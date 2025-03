Filme brasileiro "O Último Azul" vence o Festival de Berlim

Cena do filme 'O Último Azul' - Foto: Reprodução

O filme brasileiro 'O Último Azul', dirigido por Gabriel Mascaro, conquistou o Grande Prêmio do Júri, uma espécie de segundo lugar, no Festival de Berlim. O anúncio aconteceu em uma cerimônia neste sábado, 22, no Palácio da Berlinale.

O Urso de Ouro deste ano foi para o filme norueguês 'Dreams', de Dag Johan Haugerud, parte da trilogia 'Sex Love Dreams', que explora dilemas de dois personagens diferentes em cada obra.

A produção brasileira também já ganhou o prêmio de melhor filme da competição concedido pelo júri ecumênico, além do prêmio dos leitores do jornal "Berliner Morgenpost".

O elenco inclui Denise Weinberg, Rodrigo Santoro, Miriam Socarrás, Adanilo, Rosa Malagueta, Clarissa Pinheiro, Dimas Mendonça, entre outros. Enquanto O Último Azul ainda aguarda uma data de lançamento, Boi Neon, filme anterior de Gabriel Mascaro, está disponível no Prime Video.