CANSOU DE POLÍTICA?
6 filmes leves na Netflix para quem quer passar longe das eleições
De investigações a festas fora de controle, seleção reúne filmes para quem quer esquecer a apuração
Estamos em clima de eleições, mas nem todo mundo quer passar o domingo acompanhando a apuração dos votos, as projeções e as atualizações sobre os resultados. Para quem prefere fugir do noticiário por algumas horas, uma boa alternativa é apostar em filmes capazes de transformar o dia em uma sessão de risadas.
E, quando a ideia é desligar a mente sem abrir mão do entretenimento, as comédias besteirol podem ser a escolha ideal. Com situações absurdas, personagens desastrados, confusões inesperadas e piadas sem compromisso com a lógica, esse tipo de produção é perfeito para quem procura diversão descomplicada no sofá.
Na Netflix, há opções para diferentes gostos, desde policiais que se metem em investigações completamente malucas até casais envolvidos em crimes misteriosos e grupos que transformam uma simples viagem em um verdadeiro caos. O segredo é encontrar uma história que combine com o seu humor e deixe a seriedade do dia um pouco de lado.
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Mas, diante de tantas possibilidades no catálogo, a curadoria faz a diferença para não perder tempo procurando o que assistir. Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com seis filmes de comédia besteirol para quem quer escapar da cobertura eleitoral e aproveitar o domingo com boas doses de humor.
6 filmes para ver agora na Netflix
Corra que a Polícia Vem Aí!
Para quem gosta de humor absurdo e investigações que fogem completamente do controle, Corra que a Polícia Vem Aí! acompanha Frank Drebin Jr. (Liam Neeson), herdeiro do lendário tenente Frank Drebin. Seguindo os passos do pai, ele entra para a polícia e assume uma divisão de elite de Los Angeles, mas seu jeito peculiar está longe de facilitar o trabalho.
Ao lado do capitão Ed Hocken Jr., Drebin se envolve em uma trama que mistura assalto a banco, um suposto suicídio e um bilionário misterioso. Em meio a uma conspiração que ameaça a cidade, o policial desastrado precisa provar seu valor.
Armadas e Perigosas
Sandra Bullock e Melissa McCarthy protagonizam esta comédia policial sobre duas profissionais que parecem não ter absolutamente nada em comum. De um lado está Ashburn, uma agente do FBI competente, mas arrogante e pouco querida pelos colegas; do outro, Mullins, uma policial de Boston conhecida pelo temperamento explosivo e pela falta de paciência para receber ordens.
Quando as duas precisam trabalhar juntas para investigar um poderoso traficante de drogas, o choque de personalidades transforma a missão em uma sequência de conflitos e situações hilárias. Entre provocações e confusões, elas terão de aprender a cooperar se quiserem solucionar o caso.
Novocaine: À Prova de Dor
Nathan Caine (Jack Quaid) leva uma vida tranquila como executivo bancário, mas esconde uma condição rara: ele nasceu com CIPA, que o impede de sentir dor física. Por causa disso, desenvolveu uma rotina cheia de cuidados para evitar acidentes e aprendeu a lidar com as limitações impostas pela condição.
Tudo muda quando um assalto ao banco termina com um colega feito refém. Determinado a salvá-lo, Nathan decide agir e descobre que sua incapacidade de sentir dor pode se tornar uma vantagem inesperada. A partir daí, embarca em uma missão perigosa que mistura ação, situações extremas e humor, colocando à prova os limites do protagonista.
Vizinhos
Mac (Seth Rogen) e Kelly Radner (Rose Byrne) acreditam ter encontrado o lugar perfeito para criar o filho recém-nascido. A tranquilidade, porém, dura pouco: a casa ao lado é ocupada por uma fraternidade universitária liderada por Teddy Sanders (Zac Efron), que transforma a vizinhança em palco para festas e confusões.
Sem conseguir escapar do barulho e das provocações, o casal entra em uma disputa cada vez mais absurda com os jovens. O que começa como uma tentativa de recuperar a paz vira uma guerra entre vizinhos, repleta de pegadinhas, exageros e situações imprevisíveis.
72 Horas em Miami
Joe (Kevin Hart) é um executivo de 40 anos que tenta salvar a própria carreira quando recebe uma oportunidade inesperada: participar de uma despedida de solteiro após ser adicionado por engano a um grupo de mensagens. Sem imaginar o tamanho da confusão, ele acaba embarcando em uma viagem para a Flórida com um grupo de jovens na casa dos vinte anos.
Entre festas caóticas, exageros e ressacas, Joe precisa sobreviver ao fim de semana mais descontrolado de sua vida. A experiência também o leva a redescobrir a espontaneidade, em uma comédia sobre diferenças de idade, escolhas impulsivas e situações que saem do planejamento.
Mistério no Mediterrâneo
Nick Spitz (Adam Sandler) é um policial que sonha em se tornar detetive, mas ainda não conseguiu passar na prova necessária para assumir o cargo. Para esconder a frustração, ele mente para a esposa, Audrey (Jennifer Aniston), dizendo que já trabalha na função. Quando ela cobra a viagem à Europa prometida desde o casamento, ele decide finalmente tirar os planos do papel.
Durante o passeio, o casal conhece um milionário que os convida para uma viagem de luxo a bordo de um iate. O programa romântico, no entanto, vira um mistério quando um assassinato acontece em alto-mar. Envolvidos na investigação, Nick e Audrey precisam descobrir o que aconteceu em meio a suspeitos, segredos e situações cômicas.