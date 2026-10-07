Só 4 episódios: série curta da Netflix vai salvar sua quarta (07/10)

Chegamos à quarta-feira, e, com a semana já avançando, encontrar uma produção curta pode ser a melhor opção para quem quer aproveitar algumas horas livres sem começar uma série interminável.

Entre as novidades que passaram despercebidas pelo grande volume de lançamentos da Netflix, O Problema Final surge como uma alternativa para quem procura mistério, investigação e uma história que pode ser concluída em poucas horas.

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Lançada em 2026, a minissérie espanhola tem apenas quatro episódios e acompanha um grupo de pessoas isolado em um hotel durante uma tempestade. Quando uma das hóspedes é encontrada morta, o que parecia ser um suicídio passa a levantar suspeitas de assassinato e todos no local podem estar envolvidos.

Uma morte transforma hóspedes em suspeitos

A história se passa no verão de 1959, em um pequeno hotel localizado em uma ilha próxima a Maiorca, na Espanha. Uma forte tempestade impede que os treze hóspedes deixem o local ou recebam ajuda do lado de fora.

É nesse cenário que Elisa Mander, uma turista inglesa, aparece morta. Inicialmente tratado como suicídio, o caso começa a revelar sinais de que a morte pode ter sido provocada. Com ninguém conseguindo entrar ou sair da ilha, hóspedes e funcionários passam a ocupar simultaneamente os papéis de testemunhas e suspeitos.

A pergunta central fica cada vez mais difícil de responder: quem matou Elisa Mander?

Ator que interpretou Sherlock Holmes vira investigador

É justamente nesse momento que Basil, interpretado por José Coronado, assume uma função inesperada.

Aposentado, o personagem ficou conhecido por interpretar Sherlock Holmes nos cinemas durante anos. Agora, diante de um assassinato real, ele precisa utilizar os conhecimentos adquiridos ao interpretar o famoso detetive para tentar descobrir o que aconteceu.

A premissa cria uma relação interessante entre ficção e realidade. Basil conhece profundamente a maneira como Holmes observa comportamentos, reúne pistas e chega às conclusões, mas não é o detetive criado por Arthur Conan Doyle.

A série explora justamente essa diferença e questiona quanto de um personagem pode permanecer em alguém que passou tantos anos interpretando-o.

Mistério clássico ganha cenário de época

Baseada no livro El problema final, de Arturo Pérez-Reverte, a produção aposta em uma estrutura tradicional de histórias de investigação.

Sem recursos tecnológicos modernos para facilitar o trabalho dos investigadores, Basil depende de conversas, observações e pequenas pistas para reconstruir os acontecimentos.

O isolamento também reforça a atmosfera do mistério. Como ninguém consegue deixar o hotel, qualquer pessoa pode esconder alguma coisa e todos passam a ser considerados suspeitos.

O cenário de 1959 ainda ajuda a produção a se aproximar dos clássicos romances policiais, enquanto a ilha contribui para criar uma atmosfera particular.

Apesar das mortes, a série não aposta constantemente em um clima sombrio. O ambiente elegante, as roupas de época e momentos de leveza criam um contraste com o crime investigado.

Quatro episódios para terminar em poucas horas

Um dos principais atrativos para quem procura algo rápido na Netflix é o formato enxuto.

Com quatro episódios, O Problema Final pode ser concluída em aproximadamente três horas. A produção também evita prolongar o mistério artificialmente, apresentando suspeitos e pistas sem transformar a investigação em uma história excessivamente complicada.

Essa escolha também significa que alguns personagens recebem menos desenvolvimento e funcionam principalmente como peças dentro do mistério. Ainda assim, o formato curto impede que isso comprometa significativamente a experiência.

A trama mantém um ritmo controlado e conduz o espectador até uma explicação para os acontecimentos, com reviravoltas ao longo do caminho.

José Coronado lidera o elenco

José Coronado encontra o equilíbrio necessário para interpretar Basil. O ator apresenta um personagem que conhece os métodos de Sherlock Holmes, mas que continua limitado pela própria condição humana.

Essa diferença é importante para que Basil não se transforme simplesmente em uma versão do famoso detetive. Seus erros e incertezas lembram que interpretar um investigador não significa necessariamente ter as mesmas habilidades de um.

O restante do elenco também contribui para manter a dúvida sobre os possíveis responsáveis pelo crime. María Valverde, Martiño Rivas, Maribel Verdú, Gonzalo de Castro, Cristina Kovani, José Condessa e Pepón Nieto estão entre os nomes da produção.

Conforme os personagens revelam seus passados, o mistério passa a envolver não apenas a identidade do assassino, mas também culpa, ressentimentos e acontecimentos que continuam influenciando aquelas pessoas.

Uma investigação sem grandes exageros

O Problema Final não tenta reinventar o gênero policial. Em vez disso, recupera elementos conhecidos das histórias clássicas de mistério: um grupo de suspeitos reunido em um único lugar, pistas escondidas em conversas e um investigador tentando perceber aquilo que os demais não conseguem enxergar.

A ligação de Basil com Sherlock Holmes é o elemento que dá uma camada diferente à fórmula. A produção transforma um antigo intérprete do detetive em alguém que precisa enfrentar um caso verdadeiro.

O resultado é uma história de investigação que privilegia a simplicidade, o ritmo controlado e a atmosfera de época, sem depender de grandes cenas ou de uma trama excessivamente complexa.

Vale a pena?

Sim. O Problema Final é uma boa opção para quem gosta de tramas de suspense curtas e investigação, principalmente para quem procura uma produção que possa ser maratonada em poucas horas.

Os quatro episódios tornam a série uma escolha prática para esta quarta-feira, enquanto o mistério envolvendo os hóspedes, o cenário isolado e a ligação de Basil com Sherlock Holmes ajudam a manter a curiosidade até o desfecho.

Para quem gosta de investigações clássicas, suspeitos reunidos em um mesmo ambiente e histórias de mistério com elementos de época, a minissérie pode ser uma descoberta interessante no catálogo da Netflix.