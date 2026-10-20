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SUCESSO ABSOLUTO!

Filme da Netflix somou R$ 1,1 bilhões em bilheteria e está no TOP 10

Filme que conquistou o público nos cinemas e continua atraindo espectadores no streaming

Beatriz Santos
Por
Filme alcançou rapidamente o TOP 10 da Netflix
Filme alcançou rapidamente o TOP 10 da Netflix - Foto: Divulgação

A terça-feira pode ficar mais divertida com uma comédia romântica capaz de arrancar risadas e transformar algumas horas livres em um momento de descontração.

Para quem quer fugir do tédio sem apostar em uma história complicada, a Netflix tem uma opção que conquistou milhões de espectadores nos cinemas e voltou a chamar atenção entre os assinantes.

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Todos Menos Você ocupa atualmente a segunda posição no TOP 10 de filmes da plataforma, atrás apenas do suspense Sobrevivência.

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Lançado em 2023 e exibido nos cinemas brasileiros em janeiro de 2024, o longa mistura romance, humor e situações constrangedoras em uma trama que transforma a antipatia entre dois jovens em uma inesperada oportunidade para o amor.

Estrelada por Sydney Sweeney, conhecida por Euphoria, e Glen Powell, de Top Gun: Maverick, a produção arrecadou cerca de US$ 220,2 milhões mundialmente, o equivalente a aproximadamente R$ 1,11 bilhão.

Filme ultrapassou R$ 1 bilhão em bilheteria

Dirigido por Will Gluck, o filme arrecadou aproximadamente US$ 220,2 milhões nas bilheterias mundiais, com orçamento estimado em US$ 25 milhões. Considerando a conversão informada de US$ 1 para cerca de R$ 5,05, a receita global corresponde a aproximadamente R$ 1,11 bilhão.

Nos Estados Unidos, a produção somou cerca de US$ 88,3 milhões, enquanto os mercados internacionais responderam por aproximadamente US$ 131,9 milhões. No Brasil, o longa estreou em 25 de janeiro de 2024 e liderou as bilheterias nacionais por duas semanas consecutivas.

Inspirada na comédia teatral Muito Barulho por Nada, de William Shakespeare, a produção também se destacou por recuperar o interesse do público por histórias românticas que misturam atração, rivalidade e situações absurdas.

Romance vira uma confusão na Austrália

A história acompanha Bea (Sydney Sweeney) e Ben (Glen Powell), dois jovens que se conhecem durante a faculdade e vivem um encontro que parece promissor. Apesar da química imediata, um desentendimento faz com que os dois se afastem e deixem a relação mal resolvida.

Anos depois, eles se reencontram em um casamento na Austrália. Para lidar com a situação e evitar conflitos com familiares e convidados, decidem fingir que estão juntos. O plano, porém, se torna cada vez mais complicado à medida que precisam sustentar a encenação enquanto tentam esconder a antipatia que demonstram um pelo outro.

A convivência forçada cria situações constrangedoras, discussões e momentos de proximidade que colocam em dúvida os sentimentos dos protagonistas. O resultado é uma comédia romântica que aposta na dinâmica de rivais que se apaixonam, conhecida como enemies to lovers.

Química dos protagonistas é um dos destaques

Além de Sydney Sweeney e Glen Powell, o elenco reúne Alexandra Shipp, Hadley Robinson, Dermot Mulroney e Rachel Griffiths. A direção de Will Gluck, conhecido por Amizade Colorida e A Mentira, aposta no ritmo ágil e em situações exageradas para sustentar o humor.

A química entre os protagonistas é um dos elementos mais elogiados da produção. Os cenários australianos, os figurinos e as cenas cômicas ajudam a construir uma experiência leve, enquanto os conflitos entre Bea e Ben mantêm a narrativa em movimento.

A recepção, no entanto, foi diferente entre críticos e espectadores. No Rotten Tomatoes, o filme registra 87% de aprovação do público, contra 53% da crítica, segundo os índices informados na plataforma.

A diferença reforça o apelo da produção entre quem procura uma comédia romântica descomplicada, mesmo que a história recorra a situações previsíveis do gênero.

Vale a pena?

Sim, principalmente para quem gosta de comédias românticas com protagonistas que começam se estranhando e acabam envolvidos em situações inesperadas. Todos Menos Você aposta em diálogos provocadores, humor, sensualidade e uma história de amor que não se leva tão a sério.

Embora siga uma fórmula conhecida, o longa encontra força na química entre Sydney Sweeney e Glen Powell e nas confusões que surgem quando os dois tentam fingir um relacionamento.

Para quem quer aproveitar a terça-feira, 20, e fugir do tédio, é uma escolha divertida para assistir sem grandes compromissos e terminar o dia com uma história leve.

Veja o trailer!

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