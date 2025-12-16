O Agente Secreto é pré-indicado ao Oscar 2026

O cinema nacional voltou a ganhar destaque na corrida pelo Oscar. O filme 'O Agente Secreto', protagonizado pelo ator baiano Wagner Moura, entrou na lista de pré-indicados à 98ª cerimônia do Oscar 2026, nas categorias de Melhor Longa-Metragem Internacional e Melhor Escalação de Elenco, esta última criada neste ano.

Além disso, as produções 'Apocalipse nos Trópicos', de Petra Costa, e 'YANUNI', produzido pela cacica Juma Xipaia e por Leonardo DiCaprio, estão entre os títulos nacionais que avançaram para a próxima fase de votação da Academia na categoria de Melhor Documentário Longa-Metragem. Outros brasileiros também aparecem nas seleções: o curta-metragem 'Amarela' e o diretor de fotografia Adolpho Veloso, de 'Sonhos de Trem'.

Com a pré-indicação, divulgada nesta terça-feira, 16, o Brasil retorna a essa etapa da premiação após a vitória de 'Ainda Estou Aqui', em março deste ano.

Além de Longa-Metragem Internacional, Melhor Elenco e Documentário Longa-Metragem, a Academia anunciou listas de finalistas em mais nove categorias: Fotografia, Documentário – Curta-Metragem, Curta-Metragem em Live Action, Maquiagem e Penteados, Música – Trilha Sonora Original, Música – Canção Original, Som e Efeitos Visuais.

A categoria de Melhor Ator, a qual Wagner Moura pode disputar só deve ser anunciada na lista final dos indicados, prevista para o dia 22 de janeiro de 2026. O Oscar será no dia 15 de março.

O que é a pré-indicação?

A pré-indicação ou shortlist do Oscar é divulgada para categorias específicas, principalmente as técnicas e as que envolvem muitos envios de países diferentes.

Depois que a shortlist é anunciada, os membros votantes da Academia das categorias têm a missão de assistir e avaliar somente os títulos pré-selecionados. É a partir dessa lista reduzida que eles escolherão, em uma votação posterior, os indicados oficiais ao Oscar (geralmente 5, em algumas categorias).

Ou seja, ser incluído na shortlist não é uma indicação ao Oscar, mas sim um passo crucial que mostra que o trabalho foi reconhecido e está entre os finalistas para possivelmente ser nomeado.

Brasil retorna a essa etapa da premiação após a vitória de 'Ainda Estou Aqui' | Foto: Divulgação

Fortes candidatos brasileiros

O Agente Secreto já vinha despontando como um forte candidato ao Oscar, acumulando mais de 20 prêmios internacionais, desde a exibição em Cannes. No último dia 8, foi indicado ao Globo de Ouro 2026 na categoria "Melhor filme em língua não inglesa" e "Melhor filme". O ator Wagner Moura também recebeu indicação na categoria "Melhor ator em filme de drama".

Além disso, o baiano foi eleito pelo jornal The New York Times como uma das 10 grandes atuações de 2025. O Agente Secreto segue em cartaz nos cinemas.

| Foto: Divulgação

Já no documentário Apocalipse nos Trópicos, Petra Costa examina o papel decisivo do movimento evangélico nos recentes episódios de instabilidade política brasileira. Com acesso privilegiado a figuras-chave desse cenário como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente Jair Bolsonaro e o líder evangélico Silas Malafaia, a obra busca compreender como fé, poder e política se entrelaçaram em um período marcado por intensas disputas e transformações.

Neste ano, a produção liderou as indicações do International Documentary Awards 2025, com quatro nomeações, o maior número entre os concorrentes. A premiação é considerada um dos principais termômetros para o Oscar na categoria de documentários.

Cena de Apocalipse nos Trópicos | Foto: Divulgação

O longa venceu nas categorias de Melhor Produção e Melhor Roteiro, e concorria ainda em Melhor Direção e Melhor Documentário, a categoria mais importante da cerimônia. Vale lembrar que Petra Costa já tem histórico de reconhecimento internacional: em 2019, esteve entre os indicados ao Oscar com 'Democracia em Vertigem'.

Além disso, Apocalipse nos Trópicos também marcou presença em outro prêmio considerado termômetro para o Oscar, o Critics Choice Documentary Awards, embora tenha perdido a principal categoria para A Vizinha Perfeita, também distribuído pela Netflix.

O documentário YANUNI acompanha a trajetória de Juma Xipaia, cacica da aldeia Kaarimã, na Terra Indigena Xipaya, no município de Altamira (PA), que, ao lado do seu marido, Hugo Loss, agente ambiental e então coordenador de operações de fiscalização do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), luta contra o avanço da mineração e do garimpo, em defesa dos territórios indígenas, povos e comunidades da Amazônia. Em meio a constantes ameaças, ela ainda vive uma maternidade, expondo-se aos conflitos, mesmo a custo pessoal.

A produção acumula prêmios em festivais internacionais, incluindo Filme de Encerramento no Tribeca Festival, em Nova York. Recebeu o Grand Teton e ganhou como melhor longa-metragem documental (feature documentary) no Jackson Wild Media Award, considerado o Oscar do cinema de natureza. Em Los Angeles (EUA), YANUNI também recebeu o prêmio de Melhor Documentário no Red Nation International Film Festival, o maior festival de cinema de Povos Originários e Indígenas no mundo.

No Brasil, foi reconhecido com o Prêmio do Público de Documentário Internacional na 49ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo.

Veja a lista de todos os pré-indicados ao Oscar 2026

