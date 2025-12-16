Novo reality da Netflix acompanha brasileiras com namorados coreanos

Série acompanha cinco brasileiras que vivem diferentes momentos de seus relacionamentos com parceiros coreanos - Foto: Divulgação | Netflix

A Netflix divulgou o trailer e a data de estreia do doc-reality Meu Namorado Coreano, formato brasileiro inédito que mistura reality show e documentário. A primeira parte da produção estreia no dia 1º de janeiro, enquanto a segunda chega à plataforma em 8 de janeiro.

A série acompanha cinco brasileiras que vivem diferentes momentos de seus relacionamentos com parceiros coreanos e desembarcam em Seul, capital da Coreia do Sul, para descobrir se essas relações resistem à convivência intensa, à rotina e às diferenças culturais. Sem confinamento, mas com muita proximidade, elas colocam expectativas e sentimentos à prova em meio aos cartões-postais da cidade.

Gravado ao longo de 22 dias em Seul, o projeto contou com uma equipe multicultural de mais de 100 profissionais do Brasil e da Coreia do Sul. A produção teve consultoria cultural coreana desde o início, além do apoio do Consulado-Geral da Coreia do Sul em São Paulo e da Film Commission de Seul.



Com uma narrativa voltada à autenticidade e ao afeto, o doc-reality foi produzido pela Floresta, produtora da Sony Pictures Television no Brasil, responsável também por Ilhados com a Sogra, reality show de sucesso da Netflix que acaba de estrear sua terceira temporada.

"Temos o privilégio de ser a primeira produção de reality brasileiro gravado na Coreia, e no programa veremos amor, dramas, aventura e, claro, desafios especialmente a partir do encontro genuíno dessas duas culturas”, conta Adriana 'Dida' Silva, VP e Diretora-Geral da Floresta.

“Até alguns anos atrás, os realities que faziam sucesso no Brasil eram quase todos formatos internacionais adaptados. Hoje, a realidade é outra: o doc-reality Meu Namorado Coreano é mais um projeto 100% criado aqui, reforçando o nosso trabalho de desenvolvimento do mercado local. É incrível ver o quanto nossa indústria está evoluindo e criando produções que se conectam cada vez mais com os brasileiros", afirma Elisa Chalfon, diretora de conteúdo de não-ficção da Netflix no Brasil.

Veja o trailer: