Filme recém-chegado à Netflix vai salvar sua terça do tédio (21/07)

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A terça-feira chegou e, depois da correria do início da semana, nada melhor do que reservar a noite para um bom filme.

Para quem procura uma história intensa, cheia de suspense e reviravoltas, Acompanhante Perfeita, recém-chegado ao catálogo da Netflix apesar de ter estreado nos cinemas em 2025, é uma das melhores opções para assistir hoje.

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Misturando terror, ficção científica e comédia, o longa conquistou 93% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e entrega uma experiência envolvente do início ao fim.

O filme ainda aposta em reviravoltas constantes e em uma atmosfera de tensão que prende a atenção do começo ao fim, tornando-se uma ótima pedida para assistir depois de um dia cheio.



Uma viagem de fim de semana que vira um pesadelo

A trama acompanha Iris (Sophie Thatcher) e Josh (Jack Quaid), um casal que vive um relacionamento aparentemente perfeito.

Os dois viajam com amigos para uma luxuosa casa de campo em busca de descanso, mas o passeio muda completamente de rumo quando uma revelação inesperada transforma o fim de semana em uma luta pela sobrevivência.

A partir desse momento, perseguições, violência e segredos começam a surgir enquanto Iris tenta compreender sua própria existência e escapar de uma situação cada vez mais perigosa.

Sem depender apenas dos sustos, Acompanhante Perfeita utiliza o terror para discutir temas como relações abusivas, controle, idealização romântica e os limites entre seres humanos e inteligência artificial.

Terror, ficção científica e humor caminham juntos

Dirigido e roteirizado por Drew Hancock, o longa foge do terror convencional ao combinar diferentes gêneros em uma narrativa dinâmica.

Além das cenas de suspense, o filme incorpora momentos de humor e constrói uma história que dialoga com produções como Ex_Machina, Black Mirror e M3GAN, mas encontra identidade própria ao explorar a inversão entre humanos e máquinas.

Ao longo da trama, o roteiro levanta reflexões sobre empatia, tecnologia e relacionamentos tóxicos, enquanto mantém o ritmo acelerado característico dos filmes de sobrevivência.

Elenco ajuda a elevar a tensão

Grande parte do sucesso do longa passa pelas atuações de Sophie Thatcher e Jack Quaid, que sustentam a tensão emocional da história do início ao fim.

O elenco ainda conta com Harvey Guillén e Megan Suri, que ajudam a ampliar os mistérios da narrativa e reforçam o clima imprevisível da produção.

Com fotografia elegante, visual marcante e uma sequência de reviravoltas, o filme consegue equilibrar entretenimento e discussão sobre o avanço da inteligência artificial sem deixar o suspense em segundo plano.

Vale a pena?

Sim. Acompanhante Perfeita é uma excelente escolha para quem gosta de tramas intensas que misturam terror, ficção científica e comédia.

Recém-lançado na Netflix, o filme entrega suspense, boas atuações, humor ácido e reflexões sobre tecnologia e relacionamentos, mantendo o espectador envolvido até os minutos finais.