Filme baiano premiado é exibido no Projeto Cine Baiano em Ação na PGE

“Saudade Fez Morada Aqui Dentro” está confirmado em evento - Foto: Divulgação

O filme baiano “Saudade Fez Morada Aqui Dentro” será exibido no projeto Cine Baiano em Ação, no próximo dia 13 de março, às 14h, no Auditório Paulo Spínola (PGE-BA). O evento, promovido pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento da Procuradoria Geral do Estado, é aberto ao público.

O longa-metragem, que levou 24 prêmios e foi selecionado para 50 festivais internacionais, foi um dos seis finalistas brasileiros, junto com “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles, na disputa por uma vaga no Oscar 2025.

“Saudade Fez Morada Aqui Dentro” conta a história de Bruno, um menino de 15 anos que está perdendo a visão de forma irreversível. Com todas as incertezas da adolescência, amplificadas pela cegueira iminente, o filme converte o destino trágico de seu protagonista em um relato de aprendizagem coletivo. A ideia de abordar a perda da visão surgiu após as eleições de 2018.

“Após mergulharmos no período onde a política brasileira tomou o rumo para a escuridão, o mais impressionante foi encontrar amigos e familiares que estavam torcendo pelo governo fascista. Parecia uma verdadeira epidemia de cegueira que se espalhava por todo o país. Precisávamos de uma história sobre a cegueira. E a história de Bruno parecia ser a metáfora perfeita para o que estávamos vivendo. Mas não queríamos uma cheia de desesperança, porque já estávamos todos mergulhados naquele cenário apocalíptico", explica o diretor e roteirista Haroldo Borges.

Os atores Bruno Jeferson, Ronaldy Gomes, Angela Maria e Terena França foram escolhidos após um processo de seleção que envolveu 1.300 jovens de escolas públicas do sertão baiano.