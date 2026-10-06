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Minissérie escondida na Netflix com só 4 episódios para terça (06/10)

Produção de suspense criminal acompanha homem acusado de assassinato e esconde reviravoltas

Beatriz Santos
Por
Minissérie lançada em 2022 acabou esquecida no catálogo da Netflix
Minissérie lançada em 2022 acabou esquecida no catálogo da Netflix - Foto: Divulgação

Chegamos à terça-feira, 6 e, mesmo em meio à correria da semana, a vontade de encontrar uma boa história para assistir continua.

Para quem tem pouco tempo livre, mas não quer abrir mão de uma trama envolvente, a Netflix tem uma minissérie que passou despercebida por grande parte do público e pode ser uma opção para começar e terminar ainda nesta semana: Vocês Não Me Conhecem.

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Lançada originalmente em 2022, a produção tem apenas quatro episódios de quase uma hora e combina suspense criminal, investigação e drama jurídico em uma história que acompanha um homem prestes a receber sua sentença por um assassinato que afirma não ter cometido.

Uma acusação que parece impossível de escapar

Baseada no livro de Imran Mahmood, a minissérie acompanha Hero, interpretado por Samuel Adewunmi. O personagem está no banco dos réus acusado de matar Jamil, um traficante de drogas local vivido por Roger Jean Nsengiyumva.

Apesar de afirmar ser inocente, Hero enfrenta uma situação complicada: existem pelo menos oito evidências circunstanciais que apontam para sua participação no crime.

Em vez de simplesmente seguir a estratégia de sua defesa, o protagonista decide contar sua própria versão dos acontecimentos. Durante o julgamento, ele dispensa a advogada no momento decisivo e aproveita as alegações finais para explicar ao júri como chegou até aquela situação.

É nesse relato que a história começa a revelar acontecimentos que tornam o caso cada vez mais complexo.

O romance que mudou a vida de Hero

A acusação contra Hero está ligada a Kyra, interpretada por Sophie Wilde, uma jovem que ele conheceu casualmente em um ônibus e por quem se apaixonou.

A relação entre os dois é apresentada por meio de flashbacks e se torna uma peça importante para entender o crime investigado. Hero afirma que Jamil estava difamando sua namorada, mas a série deixa uma pergunta no ar: esse seria realmente o motivo para a tentativa de assassinato?

Enquanto ele tenta convencer o júri de sua inocência, novos personagens entram na história, entre eles Bless, sua irmã, interpretada por Bukky Bakray; Curt, seu grande amigo, vivido por Tuwaine Barrett; e o gângster Face, interpretado por Michael Balogun.

Minissérie tem apenas quatro episódios

Produzida originalmente pela BBC, Vocês Não Me Conhecem foi estruturada como uma minissérie, com a história encerrada nos quatro episódios disponíveis.

O formato é um dos principais atrativos para quem procura algo rápido para assistir durante a semana. Cada capítulo tem quase uma hora de duração, permitindo que toda a produção seja maratonada em uma única noite.

A narrativa, porém, não segue uma linha completamente linear. Os episódios retornam constantemente ao tribunal, enquanto Hero interrompe o relato dos acontecimentos para voltar ao momento de seu julgamento.

Essa estrutura pode tornar o ritmo um pouco mais lento em determinados momentos, mas também mantém o espectador interessado em descobrir como os acontecimentos do passado se conectam à acusação.

Suspense aumenta até o desfecho

Ao acompanhar a trajetória de Hero, a série constrói gradualmente uma atmosfera de tensão. O protagonista, apresentado inicialmente como um homem comum, acaba tomando decisões que o aproximam cada vez mais do submundo do crime.

A produção trabalha com a sensação de que algo grave está prestes a acontecer, enquanto novas informações sobre o relacionamento de Hero com Kyra e sua ligação com Jamil são reveladas.

O resultado é uma investigação que vai além da pergunta sobre quem cometeu o assassinato e passa a explorar as escolhas feitas pelo protagonista ao longo do caminho.

No episódio final, a trama acelera com uma sequência de reviravoltas e uma explicação que pode dividir opiniões. Ainda assim, o desfecho entrega o elemento de surpresa esperado de uma produção de suspense criminal.

Vale a pena?

Sim. Vocês Não Me Conhecem é uma boa escolha para quem gosta de tramas de suspense curtas, investigação e histórias ambientadas no universo jurídico.

A minissérie consegue prender a atenção ao combinar um julgamento com acontecimentos do passado e deixar dúvidas sobre a verdadeira participação de Hero no crime.

Com apenas quatro episódios, também é uma alternativa prática para quem quer começar uma produção na terça-feira e chegar ao fim antes da semana acabar.

O ritmo pode incomodar em alguns momentos por causa das constantes voltas ao tribunal, mas as reviravoltas e o mistério central ajudam a sustentar o interesse até o final.

Além disso, a produção acabou esquecida dentro do enorme catálogo da Netflix desde seu lançamento em 2022 e pode ser justamente aquela descoberta diferente para quem está procurando o que assistir hoje.

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