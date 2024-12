Filme de terror com Popeye tem imagem assustadora revelada; veja

Popeye: The Slayer Man coloca um marinheiro como serial killer - Foto: Divulgação

O filme Popeye: The Slayer Man (em tradução livre, O Homem Assassino), que estreará em 2025, ganhou o seu primeiro pôster. Na imagem assustadora é possível ver o personagem marinheiro cheio de sangue.

No longa-metragem, que tem a direção de William Stead, coloca o protagonista como um serial-killer. A produção é de Rene August, com Steven Murphy no papel de um Popeye.

O filme tem a previsão de ser lançado em janeiro de 2025 nos Estados Unidos. Ainda não há uma data de estreia nos cinemas do Brasil.

De acordo com o Bloody Disgusting, o filme, apesar de muito similar a outros longas do gênero, não tem relação com a franquia do Poohniverse.