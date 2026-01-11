Menu
CINEINSITE
GLOBO DE OURO

Fernanda Torres declara apoio para O Agente Secreto: "Muitas alegrias"

Em 2024, atriz venceu o prêmio por sua atuação em “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

11/01/2026 - 16:39 h
Atriz venceu o prêmio por sua atuação em “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles
Atriz venceu o prêmio por sua atuação em "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles

A torcida por “O Agente Secreto” no Globo de Ouro tem movimentado as redes sociais. Em meio à expectativa pela premiação, que acontece neste domingo,11, a atriz Fernanda Torres usou suas redes para demonstrar apoio ao longa de Kleber Mendonça Filho.

Em 2024, Fernanda venceu o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Filme de Drama por sua atuação em “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles. Agora, a atriz envia boas energias e expressa o desejo de que a estatueta volte para o Brasil.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Que O Agente Secreto nos traga muitas alegrias neste Globo de Ouro. Acho que vamos terminar a noite sorrindo de orelha a orelha. Beijos imensos, Kleber e Wagner”, escreveu.

O filme concorre em três categorias: Melhor Filme de Drama, Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Ator, pela atuação de Wagner Moura.

A 83ª edição do Globo de Ouro acontece neste domingo,11, em Los Angeles, na Califórnia. A cerimônia tem início às 22h (horário de Brasília).

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Fernanda Torres (@oficialfernandatorres)

