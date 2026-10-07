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Filme de ação no Prime Video tem menos de 2 horas e muita adrenalina
Estrelado por Jason Statham, longa acompanha ex-agente que abandona o isolamento
Quem procura um filme de ação para assistir sem precisar encarar uma produção muito longa pode encontrar no Prime Video uma opção que combina pancadaria, suspense e uma relação inesperada entre os protagonistas.
Com 1h47 de duração, Missão Refúgio coloca Jason Statham no centro de uma história que começa em uma ilha isolada e rapidamente se transforma em uma corrida pela sobrevivência.
Lançado nos cinemas brasileiros em março, o longa teve uma passagem discreta pelas salas, mas ganhou novo fôlego com a chegada ao streaming. A produção registra 87% de aprovação do público no Rotten Tomatoes, além de reunir elementos conhecidos do cinema de ação em uma história que tenta dar ao protagonista uma dimensão mais humana.
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Na trama, Statham interpreta Michael Mason, um ex-assassino do MI6 que escolheu desaparecer do mundo e viver em uma região remota da Escócia. O plano de permanecer longe de antigos inimigos, porém, desmorona depois que uma tempestade provoca uma tragédia envolvendo uma adolescente.
A partir desse encontro, o personagem precisa abandonar a vida de isolamento e voltar a lidar com um passado marcado por operações clandestinas, violência e segredos. Ao mesmo tempo, passa a ter uma responsabilidade que não esperava assumir: proteger Jessie, uma jovem que acaba dependendo dele para sobreviver.
Um ex-agente escondido em uma ilha
Dirigido por Ric Roman Waugh, cineasta que também trabalhou como dublê e coordenador de cenas de ação, Missão Refúgio começa distante das grandes sequências de perseguição. Michael Mason vive em um farol abandonado, acompanhado apenas pelo cachorro e pelas provisões levadas periodicamente por um antigo conhecido.
A rotina muda quando Jessie e o tio são surpreendidos por uma tempestade durante uma viagem de barco. Mason consegue salvar a adolescente e passa a acolhê-la, mas o resgate desencadeia consequências que vão muito além da tragédia inicial.
O que Jessie não sabe no começo é que o homem que a recebeu esconde uma identidade ligada ao MI6. Mason passou anos trabalhando em operações perigosas e acumulou inimigos que não pretendem deixá-lo simplesmente desaparecer.
Quando o passado volta a alcançá-lo, o personagem precisa escolher entre continuar escondido ou enfrentar novamente a violência que tentou abandonar. A chegada da adolescente torna a segunda opção inevitável.
Ação ganha um novo peso com Jessie
A presença de Jessie, interpretada por Bodhi Rae Breathnach, ajuda a mudar a dinâmica tradicional do protagonista de Jason Statham. Em vez de simplesmente acompanhar um personagem que resolve todos os problemas com força física, o público acompanha um homem que precisa aprender a cuidar de alguém.
A adolescente não aparece apenas como uma personagem a ser protegida. Ela questiona Mason, observa suas atitudes e tenta compreender quem ele realmente é. A relação entre os dois cria uma camada emocional para uma história que poderia se limitar às perseguições e confrontos.
Ao mesmo tempo, Mason ensina Jessie a se proteger diante de uma situação em que os dois passam a ser perseguidos. O vínculo entre eles cresce enquanto a ameaça aumenta, fazendo com que as sequências de ação tenham uma consequência pessoal mais evidente.
A escolha também representa uma pequena mudança no tipo de personagem que Statham costuma interpretar. O ator continua sendo associado ao cinema de ação e aos protagonistas capazes de enfrentar adversários em combates físicos, mas aqui o personagem também precisa lidar com afeto, responsabilidade e proteção.
Jason Statham divide o elenco com nomes conhecidos
Além de Statham e Bodhi Rae Breathnach, Missão Refúgio conta com Bill Nighy no papel de Stephen Manafort, antigo chefe do MI6 e superior de Mason.
Naomi Ackie interpreta Roberta Frost, atual chefe interina da organização, enquanto Daniel Mays vive Arthur Booth, amigo de Mason e ex-arquiteto de sistemas do MI6.
O elenco ajuda a construir o universo de espionagem que surge conforme o passado do protagonista volta à superfície. Entre antigas relações, lealdades questionáveis e inimigos que conhecem os segredos de Mason, a trama amplia gradualmente a ameaça que começou com o simples resgate de uma adolescente.
Paisagens da Escócia reforçam o suspense
Um dos elementos que diferenciam o longa está na maneira como Ric Roman Waugh utiliza os cenários. A ilha, o farol, a neblina e os espaços abertos ajudam a criar uma atmosfera de isolamento antes que a narrativa avance para ambientes urbanos.
A fotografia também explora o contraste entre os dois núcleos da história, usando paisagens naturais e planos mais abertos para destacar a dimensão dos personagens diante do ambiente.
A escolha visual combina com a própria trajetória de Mason. No início, ele parece ter conseguido desaparecer completamente, mas a chegada de Jessie transforma aquele espaço de isolamento em um ponto de partida para uma fuga.
Com isso, o filme mistura a ambientação de um suspense dramático com os elementos tradicionais do cinema de ação. A história também incorpora questões contemporâneas, como vigilância e armazenamento de dados pessoais, ao lado da figura clássica do ex-combatente que foi traído pelo próprio sistema para o qual trabalhou.
Uma opção para quem gosta de ação e suspense
Missão Refúgio não tenta reinventar o gênero. A história parte de elementos conhecidos, como o protagonista com um passado violento, inimigos poderosos e uma pessoa que precisa ser protegida. A diferença está principalmente na relação construída entre Mason e Jessie.
Com 1h47 de duração, o longa pode funcionar para quem procura um filme de ação que não se apoie apenas em combates. A produção combina perseguições, confrontos e espionagem com uma história de sobrevivência e redenção.
A atuação de Jason Statham também permanece como um dos principais atrativos. O personagem é econômico, desconfiado e acostumado a resolver situações perigosas, mas a presença de Jessie cria uma vulnerabilidade diferente daquela normalmente explorada em seus filmes.
Vale a pena?
Sim. Para quem gosta de tramas envolventes, investigação, suspense e muita ação, Missão Refúgio é uma opção que merece atenção no Prime Video.
O longa reúne Jason Statham em uma história de perseguição e sobrevivência, mas acrescenta ao tradicional personagem de ação uma relação inesperada com uma adolescente.
Com cenários marcantes, confrontos físicos e um passado cheio de segredos, a produção entrega uma aventura de ritmo direto para quem procura um bom filme de ação para assistir em casa.