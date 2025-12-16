O Agente Secreto é pré-indicado ao Oscar 2026

Por Bianca Carneiro
O cinema nacional voltou a ganhar destaque na corrida pelo Oscar. O filme 'O Agente Secreto', protagonizado pelo ator baiano Wagner Moura, entrou na lista de pré-indicados à 98ª cerimônia do Oscar 2026, nas categorias de Melhor Longa-Metragem Internacional e Melhor Escalação de Elenco, esta última criada neste ano.
Além disso, as produções 'Apocalipse nos Trópicos', de Petra Costa, e 'YANUNI', produzido pela cacica Juma Xipaia e por Leonardo DiCaprio, estão entre os títulos nacionais que avançaram para a próxima fase de votação da Academia na categoria de Melhor Documentário Longa-Metragem. Outros brasileiros também aparecem nas seleções: o curta-metragem 'Amarela' e o diretor de fotografia Adolpho Veloso, de 'Sonhos de Trem'.
Com a pré-indicação, divulgada nesta terça-feira, 16, o Brasil retorna a essa etapa da premiação após a vitória de 'Ainda Estou Aqui', em março deste ano.
Além de Longa-Metragem Internacional, Melhor Elenco e Documentário Longa-Metragem, a Academia anunciou listas de finalistas em mais nove categorias: Fotografia, Documentário – Curta-Metragem, Curta-Metragem em Live Action, Maquiagem e Penteados, Música – Trilha Sonora Original, Música – Canção Original, Som e Efeitos Visuais.
A categoria de Melhor Ator, a qual Wagner Moura pode disputar só deve ser anunciada na lista final dos indicados, prevista para o dia 22 de janeiro de 2026. O Oscar será no dia 15 de março.
O que é a pré-indicação?
A pré-indicação ou shortlist do Oscar é divulgada para categorias específicas, principalmente as técnicas e as que envolvem muitos envios de países diferentes.
Depois que a shortlist é anunciada, os membros votantes da Academia das categorias têm a missão de assistir e avaliar somente os títulos pré-selecionados. É a partir dessa lista reduzida que eles escolherão, em uma votação posterior, os indicados oficiais ao Oscar (geralmente 5, em algumas categorias).
Ou seja, ser incluído na shortlist não é uma indicação ao Oscar, mas sim um passo crucial que mostra que o trabalho foi reconhecido e está entre os finalistas para possivelmente ser nomeado.
Fortes candidatos brasileiros
O Agente Secreto já vinha despontando como um forte candidato ao Oscar, acumulando mais de 20 prêmios internacionais, desde a exibição em Cannes. No último dia 8, foi indicado ao Globo de Ouro 2026 na categoria "Melhor filme em língua não inglesa" e "Melhor filme". O ator Wagner Moura também recebeu indicação na categoria "Melhor ator em filme de drama".
Além disso, o baiano foi eleito pelo jornal The New York Times como uma das 10 grandes atuações de 2025. O Agente Secreto segue em cartaz nos cinemas.
Já no documentário Apocalipse nos Trópicos, Petra Costa examina o papel decisivo do movimento evangélico nos recentes episódios de instabilidade política brasileira. Com acesso privilegiado a figuras-chave desse cenário como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente Jair Bolsonaro e o líder evangélico Silas Malafaia, a obra busca compreender como fé, poder e política se entrelaçaram em um período marcado por intensas disputas e transformações.
Neste ano, a produção liderou as indicações do International Documentary Awards 2025, com quatro nomeações, o maior número entre os concorrentes. A premiação é considerada um dos principais termômetros para o Oscar na categoria de documentários.
O longa venceu nas categorias de Melhor Produção e Melhor Roteiro, e concorria ainda em Melhor Direção e Melhor Documentário, a categoria mais importante da cerimônia. Vale lembrar que Petra Costa já tem histórico de reconhecimento internacional: em 2019, esteve entre os indicados ao Oscar com 'Democracia em Vertigem'.
Além disso, Apocalipse nos Trópicos também marcou presença em outro prêmio considerado termômetro para o Oscar, o Critics Choice Documentary Awards, embora tenha perdido a principal categoria para A Vizinha Perfeita, também distribuído pela Netflix.
O documentário YANUNI acompanha a trajetória de Juma Xipaia, cacica da aldeia Kaarimã, na Terra Indigena Xipaya, no município de Altamira (PA), que, ao lado do seu marido, Hugo Loss, agente ambiental e então coordenador de operações de fiscalização do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), luta contra o avanço da mineração e do garimpo, em defesa dos territórios indígenas, povos e comunidades da Amazônia. Em meio a constantes ameaças, ela ainda vive uma maternidade, expondo-se aos conflitos, mesmo a custo pessoal.
A produção acumula prêmios em festivais internacionais, incluindo Filme de Encerramento no Tribeca Festival, em Nova York. Recebeu o Grand Teton e ganhou como melhor longa-metragem documental (feature documentary) no Jackson Wild Media Award, considerado o Oscar do cinema de natureza. Em Los Angeles (EUA), YANUNI também recebeu o prêmio de Melhor Documentário no Red Nation International Film Festival, o maior festival de cinema de Povos Originários e Indígenas no mundo.
No Brasil, foi reconhecido com o Prêmio do Público de Documentário Internacional na 49ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo.
Veja a lista de todos os pré-indicados ao Oscar 2026
Melhor Curta de Animação
Autokar
Butterfly
Cardboard
Éiru
Forevergreen
The Girl Who Cried Pearls
Hurikán
I Died in Irpin
The Night Boots
Playing God
The Quinta’s Ghost
Retirement Plan
The Shyness of Trees
Snow Bear
The Three Sisters
Melhor Escalação de Elenco
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Uma Batalha Após a Outra
O Agente Secreto
Valor Sentimental
Pecadores
Sirât
A Hora do Mal
Wicked: For Good
Melhor Fotografia
Ballad of a Small Player
Bugonia
Morra, Amor
F1
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Nouvelle Vague
Uma Batalha Após a Outra
Valor Sentimental
Pecadores
Sirât
Song Sung Blue
Sound of Falling
Train Dreams
Wicked: For Good
Melhor Documentário Longa Metragem
The Alabama Solution
Apocalipse nos Trópicos
Coexistence, My Ass!
Come See Me in the Good Light
Cover-Up
Cutting through Rocks
Folktales
Holding Liat
Mr. Nobody against Putin
Mistress Dispeller
My Undesirable Friends: Part 1 – Last Air in Moscow
The Perfect Neighbor
Seeds
2000 Meters to Andriivka
Yanuni
Melhor Documentário em Curta-Metragem
All the Empty Rooms
All the Walls Came Down
Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
Bad Hostage
Cashing Out
Chasing Time
Children No More: “Were and Are Gone”
Classroom 4
The Devil Is Busy
Heartbeat
Last Days on Lake Trinity
On Healing Land, Birds Perch
Perfectly a Strangeness
Rovina’s Choice
We Were the Scenery
Melhor Filme Internacional
Belén — Argentina
O Agente Secreto — Brasil
Foi apenas um acidente — França
O Som da Queda – Filme 2025 — Alemanha
Homebound — India
The President’s Cake — Iraque
Kokuho — Japão
Tudo que Resta de Você — Jordânia
Valor Sentimental — Noruega
Palestina 36 — Palestina
No Other Choice — Coreia do Sul
Sirât — Espanha
Late Shift — Suíça
A Garota Canhota — Taiwan
A Voz de Hind Rajab — Tunisia
Melhor Curta-Metragem em Live Action
Ado
Amarela
Beyond Silence
The Boy with White Skin
Butcher’s Stain
Butterfly on a Wheel
Dad’s Not Home
Extremist
A Friend of Dorothy
Jane Austen’s Period Drama
Pantyhose
The Pearl Comb
Rock, Paper, Scissors
The Singers
Two People Exchanging Saliva
Melhor Maquiagem e Cabelo
The Alto Knights
Frankenstein
Kokuho
Marty Supreme
Nuremberg
Uma Batalha Após a Outra
Pecadores
Coração de Lutador: The Smashing Machine
A Meia-Irmã Feia
Wicked: For Good
Melhor Trilha Sonora Original
Avatar: Fire and Ash
Bugonia
Capitão América: Admirável Mundo Novo
Diane Warren: Relentless
F1
Frankenstein
Hamnet
Hedda
Casa de Dinamite
Jay Kelly
Marty Supreme
Nuremberg
Uma Batalha Após a Outra
Pecadores
Sirât
Train Dreams
Tron: Ares
Truth and Treason
Vivo ou Morto: Um Mistério Knives Out
Wicked: For Good”
Melhor Canção Original
As Alive As You Need Me To Be — Tron: Ares
“Dear Me” from “Diane Warren: Relentless”
“Dream As One” from “Avatar: Fire and Ash”
“Drive” from “F1”
“Dying To Live” from “Billy Idol Should Be Dead”
“The Girl In The Bubble” from “Wicked: For Good”
“Golden” from “KPop Demon Hunters”
“Highest 2 Lowest” from “Highest 2 Lowest”
“I Lied To You” from “Sinners”
“Last Time (I Seen The Sun)” from “Sinners”
“No Place Like Home” from “Wicked: For Good”
“Our Love” from “The Ballad of Wallis Island”
“Salt Then Sour Then Sweet” from “Come See Me in the Good Light”
“Sweet Dreams Of Joy” from “Viva Verdi!”
“Train Dreams” from “Train Dreams”
Melhor Som
“Avatar: Fire and Ash”
“F1”
“Frankenstein”
“Mission: Impossible – The Final Reckoning”
“One Battle after Another”
“Sinners”
“Sirât”
“Springsteen: Deliver Me from Nowhere”
“Superman”
“Wicked: For Good”
Melhores Efeitos Visuais
“Avatar: Fire and Ash”
“The Electric State”
“F1”
“Frankenstein”
“Jurassic World Rebirth”
“The Lost Bus”
“Sinners”
“Superman”
“Tron: Ares”
“Wicked: For Good”
