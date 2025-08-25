NÃO PERCA
Festival exibe filmes de graça em Salvador; saiba mais
2ª edição da mostra reúne curtas, longas e sessões ao ar livre, com oficinas, debates e homenagens a Antonio Pitanga
Por Beatriz Santos
Entre os dias 2 e 9 de setembro, Salvador recebe a 2ª edição de um festival de cinema gratuito que ocupará os Centros Culturais do SESI Casa Branca e SESI Rio Vermelho, com 14 sessões abertas ao público.
A programação inclui mais de 30 produções da Bahia, oficinas audiovisuais, ‘live cinema’, atividades lúdico-pedagógicas, painéis e debates com realizadores. As inscrições já estão abertas no Sympla, com vagas limitadas.
O festival espera reunir cerca de 1,2 mil espectadores, entre baianos e turistas. A programação matinal inicia na terça-feira, 2, às 8h30, com a oficina 'Resenha em Cena: Oficina de Crítica Cinematográfica e Criação de Conteúdo para a Web', ministrada por Ana do Carmo e Vilma Martins, no SESI Casa Branca.
A abertura oficial acontece à noite, às 19h, na Sala Letieres Leite, com performance artística da DJ Nate Monaco e presença do homenageado da edição, o ator Antonio Pitanga.
A cerimônia de boas-vindas traz, pela primeira vez, homenagens a personalidades baianas. Nesta edição, Antonio Pitanga é celebrado por sua trajetória no cinema brasileiro e sua contribuição ao cinema baiano contemporâneo.
A noite terá mediação da mestre de cerimônia Fernanda Silva, seguida de performance de ‘live cinema’ pelas artistas Ani Haze e Vic Zacconi, integrando imagens e trechos dos filmes exibidos na mostra.
Sob o tema Cinema Baiano sem Fronteira, o festival busca exaltar o cinema local, com exibição de curtas e longas-metragens, ocupando as regiões da Cidade Baixa e Rio Vermelho.
As sessões foram divididas em quatro linhas curatoriais: "Baianinha", para o público infantil; “Homenagem”, dedicada a Antonio Pitanga; “Outros Centros”, com filmes do interior da Bahia; e “Além das Fronteiras”, com obras premiadas ou coproduções fora do estado.
Na quarta-feira, 3, começam as exibições de Quando as Ondas do Mar Desligam (Yasoda Nanda e Assagi Piá), Tom Tamborim (Maria Carolina e Igor Souza) e Quintal (Mariana Netto e Carolina Albuquerque), com atividades lúdico-pedagógicas para crianças a partir das 14h na Sala Letieres Leite.
Às 15h15, a sessão “Além das Fronteiras” exibirá Meu Pai e a Praia (Marcos Alexandre), Pangeia (Michelle da Silva, Xavss, Leandro Cardoso e Klismann Schramm), Sagrado Compor (Henrique Dantas) e Tigrezza (Vinicius Elizário), seguida de debate com os realizadores.
À noite, no SESI Rio Vermelho, às 19h30, haverá apresentação de live cinema com o produtor musical Rafa Dias ‘RDD’ (ÀTTØØXXÁ) e a video jockey Flora, antecipando a primeira sessão ao ar livre, com exibição de A Bahia me Fez Assim (Sérgio Machado) em telão de 7,30 x 4,80 metros.
O festival segue até sexta-feira, 5, com produções como 5 Fitas, Vovó foi pro céu, Kaapora, o Chamado das Matas, O Som das Redes, Notas de Tradição, O Ovo, Pitanga, Contragolpe, O Pagador de Promessas, Na Volta Eu te Encontro, Rumpilezz: entre atabaques e All Stars, Néctar do Tempo e Filho de Boi, além de debates e workshops com especialistas como Milena Anjos e Alan Miranda.
No sábado, 6, duas oficinas gratuitas de audiovisual começam às 8h30: “Direção de fotografia com captação de vídeo e edição mobile” (Matheus Lima e Leonardo Motta, do Cineclube CBX) e “Produção para iniciantes” (Rubian Melo), com 80 vagas disponíveis.
O festival encerra na terça-feira, 9, com a exibição de A Grande Feira (Roberto Pires, 1961), às 15h, na Sala Letieres Leite, seguida da cerimônia de encerramento no SESI Rio Vermelho às 20h, com audiodescrição, tradução em Libras e apresentação da DJ Libre Ana.
PROGRAMAÇÃO OFICIAL - CINE SESI - ANO 02
(A programação pode sofrer alterações)
DIA 02/09
Local: SESI Casa Branca
8h30 às 12h30 – Oficina de “Resenha em Cena: Oficina de Crítica Cinematográfica e Criação de Conteúdo para a Web”, com Ana do Carmo e Vilma Martins
19h – Abertura da mostra com o filme 'Olhos de Cachoeira', de Adler Kibe Paz. Presença de Antonio Pitanga. Apresentação de Live Cinema com as Vjs Ani Haze, Vic Zaconi e DJ Nate Monaco
DIA 03/09
14h – Sessão ‘Baianinha’ + atividades lúdico-pedagógicas (antes dos filmes)
– Quando as Ondas do Mar Desligam, de Yasoda Nanda e Assagi Piá
– Tom Tamborim, de Maria Carolina e Igor Souza
– Quintal, de Mariana Netto e Carolina Albuquerque
Local: Sala Letieres Leite – SESI Casa Branca
15h15 – Sessão ‘Além das Fronteiras’ I + debate com realizadores
– Meu Pai e a Praia, de Marcos Alexandre
– Pangeia, de Michelle da Silva, Xavss, Leandro Cardoso e Klismann Schramm
– Sagrado compor, de Henrique Dantas
– Tigrezza, de Vinicius Elizário
Local: Sala Letieres Leite – SESI Casa Branca
A partir das 19h – Sessão ‘Além das Fronteiras’ II
– A Bahia me Fez Assim, de Sérgio Machado
– Live Cinema com Rafa Dias ‘RDD’ (ÀTTØØXXÁ) e VJ Flora
Local: Calçadão em frente ao Centro Cultural SESI Rio Vermelho
DIA 04/09
Local: SESI Casa Branca
14h – Sessão ‘Baianinha’ II + atividades lúdico-pedagógicas (antes dos filmes)
– 5 Fitas, de Heraldo de Deus e Vilma Martins
– Vovó foi pro Céu, de Hilda Lopes Pontes e Klaus Hastenreiter
15h20 – Sessão ‘Outros Centros’ I + debate com realizadores
– Kaapora, o Chamado das Matas, de Olinda Tupinambá
– O Som das Redes, de Assagi Piá
– Notas de Tradição, de Michelle Menezes
– O Ovo, de Rayane Teles
19h – Painel I “Incentivos para o audiovisual baiano”, com Milena Anjos (Gestora Salcine) e Gabriel Amaral (Nordeste Lab)
20h – ‘Homenagem Antonio Pitanga I
– Pitanga, de Camila Pitanga e Beto Brant
DIA 05/09
Local: SESI Casa Branca
8h30 à 12h30 – Oficina “Narrativas de Audiovisual com Humor”, com Alan Miranda
14h – Sessão ‘Além das Fronteiras’ III
– Rumpilezz: entre atabaques e All Stars, de Vanessa Aragão
– Na Volta Eu te Encontro, de Urânia Munzanzu
– Contragolpe, de Victor Uchôa
15h15 – Sessão Homenagem Antonio Pitanga II
– O Pagador de Promessas, de Anselmo Duarte
19h – Painel II ‘CineClube CBX’
20h – Sessão ‘Outros Centros’ II
– Néctar do Tempo, de Pedro Rodrigues (Santo Antônio de Jesus)
– Filho de Boi, de Haroldo Borges (Juazeiro)
DIA 06/09
8h30 às 12h30 – Oficina “Direção de fotografia com captação de vídeo e edição mobile”, com Matheus Lima e Leonardo Motta
Local: Sesi Casa Branca
8h30 às 12h30 – Oficina “Produção para Iniciantes”, com Rubian Melo
Local: Sesi Rio Vermelho – Sala Multiuso
DIA 08/09
Local: SESI Casa Branca
14h – Sessão ‘Baianinha’ III + Atividades Lúdico-pedagógicas (antes da sessão)
– Tá Sussu, de Dricca Silva
– O Filme de Carlinhos, de Henrique Filho
14h – Sessão ‘Além das Fronteiras’ IV
– Trampolim do Forte, de João Rodrigo Mattos (1h28′)
19h – Painel III ‘Quero Fazer Cinema, por Onde Começar?’, com Marcos Bau Carvalho (UFBA) e Heraldo de Deus
20h – Sessão ‘Outros Centros’ III + debate com realizadores
– Palavra, de DF Fiuza (20’) (Santa Inês)
– Rosa Tirana, de Rogério Sagui (71’) (Poções)
DIA 09/09
15h – Sessão Homenagem Antonio Pitanga III
– A Grande Feira, de Roberto Pires
Local: Sala Letieres Leite – SESI Casa Branca
20h – Encerramento com DJ Libre Ana
Local: Varanda SESI Rio Vermelho
