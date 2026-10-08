Filme de ação do Prime Video no TOP 10 tem 97 minutos de adrenalina

Se a ideia é aproveitar algumas horas livres durante a semana e fugir do tédio com uma história que não demora para engrenar, 1992 pode ser uma opção para colocar na lista.

O filme de ação, lançado em 2025 e recém-chegado ao Prime Video, tem apenas 97 minutos de duração e atualmente ocupa a sétima posição no TOP 10 da plataforma, atrás de grandes sucessos do streaming.

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Dirigido por Ariel Vromen, que também assina o roteiro ao lado de Sascha Penn, o longa combina ação, tensão e drama familiar em uma história ambientada durante os protestos de Los Angeles de 1992. Com duas famílias colocadas em lados diferentes de uma mesma situação, a produção transforma o caos nas ruas em cenário para um perigoso assalto.

Para quem procura um filme rápido para encaixar entre o trabalho e os estudos, os 97 minutos tornam a produção uma alternativa fácil de concluir rapidamente no mesmo dia. E o desempenho no Prime Video indica que o longa ainda pode ganhar espaço no catálogo após sua chegada recente ao streaming.

Duas famílias no centro do caos

A história acompanha Mercer, interpretado por Tyrese Gibson, um pai que tenta reconstruir a própria vida e recuperar a relação com o filho adolescente, Antoine, vivido por Christopher A'mmanuel.

Em meio aos protestos que tomam Los Angeles após o veredito do caso Rodney King, Mercer leva o filho para a fábrica de metais de platina onde trabalha, buscando um local seguro para os dois passarem a noite. O cenário, porém, está longe de oferecer tranquilidade.

O jovem questiona a postura do pai diante dos episódios de racismo e da violência policial que estão acontecendo ao redor. Mercer, por sua vez, tenta priorizar a reconstrução da própria vida e garantir ao filho uma oportunidade diferente daquela que teve. Enquanto os dois tentam atravessar a noite, outra família enxerga no caos uma oportunidade.

Um assalto aproveita a revolta nas ruas

Do outro lado da cidade, Riggin, interpretado por Scott Eastwood, prepara um assalto à mesma fábrica. O objetivo é roubar conversores catalíticos que contêm platina, material de alto valor.

Seu irmão mais novo, Dennis, vivido por Dylan Arnold, está nervoso, mas decide acompanhar o plano. O pai dos dois, Lowell, interpretado por Ray Liotta, demonstra resistência à ideia. Apesar de a família ter as ferramentas necessárias para invadir o cofre, existe um problema: o sistema de vigilância.

A revolta de Los Angeles acaba oferecendo justamente a brecha que eles precisavam. Com as câmeras comprometidas e a atenção das autoridades voltada para o caos nas ruas, o grupo encontra uma oportunidade para entrar e sair da fábrica sem ser detectado.

A situação coloca as duas famílias em uma rota de colisão. Enquanto Mercer tenta proteger o filho, Riggin e os demais veem no tumulto uma chance de mudar de vida.

Ação ganha força quando os caminhos se cruzam

O filme dedica boa parte de sua primeira metade à construção das relações entre pais e filhos. Mercer tenta proteger Antoine, enquanto Riggin procura conduzir o próprio irmão e lidar com um pai que demonstra pouco afeto pelos filhos.

A presença de Copeland, personagem de Clé Bennett, também acrescenta outra camada ao grupo responsável pelo assalto. Ele é um amigo negro de Riggin e participa do plano enquanto a família se aproveita de uma revolta provocada justamente por um episódio de violência racial.

Ao mesmo tempo, Lowell aparece como uma figura especialmente cruel e também demonstra atitudes racistas. O personagem leva outros parceiros para o assalto, enquanto Riggin tenta evitar trabalhar com indivíduos ainda mais violentos.

Quando os personagens finalmente chegam à fábrica, aproximadamente uma hora depois do início do longa, a produção assume de vez o formato de thriller de ação.

A partir daí, a tensão aumenta e a sobrevivência dos personagens passa a depender das decisões tomadas em meio ao caos.

Ray Liotta faz sua última aparição no cinema

O filme também carrega um significado especial por marcar a última atuação cinematográfica de Ray Liotta, que morreu em maio de 2022. O longa é dedicado à memória do ator.

Como Lowell, Liotta interpreta um homem cruel, distante dos próprios filhos e disposto a recorrer à violência para alcançar seus objetivos. Sua presença ajuda a intensificar a tensão dentro da própria família.

Tyrese Gibson também se destaca como Mercer, principalmente nos momentos em que o personagem precisa equilibrar o desejo de proteger o filho com a necessidade de sobreviver ao ambiente cada vez mais perigoso.

Além de Gibson, Liotta, Eastwood, Arnold e Bennett, o elenco conta com Ori Pfeffer, Tosin Morohunfola, Oleg Taktarov, Michael Beasley e Dylan Arnold.

Um suspense que poderia ir além

Embora tenha uma premissa capaz de conectar ação, drama familiar e questões raciais, o filme acaba concentrando boa parte de sua força na estrutura de assalto.

A primeira metade apresenta discussões sobre racismo, violência policial e as diferentes maneiras como os personagens reagem ao cenário de tensão em Los Angeles. No entanto, esses conflitos não são aprofundados na mesma proporção quando a narrativa se transforma em um thriller de ação.

Ainda assim, a ideia central mantém a tensão. Quando os personagens chegam à fábrica, os acontecimentos ganham velocidade e colocam as duas famílias diante de situações cada vez mais perigosas.

A recepção também mostra uma diferença entre crítica e público: 1992 registra 64% de aprovação da crítica e 88% de aprovação do público.

Com a combinação de uma premissa direta, ritmo acelerado e atuações de Tyrese Gibson e Ray Liotta, o longa encontra seus melhores momentos justamente quando transforma o encontro entre as famílias em uma disputa pela sobrevivência.

Vale a pena?

Sim. Para quem é fã de filmes de ação, assaltos e histórias de sobrevivência, 1992 pode ser uma escolha interessante para uma sessão rápida. Os 97 minutos favorecem quem quer assistir a um longa completo sem comprometer boa parte do dia, enquanto a chegada recente ao Prime Video facilita encontrar a produção entre as opções do catálogo.

O filme também pode agradar quem gosta de histórias em que diferentes personagens acabam presos na mesma situação e precisam lidar com as consequências de decisões tomadas sob pressão.

Atualmente na sétima posição do TOP 10 do Prime Video, o longa já encontrou espaço entre os títulos mais assistidos da plataforma. Com pouco mais de uma hora e meia de duração e uma trama que mistura assalto, conflitos familiares e ação, é uma alternativa para quem quer aproveitar o tempo livre e fugir do tédio com uma dose rápida de adrenalina.