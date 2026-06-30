Filmes e séries: as estreias da Netflix que vão agitar o mês de julho

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Julho começou trazendo uma das maiores renovações de catálogo da Netflix em 2026. Ao longo das próximas semanas, a plataforma aposta em uma combinação de lançamentos inéditos, continuações muito aguardadas e clássicos do cinema para manter os assinantes diante da tela durante todo o mês.

A programação reúne produções para praticamente todos os gostos. Dos filmes de ação que marcaram gerações aos romances, animações, dramas políticos, terror e séries inéditas, o streaming amplia seu catálogo com títulos que prometem movimentar o TOP 10 nas próximas semanas.

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Entre os principais destaques estão a chegada de franquias consagradas como Velozes e Furiosos, Blade e Underworld, além da estreia de Enola Holmes 3, da animação Robô Selvagem e de novas temporadas de séries que já conquistaram milhares de fãs.

A estratégia reforça a aposta da Netflix em equilibrar nostalgia com novidades capazes de atrair diferentes públicos.



Com tantas estreias espalhadas ao longo do mês, julho se apresenta como uma oportunidade para quem pretende colocar a lista de filmes e séries em dia, descobrir novas histórias ou revisitar produções que marcaram época.

A seguir, confira os principais lançamentos confirmados pela plataforma para as próximas semanas.

Principais estreias e lançamentos do mês de maio na Netflix!

Séries

A segunda temporada de Entrevista Com o Vampiro está entre a lista de lançamentos da Netflix para julho - Foto: Divulgação

Vapor Humano

Uma morte ao vivo na TV. Um criminoso que vira vapor. Por trás de tudo, um projeto secreto que usava pessoas vulneráveis. Agora, um investigador busca a verdade.

Lançamento: 02/07/2026

Solteiros Nunca Mais: Temporada 2

Um novo grupo chega ao Resort dos Solteiros de Plantão e deixa a inexperiência de lado para encarar os altos e baixos do amor.

Lançamento: 07/07/2026

Uma Casa na Pradaria

A família Ingalls começa uma nova vida no Oeste, um lugar que combina os encantos da natureza e uma luta constante pela sobrevivência.

Lançamento: 09/07/2026

Entrevista com o Vampiro: Temporada 2

Assombrados por Lestat, Louis e Claudia viajam para Paris na década de 1940 em busca de outros vampiros, mas são atraídos para um clã tentador.

Lançamento: 14/07/2026

O Falcão do Golfe

Na reta final de sua carreira, a lenda do golfe Lonnie Hawkins busca o último grande título e arrasta todos que ama para o caos.

Lançamento: 16/07/2026

O Mapa dos Desejos

Antes de partir, Lucy cria um jogo para a irmã Greta com o objetivo de levá-la a uma jornada de autoconhecimento e ao charmoso Will Tucker.

Lançamento: 17/07/2026

A Leste do Palácio

O rei convoca um homem com acesso ao mundo espiritual e uma dama capaz de ouvir os mortos. Será que eles conseguem desvendar os segredos sombrios do palácio?

Lançamento: 17/07/2026

Ransom Canyon: Temporada 2

Staten e Quinn se arriscam em novas empreitadas para trazer a esperança e a prosperidade de volta a Ransom Canyon e lidar com o que sentem um pelo outro.

Lançamento: 23/07/2026

Fúria

Ferido e com amnésia, um homem recebe ajuda de um técnico de MMA e começa a lutar, dividido entre a esperança de um novo futuro e um passado que o atormenta.

Lançamento: 29/07/2026

Filmes

Cena de Enola Holmes 3 - Foto: Divulgação

Um Paraíso Perigoso

Depois que um caçador de recompensas desaparece no Havaí, o filho e o parceiro dele se unem para procurá-lo e descobrem uma conspiração envolvendo um traficante.

Lançamento: 01/07/2026

Sempre ao seu Lado

Quando seu mestre morre, um cachorro leal permanece mais de uma década esperando por ele em frente à estação de trem onde costumava encontrá-lo todos os dias.

Lançamento: 01/07/2026

Os Especialistas

Neste suspense, um ex-agente de operações especiais é forçado a deixar a aposentadoria quando seu mentor é sequestrado por um criminoso implacável.

Lançamento: 01/07/2026

Anjos da Noite – Underworld

Tudo muda quando uma guerreira vampira chamada Selene se apaixona por um lobisomem pacífico, Michael, que deseja acabar com a guerra entre vampiros e lobisomens.

Lançamento: 01/07/2026

Magnatas do Crime

Ao decidir vender seu valioso império da maconha em Londres, um magnata americano se envolve em uma série de complôs, esquemas e armações para proteger seus negócios.

Lançamento: 01/07/2026

Águas que Corroem

Ao pegar um caminho errado na floresta, uma estudante universitária tem que lutar pela própria vida quando se depara com dois irmãos fora da lei e encrenqueiros.

Lançamento: 01/07/2026

Um Amor para Recordar

O bad boy Landon e a rata de biblioteca do campus participam de uma peça de teatro escolar em papéis opostos e se apaixonam, mas uma tragédia os separa.

Lançamento: 01/07/2026

A Chamada

Com uma bomba no carro e os filhos no banco de trás, um executivo pisa fundo para escapar de um inimigo desconhecido.

Lançamento: 01/07/2026

Fogo Contra Fogo

Quando sua identidade é comprometida, um bombeiro no serviço de proteção a testemunhas é forçado a tomar uma atitude inesperada.

Lançamento: 01/07/2026

Os Renegados

Um ladrão elegante viaja a Abu Dhabi com um grupo de criminosos impulsivos. O objetivo? Recolher pilhas de ouro de uma enorme prisão privada.

Lançamento: 01/07/2026

A Protetora

Uma ex-militar que virou porteira em Nova York enfrenta ladrões de arte que usam a violência para conseguir algo de valor inestimável, e não são apenas as pinturas.

Lançamento: 01/07/2026

Os Mercenários 2

A equipe se reúne para uma missão simples, mas a vingança passa a ser prioridade quando um colega é assassinado durante o serviço.

Lançamento: 01/07/2026

Enola Holmes 3

Sempre em busca de aventura, Enola Holmes vai a Malta para investigar seu caso mais complicado e traiçoeiro até agora, combinando seus sonhos pessoais e profissionais.

Lançamento: 01/07/2026

Velozes e Furiosos

A lealdade de um policial é testada durante uma missão secreta para investigar um grupo de pilotos de corridas de rua suspeitos de organizar assaltos em alta velocidade.

Lançamento: 03/07/2026

+ Velozes + Furiosos

Preso em Miami, o ex-policial Brian O'Conner faz um acordo com o FBI e se infiltra em um cartel como motorista. Para isso, ele pede ajuda a um velho amigo.

Lançamento: 03/07/2026



Velozes e Furiosos: Desafio em Tóquio

Shaun vai parar em Tóquio depois de ser preso por fazer corridas de rua. Lá, ele decide aperfeiçoar um novo estilo de dirigir para desafiar um perigoso rival.

Lançamento: 03/07/2026



Velozes & Furiosos 4

O fugitivo Dom Toretto se junta ao seu rival Brian O'Conner para enfrentar um inimigo comum nesta sequência da série sobre velocidade e crime.

Lançamento: 03/07/2026



Velozes & Furiosos 5 - Operação Rio

Dominic Toretto e sua equipe seguem para o Brasil, onde pretendem organizar uma equipe de corrida. O problema é que tem um traficante e um agente federal atrás deles.

Lançamento: 05/07/2026



Velozes & Furiosos 6

O piloto Dominic Toretto e sua equipe embarcam em um novo assalto e exibem seu talento ao volante acelerando pelo mundo afora.

Lançamento: 03/07/2026



Velozes e Furiosos 7

Os fora da lei loucos por velocidade tentam agora levar uma vida normal. Mas um homem com sede de vingança acaba com o sossego deles.

Lançamento: 03/07/2026



Velozes e Furiosos 8

Uma ciberterrorista força Dom a se voltar contra Letty e seus amigos, pondo em risco tudo que eles conquistaram juntos. Mas isso não vai sair barato.

Lançamento: 03/07/2026



Velozes & Furiosos: Hobbs & Shaw

Enviado à Inglaterra para acabar com uma ameaça biológica, o agente americano Luke Hobbs precisa se unir ao seu maior adversário, o mercenário Deckard Shaw.

Lançamento: 03/07/2026



Blade: O Caçador de Vampiros

Blade e seu mentor enfrentam um vampiro rebelde que planeja dominar o ultrapassado conselho de vampiros e ressuscitar o deus do sangue La Magra.

Lançamento: 03/07/2026



Blade II: O Caçador de Vampiros

Uma praga terrível ameaça exterminar tanto os vampiros quanto os humanos, e a Nação dos Vampiros decide pedir ajuda ao meio-vampiro Blade.

Lançamento: 03/07/2026



Blade: Trinity

Ao perceber que não são fortes o bastante para derrotar o caçador Blade, os vampiros que dominam a Terra decidem incriminá-lo, transformando-o em um assassino em série.

Lançamento: 03/07/2026



Robô Selvagem

Sozinha em uma ilha desconhecida, uma robô prestativa aprende a sobreviver entre os animais locais e começa a cuidar de um filhote solitário de ganso.

Lançamento: 04/07/2026

A Grande Vitória

Max Trombini supera os traumas da infância tumultuada graças à paixão pelo mundo das artes marciais.

Lançamento: 04/07/2026

Terror em Silent Hill

O desespero de Rose para salvar sua filha de uma doença terminal as leva à Silent Hill, um mundo de trevas que logo consome a menina.

Lançamento: 10/07/2026

Chacrinha: O Velho Guerreiro

Esta biografia acompanha a vida e a carreira de Abelardo Barbosa, conhecido como Chacrinha, o apresentador de TV que virou ícone cultural do Brasil.

Lançamento: 10/07/2026

A Voz de Hind Rajab

Ao receberem um apelo desesperado de uma criança de seis anos presa em um carro, os membros do Crescente Vermelho em Gaza arriscam tudo para salvá-la.

Lançamento: 12/07/2026

O Paciente: O Caso Tancredo Neves

Este drama político narra os últimos dias de Tancredo Neves, o primeiro presidente civil eleito do Brasil após 21 anos de ditadura militar.

Lançamento: 15/07/2026



Heartstopper Para Sempre

A turma começa um novo ano no Colégio Truham. O relacionamento de Nick e Charlie se aprofunda, e eles se perguntam como será a vida daí pra frente.

Lançamento: 17/07/2026



Monstros vs. Alienígenas

Alienígenas querem dominar a Terra! Mas eles vão ter que enfrentar uma turma de heróis improváveis que está pronta para proteger o planeta e salvar o dia.

Lançamento: 17/07/2026



Acompanhante Perfeita

Durante um fim de semana com amigos, uma jovem descobre que é uma robô acompanhante e precisa lutar para escapar dos planos sangrentos do namorado.

Lançamento: 19/07/2026



Branca de Neve e o Caçador

Um caçador enviado para capturar a Branca de Neve acaba virando mentor da jovem. Agora, ela precisa derrotar a rainha que deseja seu coração para alcançar a imortalidade.

Lançamento: 21/07/2026



O Caçador e a Rainha do Gelo

Após uma traição, Freya se transforma em uma rainha sem sentimentos e passa a punir todos que desafiam seu decreto. Incluindo dois de seus melhores guerreiros.

Lançamento: 21/07/2026



Bumblebee

Ao cair na Terra em 1987, o adorável herói Bumblebee faz amizade com uma adolescente de muita atitude, enfrentando os Decepticons e uma agência secreta do governo.

Lançamento: 24/07/2026



De Olhos Bem Fechados

Uma discussão sobre fidelidade envia um médico casado em uma sucessão surreal de encontros sexuais.

Lançamento: 24/07/2026



Os Infiltrados

Leonardo DiCaprio interpreta um policial que cresceu em meio ao crime e que se infiltra na máfia irlandesa em Boston para chegar a Jack Nicholson, um dos chefões.

Lançamento: 24/07/2026



72 Horas em Miami

Para salvar a carreira, um executivo quarentão vai a uma despedida de solteiro com um grupo de jovens, depois de ser adicionado por engano ao chat deles.