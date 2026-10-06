Filme do Prime Video vira fenômeno e alcança 1º lugar em 49 países

Nada como encaixar um bom filme no tempo livre depois da correria da semana. Para quem chega em casa depois de um dia cheio e cansativo e procura uma produção leve para relaxar, o Prime Video tem uma opção que rapidamente conquistou o público: A Hipótese do Amor.

Baseado no best-seller de Ali Hazelwood, o longa se tornou uma das grandes apostas da plataforma para 2026 e já alcançou o 1º lugar em 49 países.

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O sucesso também aparece no ranking do streaming. Atualmente, a produção está na primeira posição do TOP 10 do Prime Video, enquanto acumula 74% de aprovação do público e 75% da crítica no Rotten Tomatoes. A repercussão reforça a força do filme entre as adaptações recentes de romances populares.

Romance ganha força no Prime Video

A história acompanha Olive Smith, interpretada por Lili Reinhart, uma doutoranda que decide entrar em um relacionamento de mentira com Adam Carlsen, vivido por Tom Bateman.

O plano inicialmente tem um objetivo bastante específico: convencer a melhor amiga de Olive de que ela conseguiu seguir em frente depois de um relacionamento anterior.

O acordo, porém, começa a mudar conforme os dois passam mais tempo juntos. O que deveria ser apenas uma encenação ganha novos contornos à medida que Olive e Adam se aproximam e descobrem que a relação pode ser mais complicada do que imaginavam.

A trama aposta em um dos recursos mais populares das histórias românticas, o namoro de mentira, e combina situações de comédia com o desenvolvimento gradual do casal.

Uma adaptação de sucesso literário

O desempenho do filme não aconteceu por acaso. Publicado em 2021, o livro de Ali Hazelwood conquistou uma grande comunidade de leitores e ganhou ainda mais força nas redes sociais, especialmente entre fãs de romances.

O longa também recebeu uma campanha de divulgação significativa do Prime Video e de Lili Reinhart, que participa da produção como atriz e produtora.

A escalação de Tom Bateman para o papel de Adam também chamou atenção. O ator interpreta o professor conhecido por sua personalidade carrancuda e pelo comportamento intimidador com os alunos, formando um contraste direto com a personalidade mais solar de Olive. É justamente essa diferença entre os protagonistas que sustenta boa parte do humor e da química da produção.

Uma comédia romântica com clima nostálgico

A produção busca recuperar elementos das comédias românticas populares dos anos 1990 e 2000, mas apresenta a história com uma abordagem contemporânea.

Olive e Adam partem de uma relação baseada em interesses distintos, mas o relacionamento começa a ganhar espaço conforme os dois passam a compreender melhor um ao outro. A dinâmica entre os protagonistas é responsável por boa parte dos momentos leves do longa.

A direção de Claire Scanlon e o roteiro de Sarah Rothschild também fazem alterações em relação ao livro original. Essas mudanças ajudam a condensar a história para os 110 minutos do filme e dão mais espaço para o desenvolvimento dos personagens.

O sucesso pode abrir caminho para novas adaptações

O desempenho de A Hipótese do Amor também interessa ao Prime Video por fazer parte de uma estratégia maior da Amazon para transformar romances populares em filmes e séries.

A plataforma já investiu em produções como O Verão Que Mudou Minha Vida, Maxton Hall – O Mundo Entre Nós e outros projetos baseados em livros que conquistaram grandes comunidades de leitores antes de chegarem às telas.

O fenômeno envolvendo a adaptação de Ali Hazelwood pode fortalecer ainda mais esse movimento, especialmente em um momento em que plataformas de streaming disputam histórias que já chegam acompanhadas de uma base fiel de fãs.

Prime Video prepara mais histórias de Ali Hazelwood

O sucesso da produção também pode ser apenas o começo da presença de Ali Hazelwood no catálogo do streaming.

Entre os projetos confirmados estão The Two-Body Problem, sequência de A Hipótese do Amor, e Love, Theoretically, outra obra da autora que será adaptada para o Prime Video.

A plataforma também prepara projetos baseados em outros livros populares, como Campus Driver, Fourth Wing, Playing the Field e The Boys of Tommen.

A estratégia aproxima o serviço de uma tendência que já rendeu sucessos para outras plataformas, apostando em obras que chegam ao audiovisual com leitores interessados em acompanhar suas histórias favoritas também nas telas.

Vale a pena?

Sim. Para quem é fã de filmes de romance, especialmente comédias românticas leves, protagonistas com personalidades opostas e o clássico recurso do namoro de mentira, a produção é uma opção para relaxar depois de um dia cansativo.

O desempenho no Prime Video mostra que a história ultrapassou a base de leitores do livro e encontrou um público internacional. Com romance, humor e uma trama fácil de acompanhar, o filme funciona especialmente bem para quem quer aproveitar algumas horas de folga sem apostar em uma história pesada.

Veja o trailer!