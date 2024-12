Festival em Salvador exibe filmes ligados ao sagrado e homenagens

Cine Terreiro é realizado em Salvador - Foto: Divulgação

O público de Salvador tem a possibilidade de acompanhar a quarta edição do Cine Terreiro, nesta quinta e sexta-feira, 28 e 29, que apresenta mostras com obras sobre a temática do sagrado afro-brasileiro e indígena. Ele acontece no Subúrbio 360, R. da Paz, S/N - Coutos, Salvador, e o acesso é gratuito.

O festival transita em territórios de religiões de matriz afro-brasileira e indígena (terreiros de Candomblé, Umbanda e Jurema), quilombos urbanos e Casas Espirituais Universalistas, enaltecendo e prestigiando o patrimônio imaterial, através dos espaços de preservação e memória, discussão, formação e desenvolvimento desses povos.

A quarta edição teve 160 filmes inscritos e 15 obras selecionadas, exibidas em 3 mostras com 5 filmes cada: Mostra Sal, Mostra Grão e Mostra Mar.

“A iniciativa também abre espaço para que comunidades tradicionais de matriz africana, quilombolas e escolas comunitárias se conectem com histórias e memórias interrompidas pelos processos de escravização e pelos ataques contra povos indígenas. Com o sagrado como fio condutor, o festival proporciona, por meio de suas mostras e oficinas, uma experiência intensa de conexão entre o cinema e as tradições que resistem e mantêm vivas as raízes culturais desses territórios”, destaca o coordenador geral do festival, João Paulo Diogo.

Programação do Cine Terreiro

No dia 29 de novembro, no Subúrbio 360, o evento realiza a premiação dos filmes vencedores e homenagens à Ìyá Márcia de Ògún, à liderança indígena Maya Pataxó Hãhãhãe e mais outras 12 pessoas autoridades tradicionais e defensores dos direitos dos povos e comunidades matriz africana, uma iniciativa do Assessoria Cirandas com a Frente Makota Valdina, RREMAS (Rede Religiosa da Matriz Africana) e SIOBÁ.

Este evento de encerramento, das 18h às 20h, acontecerá no Subúrbio 360, na Rua da Paz, S/N - Coutos, Salvador - BA. Acesso gratuito sujeito à lotação. A programação completa pode ser conferida no site www.cineterreiro.com.br.

As pessoas homenageadas na Categoria Autoridade Tradicional serão: Iya Maria Luiza de Login, Iya Bebete de Xangô, Mameto Sibewí, Yamorô Sônia de Oyá, Taata Muta Imé de Mutalambô e Mãe Barajá. Na Categoria Defensores serão: Mãe Maisa Flores de Iyemanja, Iya Vânia de Oya, Ekedi Lindinalva de Paula de Yemanjá e Ekedi Conceição de Oyá (Ekedji Tanan).

Na Categoria Voz do axé serão: Yalorixá Gilmara Santos, Ogãn Alan do Carmo de Oliveira e Ebomi Lindinalva Barbosa de Oyá.

Para João Paulo Diogo, “essa homenagem é um ato simbólico de reconhecimento às lideranças espirituais e culturais que, por meio de suas práticas, mantêm vivas as raízes dos povos afro-brasileiros. As contribuições dessas lideranças garantem a preservação da cultura, da espiritualidade e da resistência das comunidades. É um tributo a quem, com sabedoria e dedicação, sustenta e perpetua os valores, tradições e ensinamentos de nossos ancestrais”.