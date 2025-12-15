Menu
CINEMA

'Vingadores: Doomsday' tem suposto trailer vazado na web; assista

Para os fãs da Marvel, a ansiedade pela sequência da famosa trama só aumenta

Por Agatha Victoria Reis

15/12/2025 - 18:12 h
Para os fãs da Marvel,a ansiedade pela sequência da famosa trama dos "Vingadores" só aumenta. Nesta segunda-feira, 15, as redes sociais enlouqueceram após o vazamento de um suposto trailer do próximo filme da franquia, “Vingadores: Doomsday”.

No vídeo que circula na internet, uma das cenas mais comentadas confirma a participação do ator americano Chris Evans, o famoso Capitão América. A aparição vem acompanhada de uma surpresa: o personagem surge segurando uma criança nos braços enquanto observa o uniforme do super-herói, levantando teorias entre os fãs.

E não para por aí. Os diretores do longa, os irmãos Joe e Anthony Russo, publicaram recentemente uma imagem misteriosa relacionada aos novos filmes da Marvel, o que aumentou ainda mais a expectativa do público.

Nas redes sociais, os fãs reagiram intensamente ao vazamento, especialmente à possível volta de Chris Evans. “VAI TER STEVE ROGERS SENDO PAI EM VINGADORES: DOOMSDAY, SIM”, escreveu um internauta.

Outros, no entanto, demonstraram insatisfação. “Tudo o que vejo de Vingadores: Doomsday me faz perder ainda mais a vontade de assistir ao filme”, comentou um usuário. Já um terceiro se mostrou empolgado: “Se o trailer vazado de Vingadores: Doomsday passar por você, me marque que eu quero ver também”.

Vingadores: Doomsday

Com a circulação do suposto trailer, o material pode marcar o início da divulgação oficial do longa, que deve contar com quatro trailers até a estreia, prevista para dezembro de 2026.

Além do retorno de Chris Evans, o filme deve contar com nomes já conhecidos do público, como Chris Hemsworth (Thor), Anthony Mackie (Capitão América), Sebastian Stan (Soldado Invernal), Paul Rudd (Homem-Formiga), Winston Duke (M’Baku) e Letitia Wright.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por The Russo Brothers (@therussobrothers)

x