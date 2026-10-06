Roteirista baiano leva projeto de terror a festival na Espanha

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Um roteirista de Salvador terá um projeto apresentado no mercado internacional de cinema fantástico durante o Sitges Industry 2026, na Espanha. Dino Lucas Galeazzi assina o roteiro de Blatta, longa-metragem dirigido por Dennison Ramalho e produzido pela maranhense IDÉ Productions em parceria com a baiana Araçá Filmes, selecionado para integrar a Missão Brasil – Território Fantástico.

A iniciativa levará oito projetos brasileiros de longas-metragens em desenvolvimento ao evento espanhol, conectando produtores e realizadores de diferentes regiões do país a profissionais da indústria catalã e europeia. Entre os selecionados, Blatta é o único projeto que reúne produção da Bahia e roteiro de um profissional baiano.

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Coordenada pela VDF Connection em colaboração com o Sitges Industry, a missão é apresentada como a “primeira missão comercial brasileira dedicada ao cinema fantástico no evento”. A programação reúne obras que transitam por gêneros como horror, fantasia, ficção científica, thriller e suspense.



Roteiro baiano chega ao mercado europeu

O projeto Blatta tem direção de Dennison Ramalho e produção da IDÉ Productions, do Maranhão, e da Araçá Filmes, da Bahia. O roteiro é assinado pelo baiano Dino Lucas Galeazzi, colocando um profissional de Salvador entre os representantes do cinema fantástico brasileiro que participarão da programação internacional.

A seleção permite que o projeto avance nas discussões sobre coprodução, financiamento e inserção no mercado internacional. Em Sitges, as equipes dos oito filmes apresentarão seus trabalhos a produtores e profissionais da indústria catalã e europeia.

Antes da viagem à Espanha, os representantes participam de um programa preparatório de Training Sessions, com encontros online voltados ao desenvolvimento das apresentações e à preparação para reuniões profissionais.

Entre os temas trabalhados estão pitch, revisão de materiais, estratégias para reuniões, coprodução, financiamento e entrada em mercados internacionais. A preparação conta com a participação de instituições e iniciativas como RioFilme, Rio Film Commission, Projeto Paradiso, Mórbido Group e Fantastic Pavilion.

Oito projetos representam o cinema fantástico brasileiro

Além de Blatta, a Missão Brasil – Território Fantástico selecionou outros sete projetos de diferentes estados brasileiros.

A lista inclui Carniça, de Renata Pinheiro, pela Lupa Filmes, do Rio de Janeiro; El Sacrificio de Hansel y Gretel, de Paulo M. Nascimento, pela Accorde Filmes, do Rio Grande do Sul; e Favela dos Condenados, de Nícolas Lobato e Thiago Tuchu, pela Mirage Mirror Produções/Larva Filmes, também do Rio de Janeiro.

Completam a seleção Inferno Adentro, de Daniel Bandeira, pela Símio Filmes/Yellow Bricks, do Rio de Janeiro; Lazarus Lane, de Tiago Teixeira, pela Asterion Filmes/Studio Domu, em uma parceria entre Rio de Janeiro e Reino Unido; O Tira-Dentes, de Paulo Biscaia Filho, pela Vigor Mortis, do Paraná; e Os Canibais, de Barbara Cunha, pela Coentro Produções, de São Paulo.

Missão busca apresentar diferentes faces do Brasil

A proposta da iniciativa também está relacionada à diversidade de referências presentes na produção fantástica brasileira. Segundo os responsáveis, a missão busca “apresentar diferentes possibilidades de representação do fantástico brasileiro, aproximando gêneros como horror, fantasia e ficção científica de elementos ligados à identidade cultural do país”.

Nos projetos selecionados, referências como mitologias, religiosidades, paisagens, lendas, conflitos sociais, violência urbana e rural, memória histórica e manifestações da cultura popular aparecem ressignificadas dentro das narrativas.

A VDF relaciona essa produção a nomes importantes do cinema fantástico brasileiro, como José Mojica Marins, Rodrigo Aragão, Juliana Rojas, Marco Dutra, Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelles, Gabriela Amaral Almeida e Anita Rocha da Silveira.

Sitges já recebeu filmes brasileiros

A participação brasileira no evento também se conecta a uma relação anterior entre o Sitges e o cinema fantástico produzido no país.

O festival espanhol já recebeu obras de José Mojica Marins e títulos brasileiros mais recentes, entre eles As Boas Maneiras (2017), Bacurau (2019), Propriedade (2022) e Enterre Seus Mortos (2024).

A Missão Brasil – Território Fantástico amplia essa presença ao levar ao mercado europeu projetos que ainda estão em desenvolvimento e que buscam parceiros, financiamento e oportunidades de circulação internacional.

Quem coordena a missão

A iniciativa é coordenada por Mónica Trigo, gestora cultural, consultora internacional e curadora de festivais, e Javier Fernández, programador de cinema e consultor especializado em cinema fantástico e mercados internacionais.

Durante o Sitges Industry 2026, os representantes dos projetos participarão de uma apresentação presencial em formato de pitch e, posteriormente, de encontros individuais com produtores e profissionais da indústria catalã e europeia.

A Missão Brasil – Território Fantástico conta com apoio da RioFilme, Projeto Paradiso e Governo de Goiás. A coordenação é da VDF Connection, consultoria especializada na internacionalização de projetos audiovisuais em desenvolvimento e filmes em pós-produção, com atuação na conexão entre produtores, realizadores, mercados, festivais e laboratórios internacionais.