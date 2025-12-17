POLÊMICA
Netflix ‘obriga’ usuários a assinar plano mais caro para ver obras
Mudança revoltou os assinantes da Netflix
Por Edvaldo Sales
Uma mudança adotada pela Netflix gerou revolta nos usuários do plano ‘Padrão com Anúncios’. Isso porque diversos títulos não podem mais ser acessados por estes assinantes.
Ao entrar na plataforma e clicar nessas obras, o assinante recebe na tela o seguinte aviso: “Mude o plano para assistir”. Entre os filmes e séries limitados estão ‘House of Cards’, ‘Anaconda’, ‘Whiplash’, ‘Kong Fu Panda’ e ‘Venom: A Última Dança’.
Com isso, quem quiser acessar todo o conteúdo da plataforma vai ter que assinar o chamado ‘Plano Padrão’, que custa R$44,90 (Full HD), adicionando mais de R$24,90 ao valor do plano com propagandas (R$20,90). Os valores das assinaturas chegam à R$ 59,90/mês (Premium 4K).
A Netflix não se pronunciou sobre o assunto até o momento.
