Feriadão tem La La Land e show com clássicos do cinema em Salvador

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O feriadão em Salvador ganha uma programação que combina cinema e música na mesma noite. Nesta sexta-feira, 9, o CineSom Festival exibe La La Land: Cantando Estações, filme vencedor de seis categorias no Oscar de 2017, e recebe a banda Hebert & Richard para um show com clássicos das trilhas de cinema.

A programação acontece na Saladearte Cinema do Museu, no Corredor da Vitória. A sessão do longa está marcada para as 18h30. Na sequência, às 20h30, a banda assume o palco para uma apresentação dedicada a músicas marcantes do cinema.

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La La Land venceu seis categorias no Oscar

Lançado em 2016, La La Land: Cantando Estações foi um dos grandes destaques do Oscar de 2017. O filme venceu seis categorias da premiação norte-americana: direção, melhor atriz, fotografia, trilha sonora original, canção original e design de produção.

No CineSom, a exibição do longa será seguida pelo show de Hebert & Richard, criando uma programação que aproxima a história do filme de uma apresentação musical ao vivo.

Quem preferir pode acompanhar a sessão dentro da sala ou no pátio do Cinema do Museu, onde haverá transmissão do filme.

Ingressos têm valor especial até quinta-feira

Os ingressos para a edição do dia 9 têm preços especiais até quinta-feira, véspera da apresentação.

O combo que dá acesso ao filme e ao show custa R$ 65 (inteira) e R$ 49 (meia-entrada). Já quem quiser acompanhar somente o show paga R$ 35.

Nos dias das apresentações, os valores recebem acréscimo de R$ 5. Os ingressos estão disponíveis na bilheteria do Cinema do Museu ou pelo site da Saladearte.

O CineSom Festival tem patrocínio da Claro e do Estado da Bahia, por meio do Fazcultura, da Secretaria da Cultura e da Secretaria da Fazenda.

Programação segue com Marisa Monte e Belchior

A agenda do CineSom Festival continua durante todo o mês de outubro com homenagens a diferentes nomes da música.

No dia 16, Marisa Monte será homenageada em uma programação dupla. Às 19h15, o público poderá assistir ao documentário Infinito ao Meu Redor, que acompanha a cantora durante a turnê mundial Universo Particular.

Depois da sessão, às 20h30, Catharina Gonzaga sobe ao palco do pátio do Cinema do Museu para interpretar músicas de Marisa Monte.

Já no dia 23, o CineSom apresenta o tema Reis e Rainhas do Rock. A programação começa às 18h30 com a exibição de Tina - A Verdadeira História de Tina Turner. Na sequência, a banda Kingsman apresenta um show em homenagem ao gênero.

Encerrando a programação de outubro, Belchior será o homenageado do dia 30, na semana em que o cantor e compositor cearense completaria 80 anos.

Às 19h, será exibido o documentário Belchior — Apenas um coração selvagem. Depois, às 20h30, o show Dorea Canta Belchior ocupa o pátio do Cinema do Museu.

CineSom une cinema e música em uma mesma experiência

Criado em maio de 2022 pelo Circuito de Cinema Saladearte, o CineSom nasceu com a proposta de aproximar duas linguagens que possuem uma relação histórica e afetiva: o cinema e a música.

Realizado na Saladearte Cinema do Museu, o projeto promove, às sextas-feiras, uma experiência que combina a exibição de um filme com um show ao vivo relacionados por um artista, banda, gênero musical ou tema.

A programação começa com o filme e segue para o show no pátio do cinema. A proposta é fazer com que as duas atrações dialoguem entre si, seja por meio da narrativa, da trilha sonora ou do universo musical apresentado em cada edição.

Ao longo da trajetória, o CineSom já dedicou edições a nomes como Belchior, Maria Bethânia, Cazuza, Beatles e Pink Floyd, além de promover programações relacionadas a gêneros, movimentos, épocas e diferentes referências da música.

A escolha das atrações é uma das partes centrais do projeto. A curadoria considera a relevância artística e cultural dos temas, a relação deles com o cinema, o interesse do público e acontecimentos que possam ganhar significado naquele momento.

Entre os critérios estão aniversários de artistas, marcos de carreira, datas comemorativas e movimentos culturais. “Nosso público ama cantar junto. O CineSom é sobre emoção compartilhada, é sobre memória, mas também sobre celebrar o agora”, destaca Nádia Husein, criadora do projeto e sócia do Circuito Saladearte.

Cinesom Festival