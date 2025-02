Famosos e políticos brasileiros lamentam morte de Cacá Diegues

Velório de Cacá Diegues acontece na manhã deste sábado, 15 - Foto: Reprodução

O Brasil perdeu na madrugada desta sexta-feira, 14, um dos maiores nomes do cinema nacional. O cineasta Cacá Diegues, aos 84 anos, faleceu no Rio de Janeiro, vítima de complicações cardiocirculatórias, conforme informado pela Clínica São Vicente.

O diretor, que se preparava para uma cirurgia, deixa um legado inestimável na história do cinema brasileiro.

O velório de Cacá será realizado na manhã deste sábado, 15, na Academia Brasileira de Letras (ABL), instituição da qual o cineasta era imortal. Em seguida, o corpo de Diegues será cremado no Caju, seguindo a vontade do cineasta.

Em nota, o Ministério da Cultura também lamentou a morte do cineasta, disponível no link anexado.

Veja os políticos e famosos que lamentaram a passagem do cineasta:

Recebi com muito pesar a notícia do falecimento de Cacá Diegues, que durante sua vida levou o Brasil e a cultura brasileira para as telas do cinema e conquistou a atenção de todo o mundo. Ganga Zumba, Xica da Silva, Bye, bye Brasil, e, mais, recentemente, “Deus é Brasileiro”… — Lula (@LulaOficial) February 14, 2025

Descanse em paz, grande amigo imortal Cacá Diegues pic.twitter.com/yHzKmetBRp — Gilberto Gil (@gilbertogil) February 14, 2025

Perdemos hoje uma das figuras mais incríveis da cultura brasileira, um ser humano incomparável e iluminado. Cacá Diegues foi um dos fundadores do Cinema Novo, cineasta sensível, carioca apaixonado pelo Rio (desde os 6 anos de idade morando aqui) e meu amigo. Tive a honra de… pic.twitter.com/JxAS7B4Lsl — Eduardo Paes (@eduardopaes) February 14, 2025

Vida e obra

Cacá Diegues foi um dos fundadores do Cinema Novo, movimento que revolucionou o cinema brasileiro nos anos 1960, ao lado de Glauber Rocha, Leon Hirszman, Paulo Cesar Saraceni, Joaquim Pedro de Andrade e outros grandes nomes do cinema nacional. Seu trabalho, sempre marcado pela sensibilidade social e política, fez dele uma referência internacional.

Ao longo de sua carreira, Cacá Diegues dirigiu mais de 20 longas-metragens, muitos dos quais se tornaram clássicos da cinematografia brasileira. Entre suas obras mais premiadas estão “Xica da Silva” (1976), que trouxe à tona a história da escravidão no Brasil, e “Bye bye Brasil” (1980), que abordou as transformações sociais e culturais do país na época. Outros filmes de destaque incluem “Veja esta canção” (1994), “Tieta do Agreste” (1995), e “Deus é brasileiro” (2003).

O cineasta também deixou uma marca forte no imaginário popular com outros grandes filmes como “Ganga Zumba” (1964), “Os herdeiros” (1969), “Joanna Francesa” (1973), e “Chuvas de verão” (1978). Sua obra “Quilombo” (1984), que retratou a luta dos negros na formação das comunidades quilombolas, é considerada um marco do cinema brasileiro. Mais recentemente, em 2018, Cacá dirigiu “O grande circo místico”, uma adaptação da obra do poeta Jorge de Lima.