Seis pré-indicações e um sonho: o Brasil está perto de outro Oscar?

Brasil quer repetir feito de "Ainda Estou Aqui", do diretor Walter Salles - Foto: AFP

O cinema brasileiro voltou a ganhar força na corrida pelo Oscar 2026. O país garantiu seis pré-indicações em diferentes categorias da 98ª edição da premiação, reforçando a presença nacional nas shortlists da Academia e aumentando as expectativas por indicações oficiais, e até por mais estatuetas inéditas, especialmente depois do sucesso de "Ainda Estou Aqui".

Entre os destaques está “O Agente Secreto”, estrelado por Wagner Moura, que avançou em Melhor Filme Internacional e Melhor Elenco, categoria criada recentemente. O longa já vinha chamando atenção no circuito internacional e aparece como um dos brasileiros mais fortes na disputa.

O Brasil também marcou presença com peso no documentário de longa-metragem. “Apocalipse nos Trópicos”, de Petra Costa, e “YANUNI”, produzido pela cacica Juma Xipaia em parceria com Leonardo DiCaprio, seguem vivos na corrida e colocam o país como um dos protagonistas do gênero neste ano.

Outras duas pré-indicações completam o quadro brasileiro: o curta “Amarela”, selecionado em Curta-Metragem em Live Action, e o diretor de fotografia Adolpho Veloso, pelo trabalho em “Sonhos de Trem”, que aparece entre os finalistas de Fotografia. Ao todo, são seis chances concretas de o Brasil avançar para a lista final do Oscar.

Quais as chances do Brasil ganhar um Oscar?

As apostas nacionais chegam fortalecidas. “O Agente Secreto” aparece como um dos candidatos mais consistentes do país nos últimos anos. O filme soma mais de 20 prêmios internacionais, foi indicado ao Globo de Ouro 2026 e teve Wagner Moura apontado pelo The New York Times entre as grandes atuações do ano, fatores que costumam pesar positivamente na votação final.

Já “Apocalipse nos Trópicos” liderou as indicações do International Documentary Awards 2025 e venceu categorias importantes, além de ter bom desempenho em outras premiações consideradas termômetro para o Oscar. “YANUNI” também acumula reconhecimento internacional, com prêmios em festivais como Tribeca e Jackson Wild, o que aumenta sua visibilidade entre os votantes da Academia.

A lista oficial de indicados ao Oscar será divulgada em 22 de janeiro de 2026, e a cerimônia acontece em 15 de março. Clique aqui e veja a lista de todos os pré-indicados.