMC não possui salas de cinema no Brasil e ainda não há nenhuma movimentação das redes brasileiras. As informações foram divulgadas pelo site Puck, mas ainda não foram confirmadas ou negadas pela Netflix.
A última temporada tem previsão de estreia para para o dia 26 de novembro, às 22 horas, quando sai a primeira parte, com quatro episódios. Já o Volume 2 terá três episódios e chega no dia 25 de dezembro, no Natal. O último episódio ficará para 31 de dezembro, último dia do ano e véspera de ano novo.
