Filme de ação no Prime Video tem menos de 2 horas e muita adrenalina

Quem procura um filme de ação para assistir sem precisar encarar uma produção muito longa pode encontrar no Prime Video uma opção que combina pancadaria, suspense e uma relação inesperada entre os protagonistas.

Com 1h47 de duração, Missão Refúgio coloca Jason Statham no centro de uma história que começa em uma ilha isolada e rapidamente se transforma em uma corrida pela sobrevivência.

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Lançado nos cinemas brasileiros em março, o longa teve uma passagem discreta pelas salas, mas ganhou novo fôlego com a chegada ao streaming. A produção registra 87% de aprovação do público no Rotten Tomatoes, além de reunir elementos conhecidos do cinema de ação em uma história que tenta dar ao protagonista uma dimensão mais humana.

Na trama, Statham interpreta Michael Mason, um ex-assassino do MI6 que escolheu desaparecer do mundo e viver em uma região remota da Escócia. O plano de permanecer longe de antigos inimigos, porém, desmorona depois que uma tempestade provoca uma tragédia envolvendo uma adolescente.

A partir desse encontro, o personagem precisa abandonar a vida de isolamento e voltar a lidar com um passado marcado por operações clandestinas, violência e segredos. Ao mesmo tempo, passa a ter uma responsabilidade que não esperava assumir: proteger Jessie, uma jovem que acaba dependendo dele para sobreviver.

Um ex-agente escondido em uma ilha

Dirigido por Ric Roman Waugh, cineasta que também trabalhou como dublê e coordenador de cenas de ação, Missão Refúgio começa distante das grandes sequências de perseguição. Michael Mason vive em um farol abandonado, acompanhado apenas pelo cachorro e pelas provisões levadas periodicamente por um antigo conhecido.

A rotina muda quando Jessie e o tio são surpreendidos por uma tempestade durante uma viagem de barco. Mason consegue salvar a adolescente e passa a acolhê-la, mas o resgate desencadeia consequências que vão muito além da tragédia inicial.

O que Jessie não sabe no começo é que o homem que a recebeu esconde uma identidade ligada ao MI6. Mason passou anos trabalhando em operações perigosas e acumulou inimigos que não pretendem deixá-lo simplesmente desaparecer.

Quando o passado volta a alcançá-lo, o personagem precisa escolher entre continuar escondido ou enfrentar novamente a violência que tentou abandonar. A chegada da adolescente torna a segunda opção inevitável.

Ação ganha um novo peso com Jessie

A presença de Jessie, interpretada por Bodhi Rae Breathnach, ajuda a mudar a dinâmica tradicional do protagonista de Jason Statham. Em vez de simplesmente acompanhar um personagem que resolve todos os problemas com força física, o público acompanha um homem que precisa aprender a cuidar de alguém.

A adolescente não aparece apenas como uma personagem a ser protegida. Ela questiona Mason, observa suas atitudes e tenta compreender quem ele realmente é. A relação entre os dois cria uma camada emocional para uma história que poderia se limitar às perseguições e confrontos.

Longa lançado em 2026 ganhou novo fôlego com a chegada ao streaming - Foto: Divulgação

Ao mesmo tempo, Mason ensina Jessie a se proteger diante de uma situação em que os dois passam a ser perseguidos. O vínculo entre eles cresce enquanto a ameaça aumenta, fazendo com que as sequências de ação tenham uma consequência pessoal mais evidente.



A escolha também representa uma pequena mudança no tipo de personagem que Statham costuma interpretar. O ator continua sendo associado ao cinema de ação e aos protagonistas capazes de enfrentar adversários em combates físicos, mas aqui o personagem também precisa lidar com afeto, responsabilidade e proteção.

Jason Statham divide o elenco com nomes conhecidos

Além de Statham e Bodhi Rae Breathnach, Missão Refúgio conta com Bill Nighy no papel de Stephen Manafort, antigo chefe do MI6 e superior de Mason.

Naomi Ackie interpreta Roberta Frost, atual chefe interina da organização, enquanto Daniel Mays vive Arthur Booth, amigo de Mason e ex-arquiteto de sistemas do MI6.

O elenco ajuda a construir o universo de espionagem que surge conforme o passado do protagonista volta à superfície. Entre antigas relações, lealdades questionáveis e inimigos que conhecem os segredos de Mason, a trama amplia gradualmente a ameaça que começou com o simples resgate de uma adolescente.

Paisagens da Escócia reforçam o suspense

Um dos elementos que diferenciam o longa está na maneira como Ric Roman Waugh utiliza os cenários. A ilha, o farol, a neblina e os espaços abertos ajudam a criar uma atmosfera de isolamento antes que a narrativa avance para ambientes urbanos.

A fotografia também explora o contraste entre os dois núcleos da história, usando paisagens naturais e planos mais abertos para destacar a dimensão dos personagens diante do ambiente.

A escolha visual combina com a própria trajetória de Mason. No início, ele parece ter conseguido desaparecer completamente, mas a chegada de Jessie transforma aquele espaço de isolamento em um ponto de partida para uma fuga.

Com isso, o filme mistura a ambientação de um suspense dramático com os elementos tradicionais do cinema de ação. A história também incorpora questões contemporâneas, como vigilância e armazenamento de dados pessoais, ao lado da figura clássica do ex-combatente que foi traído pelo próprio sistema para o qual trabalhou.

Uma opção para quem gosta de ação e suspense

Missão Refúgio não tenta reinventar o gênero. A história parte de elementos conhecidos, como o protagonista com um passado violento, inimigos poderosos e uma pessoa que precisa ser protegida. A diferença está principalmente na relação construída entre Mason e Jessie.

Com 1h47 de duração, o longa pode funcionar para quem procura um filme de ação que não se apoie apenas em combates. A produção combina perseguições, confrontos e espionagem com uma história de sobrevivência e redenção.

A atuação de Jason Statham também permanece como um dos principais atrativos. O personagem é econômico, desconfiado e acostumado a resolver situações perigosas, mas a presença de Jessie cria uma vulnerabilidade diferente daquela normalmente explorada em seus filmes.

Vale a pena?

Sim. Para quem gosta de tramas envolventes, investigação, suspense e muita ação, Missão Refúgio é uma opção que merece atenção no Prime Video.

O longa reúne Jason Statham em uma história de perseguição e sobrevivência, mas acrescenta ao tradicional personagem de ação uma relação inesperada com uma adolescente.

Com cenários marcantes, confrontos físicos e um passado cheio de segredos, a produção entrega uma aventura de ritmo direto para quem procura um bom filme de ação para assistir em casa.

Veja o trailer!