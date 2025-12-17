Menu
CINEINSITE

Fifa e Netflix firmam parceria histórica no mundo do entretenimento

Empresas fecham acordo com pouco tempo para a Copa do Mundo de 2026

Gustavo Zambianco e Jair Mendonça Jr.

Por Gustavo Zambianco e Jair Mendonça Jr.

17/12/2025 - 14:41 h
Fifa e Netflix firmam parceria
Fifa e Netflix firmam parceria -

A Netflix e a FIFA anunciaram, nesta quarta-feira, 17, uma parceria inédita no meio do entretenimento. O acordo foi firmado com pouco menos de um ano restante para a chegada da Copa do Mundo de 2026, e, o jogo em si, será distribuído no mesmo período do campeonato.

A parceria envolve a repartição de jogos da Netflix, chamada “Netflix Games”, e, conforme aponta o comunicado emitido pela empresa de entretenimento, o produto dessa parceria será um “jogo de simulação de futebol FIFA totalmente reimaginado”

A produção será feita pela Delphi Interactive e o acesso será exclusivo na plataforma de jogos da Netflix. O projeto busca resgatar a essência acessível do futebol, oferecendo um jogo de fácil aprendizado e com foco maior na diversão, tanto em partidas a sós, como online.

Sobre o jogo

A aposta da parceria em um novo simulador de futebol reforça uma expansão de seu catálogo de jogos, que é oferecido sem um custo adicional os assinantes da Netflix.

Em um comunicado oficial, o presidente de Games da Netflix, Alain Tascan, destacou o valor cultural do evento esportivo.

“A Copa do Mundo da FIFA será o evento cultural de 2026, e agora os fãs poderão celebrar sua paixão levando o jogo diretamente para suas salas de estar,” afirmou Tascan. “Queremos levar o futebol de volta às suas raízes, com algo que todos possam jogar apenas com o toque de um botão.”

Outra figura importante que comentou sobre o jogo foi Gianni Infantino, presidente da FIFA, que se mostrou entusiasmado com o projeto. 

“A FIFA está muito entusiasmada em se unir à Netflix Games e à Delphi Interactive antes da Copa do Mundo da FIFA 2026,” disse Infantino. “Nosso jogo reinventado realmente marca o início de uma nova era do futebol digital. Ele estará disponível gratuitamente para os assinantes da Netflix e representa um grande passo histórico para a FIFA.”

Mais detalhes sobre o título, jogabilidade e recursos serão revelados ao longo de 2026, à medida que a data de lançamento se aproxima do pontapé inicial da Copa do Mundo.

Compra da Warner

A parceria chega tempos após a compra da Netflix sobre os direitos da Warner por mais de R$ 400 bilhões.

A operação combina dinheiro e ações — avaliando a WBD em US$ 27,75 por ação — e totaliza quase US$ 83 bilhões (R$ 424 bilhões) em valor empresarial, com US$ 72 bilhões em valor de mercado para os acionistas. A Netflix diz que junto com a Warner, irá definir o próximo século do entretenimento.

Ver todas

x