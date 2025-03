Ingressos a R$ 12: cinema tem promoção para filmes indicados ao Oscar

Cena de “A Substância”, um dos indicados ao prêmio - Foto: Divulgação

Nos dias 27 e 28 de fevereiro, a rede UCI promove mais uma edição do UCI Day Oscar, uma maratona especial com os principais indicados ao Oscar, premiação marcada para dia 2 de março. Em Salvador, o grupo tem salas nos shoppings Da Bahia, Barra e Paralela.

Todos os ingressos estarão disponíveis por R$ 12, incluindo as salas IMAX, e por R$ 24 nas salas DE LUX. A venda de ingressos já começou na quinta-feira, 20, no site e nas bilheterias. Os clientes Unique*, participantes do programa de fidelidade da rede, pagarão apenas R$11 nas salas convencionais e IMAX e R$23 nas salas DE LUX.

Este ano, a festa é ainda mais especial para os brasileiros, com “Ainda Estou Aqui” na disputa de três prêmios: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz (Fernanda Torres). O longa de Walter Salles é um dos destaques da maratona, que traz “Duna: Parte Dois” e “O Brutalista” em IMAX, ao lado de outros indicados na categoria Melhor Filme, como “Wicked”, “A Substância”, “Um Completo Desconhecido”, “Conclave”, “Anora” e “Emilia Pérez”, o recordista de indicações do ano, com 13 nomeações.

Sucesso de crítica e de público, “Duna: Parte Dois” está indicado a cinco Oscars®, incluindo Melhores Efeitos Visuais. O épico de ficção científica, dirigido por Denis Villeneuve, foi filmado em formato IMAX, garantindo uma imersão total com imagens muito mais nítidas, claras e coloridas, além de uma profundidade incomparável.

Com 10 indicações nesta temporada, incluindo Melhor Diretor, Ator e Fotografia, “O Brutalista” segue a história de um arquiteto que foge da Europa pós-guerra para recomeçar nos Estados Unidos. Dirigido por Brady Corbet, o longa também será exibido em IMAX.

A grande novidade desta edição fica por conta de “Um Completo Desconhecido”. O filme retrata a vida e carreira do lendário Bob Dylan, interpretado pelo astro Timothée Chalamet, e estreia no dia 27, durante a maratona. A produção concorre a oito estatuetas, incluindo Melhor Ator, Roteiro Adaptado e Direção.

Os fenômenos da cultura pop “Wicked” e “A Substância” retornam à UCI durante a programação especial. O prelúdio musical de O Mágico de Oz conquistou 10 indicações, incluindo Melhor Atriz para Cynthia Erivo e Melhor Atriz Coadjuvante para Ariana Grande. Já o terror estrelado por Demi Moore recebeu cinco nomeações: Melhor Filme, Melhor Atriz, Melhor Direção, Melhor Roteiro Original e Melhor Maquiagem e Cabelo.

Outros indicados que continuam em cartaz durante a maratona, como “Flow” e “Sing Sing”, também poderão ser vistos por R$12. Assim como “Robô Selvagem”, “Divertida Mente 2”, “A Semente do Fruto Sagrado” e “O Aprendiz”, que retornam em cinemas selecionados.