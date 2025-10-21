Festival Baiano de Animação e Games começa com mostras e oficinas

Curta Como Nasce um Rio está na programação - Foto: Divulgação

Começou, no Cine Glauber Rocha, a etapa Salvador da sétima edição do Festival Baiano de Animação e Games - Animaí, evento já consolidado como o mais representativo no nosso estado dentro do universo da produção do cinema de animação e do mercado de games.

Após passar por Itaparica no começo do mês, o festival chega à nossa soterópolis com sessões e atividades formativas no próprio cinema da Praça Castro Alves, no Espaço Boca de Brasa - Subúrbio 360, além de mesas de debates acontecendo nos dois locais, bem como oficinas e palestras no Espaço Cultural da Barroquinha e no Café Teatro Nilda Spencer.

Com mais de cinquenta produções oriundas de diversas regiões brasileiras entre longas metragens, curtas metragens e episódios de séries, o festival apresentará para o público baiano uma seleção especial do rico cenário recente de animações nacionais. Em um ano no qual o Animaí teve um recorde de inscritos, com mais de 180 filmes e um total de 124 produções de jogos digitais, a curadoria do evento teve uma atenção especial para essa rica diversidade.

Idealizadora, coordenadora e uma das curadoras do Animaí, a produtora Aline Cléa, da Cine Arts, observa que isto "é um reflexo de que as oportunidades para o fomento da produção de animações e games vêm dando resultado, sendo um retrato do crescimento econômico nos setores de animação e games”, pontua, destacando, também, que o Animaí é uma vitrine para que essa produção pulsante chegue ao público final.

Homenagem

Na sessão de hoje, o distópico Glória & Liberdade, da cineasta soteropolitana Letícia Simões, abrirá o festival a partir de uma reflexão sobre um Brasil no qual a divisão territorial do país se concretizou em um futuro distópico (ou até utópico, como frisou a realizadora em entrevista ao A TARDE), no qual a ideia separatista de territórios nacionais reflete um país com rupturas ideológicas atuais, principalmente após 2018. Já em seu encerramento, no sábado, dia 25, o festival apresentará o curta Safo, filme premiado no Festival de Annecy, na França. Sua diretora, a cineasta Rosana Urbes, inclusive, estará presente para receber uma homenagem especial do Animaí por sua carreira dentro da animação.

“A homenagem do Animaí para Rosana Urbes reforça a valorização da produção nacional e a importância do reconhecimento regional a artistas com trajetória e alcance internacional", afirma Aline Cléa.

Com mais de vinte anos de experiência, a escolha de Rosana como homenageada destaca o trabalho de uma mulher na animação e celebra uma carreira multifacetada, com experiência em grandes estúdios e sucesso autoral.

Aline Cléa destaca, também, que "a homenagem tem o objetivo de permitir que o público e a nova geração de animadores baianos tenham contato com a obra e a experiência de uma profissional de alto nível, promovendo o intercâmbio de conhecimento e o fortalecimento do mercado audiovisual na nossa região”, comemora a produtora.

O distópico Glória & Liberdade | Foto: Divulgação

Fomento

Além das sessões das Mostras Competitivas de Curtas e Longas no Glauber, juntamente com a Mostra Competitiva de Games nos stands instalados no foyer do cinema, o Animaí também trará diversas atividades voltadas para crianças e adolescentes. Anderson Soares, também da produtora Cine Arts e um dos curadores do festival, destaca as ações no subúrbio.

“O Espaço Cultural Boca de Brasa - Subúrbio 360 traz para nós um processo muito valioso. É lá que formamos futuros animadores para essa área. Isso porque eles começam a se inspirar ali", explica Anderson ao citar as sessões da Matinê e Tarde Animada que acontecem no espaço, juntamente às oficinas voltadas para games, realidade virtual, robótica e eletrônica lúdica.

"No momento em que você traz essas crianças da primeira, segunda, terceira infância ou adolescentes que vão ter esse contato a partir da escola para o Animaí, eles entram nesse mundo e enxergam a potencialidade de saber que aqueles jogos e animações foram feitas por jovens como eles. Pessoas que há até pouco tempo sonhavam na cadeira da escola e que, agora, estão promovendo isso. Algo que enfatizamos muito é o fato deles terem aquilo como uma oportunidade de futuramente trazerem seus próprios trabalhos para aquela tela. Esse primeiro fomento é muito importante por ser inspirador. Ele pode inspirar as pessoas para sua vida inteira", destaca o cineasta.

Conectividade

A chamada que abre essa página é destacada pela fala do produtor Léo Silva, da Mantra Filmes, parceira da Cine Arts na realização do Animaí. "A arte da animação e dos games nasce da conexão de quadros que ganham vida, personagens que se transformam, histórias que se desenrolam em mundos criados por pixels e traços. Mas o movimento vai além da técnica", explica Léo, ao aprofundar a temática do evento em sua sétima edição.

“O festival esse ano propõe um olhar expandido sobre as conexões que sustentam e impulsionam o cinema de animação e o desenvolvimento de jogos digitais e coloca o evento como um espaço onde ideias circulam, parcerias se formam e novas trajetórias criativas ganham impulso. O conceito pressupõe que os movimentos conectados extrapolam o próprio fazer da arte animada e se insere na discussão das conexões políticas, produtivas, formativas e tecnológicas", complementa o produtor, destacando os direcionamentos do festival em sua rica variedade de atividades.

No citado aspecto político, o Animaí desse ano trará mesas que vão discutir temas como a regulamentação do VOD (video on demand); o futuro do fomento a partir da Bahia Film Commission e políticas de aceleração para games. Participarão das mesas nomes como Joelma Gonzaga, do MinC, além de Paulo Alcoforado, da Ancine; Cristiane Ribeiro, da Associação de Games e Animação - GAMA; Igor Bastos, da Associação Brasileiras de Empresas Produtoras de Animação - ABRANIMA. dentre outros.

O festival oferecerá, também, atividades como workshops voltados para criação de quadrinhos (com Hugo Canuto) e um destaque especial para a oficina Universo da Voz, que acontece em parceria com a produtora Nina Produções Artísticas, e apresentará, no dia 24, no Glauber, uma mesa especial voltada para o tema Vozes Infantis na Animação (com mediação da produtora Nina Novaes).

No mesmo dia, no Espaço Cultural da Barroquinha, a comunicadora e atriz Mariana Ferrari, especialista em trabalhos com a voz, apresentará palestra imersiva sobre voz e mercado, abordando desde técnicas de interpretação e gravação até estratégias para fortalecer a carreira de locutores, dubladores e artistas da voz.

Até sábado, então, Salvador fica ainda mais animada.

Animaí - Festival Baiano de Animação e Games / A partir de amanhã até sábado / Cine Glauber Rocha e outros espaços / Programação: animaifestival.com.br