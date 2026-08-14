Filme de ação frenética na Netflix para assistir na noite desta sexta (14/08)

O fim de semana chegou e nada melhor do que encerrar a noite desta sexta-feira, 14, com um bom filme de ação. Uma ótima opção é ‘Sucker Punch - Mundo Surreal’, longa dirigido por Zack Snyder (‘Batman vs Superman: A Origem da Justiça’) que acabou de chegar na Netflix.

Qual a história de Sucker Punch - Mundo Surreal?

O filme se passa em 1950 e acompanha Babydoll (Emily Browning), que foi internada em um sanatório pelo padrasto inescrupuloso, que encomenda uma cirurgia para destruir o cérebro dela. Mas a jovem descobre que seu refúgio pode estar dentro de sua mente e só assim ela poderá se libertar para sempre.

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Agora, vivendo esse mundo paralelo, ela enfrenta dragões, samurais, robôs e nazistas sobrenaturais, que a farão viver uma perigosa e fantástica aventura na companhia das colegas de internação Blondie (Vanessa Hudgens), Rocket (Jena Malone), Amber (Jamie Chung) e Sweet Pea (Abbie Cornish).

Curiosidades

Sucker Punch - Mundo Surreal é o primeiro trabalho do diretor Zack Snyder que não é baseado na obra de terceiros. ‘Madrugada dos Mortos’ (2004) foi uma refilmagem do clássico de George A. Romero, ‘300’ (2009) e ‘Watchmen - O Filme’ (2009) são baseados em quadrinhos, e ‘A Lenda dos Guardiões’ (2010) é baseado num livro infantil.

Além disso, o filme é o quarto para o cinema que Deborah Snyder produz com o marido. Os outros foram 300, Watchmen - O Filme e A Lenda dos Guardiões.

Durante entrevista concedida à imprensa, Zack Snyder descreveu Sucker Punch como um filme de ação erótico.

Assista ao trailer de Sucker Punch - Mundo Surreal: