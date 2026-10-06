Laudo revela o que pode ter causado morte de cineasta em São Paulo

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A família de Ricardo Spencer, cineasta de 49 anos, divulgou as conclusões do laudo necroscópico realizado pelo Instituto Médico-Legal (IML) de São Paulo sobre a morte do profissional.



Ricardo foi encontrado sem vida em um apartamento do Edifício Copan, no Centro da capital paulista, em 20 de julho de 2026.

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De acordo com o documento, o mecanismo fisiopatológico da morte é compatível com um evento súbito relacionado à epilepsia.



O laudo cita ainda a possibilidade de SUDEP (morte súbita inesperada em epilepsia), fenômeno que pode ocorrer de maneira repentina sem necessariamente deixar alterações específicas identificáveis na necropsia.





Laudo não aponta sinais de violência

Ricardo tinha histórico de epilepsia, informação que foi repassada pelo irmão às autoridades no local. O exame não identificou lesões que indicassem agressão.

De acordo com o laudo, não foram encontradas fraturas no crânio, hematomas ou hemorragias. Também não foram registradas outras lesões no corpo.



Os policiais que atenderam à ocorrência não identificaram sinais de violência no corpo ou no apartamento.



Confira as imagens:

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Exames não indicaram intoxicação

A análise toxicológica do sangue também não detectou álcool etílico, drogas de abuso rotineiramente pesquisadas ou praguicidas.

O exame identificou a presença de carbamazepina e de seu metabólito, medicamento anticonvulsivante utilizado no tratamento da epilepsia.



No entanto, segundo o laudo, a presença da substância é compatível com exposição ao medicamento e, sem uma análise quantitativa ou outros elementos que indiquem intoxicação, não é possível atribuir ao remédio um papel causal na morte.

As conclusões apresentadas pela família apontam, portanto, para um quadro compatível com morte súbita associada à epilepsia, sem evidências de agressão ou intoxicação identificadas nos exames realizados.