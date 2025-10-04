Menu
CINEMA BAIANO

Filme baiano de suspense psicológico estreia em Festival do Rio

Longa estreia com elenco 100% negro e uma história sobre solidão, memórias e a busca por amor e liberdade

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

04/10/2025 - 10:21 h
Longa foi dirigido por Susan Kalik e Thiago Gomes Rosa
Longa foi dirigido por Susan Kalik e Thiago Gomes Rosa

Entre silêncios, afetos e fantasmas íntimos, o longa Timidez faz sua estreia no 27º Festival do Rio, o maior evento de cinema da América Latina. Gravado inteiramente na Bahia e com elenco 100% negro, o filme mergulha nas cicatrizes invisíveis da solidão e nas dores emocionais que o racismo e o passado podem deixar.

A trama acompanha Jonas, um jovem negro que vive com o irmão cego, Nestor, em uma relação marcada tanto pelo afeto quanto pela tensão. Enquanto tenta lidar com memórias que o atormentam, Jonas alimenta em segredo o amor por Lúcia, sua vizinha.

Quando ela aceita um convite para jantar, ele é forçado a encarar não apenas o irmão e seu passado, mas também os próprios fantasmas que o impedem de se sentir digno de amor.

“Timidez é um retrato íntimo dos extremos que a experiência de pessoas como Jonas, num país como o nosso, pode ser. Mas principalmente, uma reafirmação de que a celebração constante da memória afetuosa de nossas trajetórias pode ser a cura permanente”, afirma Dan Ferreira, protagonista do longa.

Dirigido por Susan Kalik (Couraça) e Thiago Gomes Rosa (Bando, um filme de), o filme marca a estreia dos dois cineastas na ficção. “O que me move em Timidez é olhar para o que não se diz. Para os silêncios que o racismo instala dentro de nós, e como eles podem se transformar em labirintos íntimos”, diz Susan. Já Thiago completa: “A forma como lidamos com nossos monstros e fantasmas nos momentos mais íntimos foi o que mais me impulsionou na direção deste filme.”

Com roteiro de Susan Kalik, Cláudia Barral e Marcos Barbosa, adaptado da peça O Cego e o Louco de Barral, o longa aposta em uma narrativa introspectiva e simbólica.

A estética é assinada por Carol Tanajura (Oeste Outra Vez) e Matheus da Rocha Pereira (Elon Não Acredita na Morte), com trilha original de Jarbas Bittencourt e Gilberto Gil e coreografia de Zebrinha (Balé Folclórico da Bahia).

Produzido pela MODUPÉ Produtora em coprodução com a Raccord Produtora e distribuição da 02 Play, Timidez é realizado com apoio do FSA/BRDE/Ancine, Governo da Bahia, Funceb, Fundo de Cultura, Lei Paulo Gustavo e Política Nacional Aldir Blanc.

x