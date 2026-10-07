Série policial da Netflix com 92% de aprovação é ideal para maratonar

Encontrar uma boa série policial para maratonar pode ser um desafio diante da quantidade de opções disponíveis nos streamings. Para quem procura uma trama capaz de prender a atenção desde os primeiros episódios, porém, algumas produções continuam valendo a descoberta mesmo anos depois de chegarem ao fim.

É o caso de The Sinner (2017-2021), suspense policial que conquistou 92% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e encerrou sua trajetória após quatro temporadas. Disponível na Netflix, a produção aposta em investigações que vão muito além de descobrir quem cometeu determinado crime.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ao longo dos episódios, a série apresenta casos aparentemente simples que ganham novas camadas conforme as investigações avançam. Em vez de concentrar o suspense apenas na identidade do responsável, a trama procura entender as circunstâncias, os traumas e as motivações que levaram cada personagem a cometer uma tragédia.

A estrutura também ajuda a tornar a produção uma opção interessante para quem gosta de maratonar. Embora o detetive Harry Ambrose, interpretado por Bill Pullman, seja o principal elo entre as histórias, cada temporada apresenta um novo caso, com personagens e mistérios diferentes.



The Sinner transforma crimes em mistérios psicológicos

Baseada no romance publicado por Petra Hammesfahr em 1999, The Sinner acompanha Harry Ambrose, um detetive experiente que se depara com crimes cujas respostas não são tão evidentes quanto parecem inicialmente.

Na primeira temporada, a investigação começa depois que Cora Tannetti, interpretada por Jessica Biel, ataca repentinamente um desconhecido em uma praia. O ponto central do caso não é simplesmente descobrir quem cometeu o crime, mas entender por que uma mulher aparentemente comum tomou aquela atitude.

A segunda temporada apresenta outro desafio para Ambrose. Desta vez, ele se envolve no caso de Julian, um menino acusado de matar os próprios pais durante uma viagem. Mais uma vez, a investigação conduz o detetive a circunstâncias que parecem esconder muito mais do que a primeira versão dos acontecimentos.

Na terceira temporada, o personagem investiga um acidente de carro que provoca a morte de Nick Haas, interpretado por Chris Messina. Jamie, vivido por Matt Bomer, sobrevive à tragédia, mas Ambrose percebe rapidamente que o acidente pode esconder uma história mais complexa.

Já na quarta temporada, o detetive conhece uma mulher misteriosa chamada Percy, dando início a mais uma investigação marcada por segredos e acontecimentos difíceis de explicar.

Série policial recebeu reconhecimento da crítica

O desempenho de The Sinner também chamou atenção durante sua exibição. A produção recebeu duas indicações ao Globo de Ouro e uma indicação ao Emmy em 2018, com destaque para o trabalho de Jessica Biel na primeira temporada.

A aprovação no Rotten Tomatoes também se manteve nas temporadas seguintes. Além dos 92% de aprovação geral da crítica, todas as quatro temporadas registraram pelo menos 88% de avaliações positivas na plataforma.

Outro destaque da série é Bill Pullman. O ator, conhecido por trabalhos como Independence Day (1996), Sintonia de Amor (1993) e Estrada Perdida (1997), interpreta Ambrose como um investigador marcado pelos próprios conflitos e pelo desgaste emocional provocado pelos casos que precisa solucionar.

Bill Pullman em cena da série The Sinner - Foto: Divulgação

A presença do personagem funciona como uma conexão entre as diferentes histórias. Mesmo com a estrutura de antologia, a trajetória pessoal do detetive cria uma continuidade entre as temporadas e acrescenta uma camada própria à narrativa.

Quatro temporadas para quem gosta de suspense

Ao todo, The Sinner tem quatro temporadas e 32 episódios. A produção aposta em histórias independentes, mas mantém a investigação policial e o olhar psicológico como elementos centrais.

A proposta é explorar as razões que podem levar pessoas aparentemente comuns a cometer atos extremos. Por isso, os episódios não se limitam a procurar um culpado: também investigam segredos, relações, traumas e acontecimentos que ajudam a explicar cada crime.

Esse formato faz com que cada temporada tenha uma identidade própria, sem abandonar o suspense que conduz a trajetória de Ambrose. As respostas aparecem gradualmente e, muitas vezes, mudam a percepção construída pelo espectador nos primeiros momentos da investigação.

Para quem procura uma série policial já concluída, com episódios suficientes para uma boa maratona e uma história diferente a cada temporada, a produção reúne mistério, investigação e suspense psicológico em uma única opção no catálogo da Netflix.

Vale a pena?

Sim. Para quem gosta de tramas envolventes, investigações policiais cheias de mistérios e histórias construídas com reviravoltas, The Sinner é uma opção que merece entrar na lista.

O formato de antologia também permite acompanhar quatro casos diferentes sem perder o principal fio condutor da produção.

Com uma recepção positiva da crítica e uma investigação que procura ir além da pergunta sobre quem cometeu cada crime, a série pode ser uma boa escolha para quem procura suspense para maratonar na Netflix.