Quer assistir a algo rápido? 7 filmes de até 1h35 para ver na Netflix

Estamos no meio da semana, a rotina segue corrida e, entre compromissos, trabalho e outras tarefas, nem sempre sobra tempo suficiente para mergulhar em uma produção longa. Ainda assim, a vontade de assistir a um bom filme continua, e encontrar uma história que comece e termine em pouco mais de uma hora pode ser exatamente o que faltava.

Nem todo momento pede uma produção extensa, cheia de episódios ou com mais de duas horas de duração. Em alguns dias, um filme simples, divertido e direto ao ponto pode ser a melhor escolha para ocupar o tempo livre, especialmente quando a ideia é relaxar sem transformar a sessão em um compromisso.

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A Netflix tem um catálogo recheado de filmes para diferentes gostos, com opções de suspense, terror, drama, comédia e ação. A própria plataforma mantém uma seleção específica de filmes com menos de 90 minutos e reúne títulos de diferentes gêneros para quem procura histórias mais rápidas.

Nesse cenário, a curadoria faz diferença. Em vez de passar vários minutos navegando pelo catálogo em busca de uma produção que combine com o tempo disponível, uma seleção baseada na duração ajuda a escolher mais rápido.

Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE reuniu sete filmes disponíveis na Netflix que têm até 1h30 de duração e podem entrar na programação de quem quer assistir a algo sem começar uma longa maratona.

7 filmes para ver agora na Netflix

Sorte de Quem?

Cena do filme Sorte de Quem? - Foto: Divulgação

Em Sorte de Quem?, um homem decide invadir a casa de férias de um bilionário durante um período em que acredita que o imóvel estará vazio. Depois de planejar cuidadosamente a ação, ele consegue entrar e começa a procurar dinheiro e objetos valiosos para levar embora.



O plano, porém, muda completamente quando o proprietário aparece inesperadamente acompanhado da esposa. O invasor decide manter o casal como refém e espera conseguir dinheiro pela libertação, mas a quantia só estará disponível em 36 horas. A partir daí, a situação começa a sair do controle.

Com Jason Segel, Lily Collins e Jesse Plemons no elenco, o filme aposta em uma trama de tensão concentrada em poucos personagens. A produção tem 1h32 de duração e está disponível na Netflix.

Um Crime Para Dois

Cena do filme Um Crime Para Dois - Foto: Divulgação

Em Um Crime Para Dois, um casal vive uma fase complicada no relacionamento quando acaba envolvido inesperadamente em um misterioso assassinato. O que começa como uma crise entre os dois ganha uma dimensão ainda maior quando eles precisam descobrir o que aconteceu.



Além de tentar solucionar o crime e provar a própria inocência, os protagonistas precisam lidar com os problemas que já existiam entre eles. A investigação, portanto, acontece ao mesmo tempo em que o casal tenta entender se ainda existe uma relação para salvar.

Estrelado por Issa Rae e Kumail Nanjiani, o longa combina mistério, ação, humor e romance em uma história enxuta. Com 1h26, é uma das opções da lista que exige menos tempo para chegar ao desfecho.

Depois do Fogo

Cena do filme Depois do Fogo - Foto: Divulgação

Depois do Fogo acompanha Dusty, um pai divorciado que perde o rancho após um incêndio florestal devastador. Sem ter para onde ir, ele passa a viver em um acampamento de trailers ao lado de outras pessoas que também perderam suas casas.



No novo ambiente, o personagem encontra uma comunidade formada por sobreviventes que tentam reconstruir suas vidas. Enquanto enfrenta as consequências da perda, Dusty também se aproxima novamente da ex-esposa Ruby e da filha pequena Callie-Rose.

Com Josh O'Connor, Meghann Fahy e Lily LaTorre, o filme aposta em uma história sobre recomeço, vínculos familiares e resiliência. A produção tem 1h35 de duração e está no catálogo da Netflix no Brasil.

Entrevista com o Demônio

Cena do filme Entrevista com o Demônio - Foto: Divulgação

Para quem prefere aproveitar pouco mais de uma hora com uma história assustadora, Entrevista com o Demônio acompanha Jack Delroy, apresentador de um programa de televisão dos anos 1970 que tenta recuperar a audiência depois de atravessar um período difícil.



Na tentativa de fazer seu programa voltar ao sucesso, Jack prepara um especial de Halloween em 1977. A noite, entretanto, toma um rumo inesperado quando ele recebe uma parapsicóloga e uma jovem sobrevivente de um suicídio em massa ligado a uma igreja satânica.

O que deveria ser uma transmissão especial se transforma em um pesadelo diante das câmeras. Com David Dastmalchian no papel principal, o terror tem 1h33 de duração e transforma o ambiente de um programa de televisão em cenário para uma história cada vez mais perturbadora.

O Culpado

Cena do filme O Culpado - Foto: Divulgação

Em O Culpado, o policial Joe Bayler está trabalhando em uma central de chamadas de emergência 911 depois de ser punido e rebaixado. Durante um dia de trabalho marcado por ocorrências relacionadas a um incêndio florestal que se aproxima de Los Angeles, ele recebe uma ligação que muda completamente sua rotina.



Do outro lado da linha, uma mulher parece estar falando com o filho, mas, aos poucos, Bayler percebe que ela está tentando comunicar que foi sequestrada. Sem poder deixar a central, ele precisa interpretar cada informação recebida e agir rapidamente para tentar ajudá-la.

Estrelado por Jake Gyllenhaal, o longa concentra praticamente toda a tensão no atendimento telefônico e na tentativa de reconstruir o que está acontecendo. Com 90 minutos exatos, é uma opção para quem procura suspense sem precisar reservar uma noite inteira para assistir.

Corra que a Polícia Vem Aí!

Cena de Corra que a Polícia Vem Aí! - Foto: Divulgação

Para quem quer algo mais leve e acelerado, Corra que a Polícia Vem Aí! acompanha Frank Drebin Jr., filho do lendário policial da franquia. Seguindo os passos do pai, ele entra para a corporação e assume a missão de comandar a divisão de elite da polícia de Los Angeles.



Ao lado do Capitão Ed Hocken Jr., Drebin se envolve em uma investigação que mistura um assalto a banco, um suposto suicídio e um bilionário suspeito. Conforme a trama avança, uma conspiração ameaça a cidade e o policial precisa tentar impedir um plano que pode provocar um grande desastre.

Com Liam Neeson, Pamela Anderson e Paul Walter Hauser no elenco, o filme combina ação e comédia em apenas 1h25. É a produção mais curta da seleção e uma alternativa para quem tem pouco tempo, mas quer uma sessão de entretenimento completa.

Não Se Mexa

Cena do filme Não Se Mexa - Foto: Divulgação

Em Não Se Mexa, Iris tenta encontrar um momento de paz depois de uma perda enquanto está em uma região isolada. O que deveria ser uma pausa para colocar os pensamentos em ordem se transforma em uma luta pela sobrevivência quando ela encontra um homem que aplica nela uma substância paralisante.



Com apenas 20 minutos antes de o efeito atingir completamente seu corpo, a personagem precisa encontrar uma maneira de escapar de um serial killer. O problema é que, conforme a paralisia avança, correr, lutar e até mesmo se esconder se tornam tarefas cada vez mais difíceis.

Produzido por Sam Raimi, o filme transforma a passagem do tempo em um dos principais elementos da tensão. Com Kelsey Asbille e Finn Wittrock no elenco, o longa tem 1h32 e aposta em uma narrativa de sobrevivência que mantém o ritmo concentrado até o fim.