Filme com quase 150 prêmios e que foi sucesso absoluto chega na Netflix

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Considerado um dos novos clássicos do body horror, subgênero do terror, ‘A Substância’ chegou na Netflix na última quinta-feira, 1º. O filme tem direção de Coralie Fargeat (‘Vingança’) e é protagonizado por Demi Moore (‘Ghost: Do Outro Lado da Vida’).

No total, o longa recebeu 290 indicações a prêmios ao passar por festivais de cinema e associações de críticos do mundo inteiro. Desses, ele levou 149, incluindo o Oscar de Melhor Cabelo e Maquiagem e Globo de Ouro para Moore como Melhor Atriz em Filme de Comédia ou Musical.

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O longa fez história com outras 4 indicações aos prêmios de Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Atriz para Demi Moore e Melhor Roteiro Original no Oscar, tornando-se um dos raríssimos filmes de horror explícito a disputar a categoria máxima da Academia.

Sinopse: qual é a história de A Substância?

Em A Substância, Elisabeth Sparkle, interpretada por Demi Moore, é uma celebridade em declínio que enfrenta uma reviravolta inesperada ao ser demitida de seu programa fitness na televisão.

Desesperada por um novo começo, ela decide experimentar uma droga do mercado clandestino que promete replicar suas células, criando temporariamente uma versão mais jovem e aprimorada de si mesma.

Agora, a atriz se vê dividida entre suas duas versões, uma delas vivida por Margaret Qualley (‘Era Uma Vez em Hollywood’), que devem coexistir enquanto navegam pelos desafios da fama e da identidade.

Novo clássico do Body horror

O filme de Coralie Fargeat foi considerado um “novo clássico contemporâneo” no subgênero do terror conhecido como body horror.

Essencialmente, o estilo é caracterizado por narrativas que exploram mutilações do corpo humano e de outras criaturas – sem pudores.

Basta imaginar tripas expostas, membros mutilados, muito sangue, explosões de cabeça e outras imagens impactantes.

Assista ao trailer de A Substância: