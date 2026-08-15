Filmes e séries da Netflix para assistir neste fim de semana (15 e 16/08)

Fim de semana (15 e 16/08) chegou e nada como um bom suspense para prender a atenção do início ao fim. Entre investigações policiais, mistérios de época e tramas cheias de reviravoltas surpreendentes, a Netflix tem opções de sobra para quem não abre mão de um bom quebra-cabeça narrativo.

Pensando nisso, o Cineinsite preparou uma seleção com três filmes e três séries de suspense e mistério disponíveis agora mesmo na Netflix, ideais para o fim de semana.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Veja as sessões nos cinemas de Salvador

3 filmes de suspense e mistério para ver agora na Netflix

A Mulher na Janela

Foto: Divulgação

Anna Fox (Amy Adams) é uma psicóloga infantil que vive isolada em casa havia quase um ano, lidando com um quadro severo de agorafobia. Sua rotina solitária, regada a vinho e filmes antigos, muda quando ela testemunha, através da janela, algo que parece ser um crime cometido na casa dos vizinhos recém-chegados. O problema é que ninguém acredita nela (nem mesmo a polícia) e Anna passa a duvidar da própria sanidade enquanto tenta provar o que viu.

Vozes e Vultos

Foto: Divulgação

George e Catherine Claire se mudam com a filha para uma pequena cidade em busca de um recomeço. Mas, ao chegar à nova casa, acontecimentos estranhos e segredos sombrios do passado começam a surgir, colocando em risco não apenas a sanidade do casal, como também a segurança de toda a família. Estrelado por Amanda Seyfried e James Norton, o filme mistura terror e mistério em uma atmosfera de tensão crescente.

Estrada Sem Lei

Foto: Divulgação

Kevin Costner e Woody Harrelson vivem dois ex-policiais texanos convocados de volta à ativa para caçar Bonnie e Clyde, o casal de criminosos que já havia se tornado símbolo da cultura pop da época. Dirigido por John Lee Hancock e baseado em fatos reais, o filme propõe um contraponto ao mito romantizado da dupla, dando voz aos homens da lei que colocaram a própria vida em risco para encerrar a onda de crimes.

3 séries de suspense e mistério para ver agora na Netflix

O Poder e a Lei

Foto: Divulgação

Mickey Haller (Manuel Garcia-Rulfo) é um advogado de defesa idealista que atua diretamente do banco de trás de seu Lincoln, aceitando desde pequenos casos até defesas complexas em Los Angeles. Baseada nos romances de Michael Connelly, a série mistura investigação, reviravoltas no tribunal e a vida pessoal conturbada do protagonista, sempre em busca de provar a inocência de clientes cujo passado nem sempre é tão limpo quanto parece.

Bosque Adentro

Foto: Divulgação

Em 1994, durante um acampamento de verão na Polônia, uma jovem desaparece na floresta sem deixar rastro. O sumiço marca para sempre a vida de seu irmão, Pawel, que anos depois se torna promotor em Varsóvia sem nunca abandonar a esperança de encontrá-la viva. Vinte e cinco anos mais tarde, um cadáver é encontrado e reabre a investigação, alternando entre 1994 e o presente. Com apenas seis episódios, a minissérie mistura suspense policial e drama familiar em ritmo intenso.

Cidade de Sombras

Foto: Divulgação

Um corpo carbonizado pendurado na fachada de um dos edifícios mais famosos de Barcelona dá início a esta minissérie policial espanhola. O detetive suspenso Milo Malart (Isak Férriz) retorna à ativa ao lado da inspetora Rebeca Garrido (Verónica Echegui) para conduzir uma investigação que revela conexões perigosas entre a vítima e grupos influentes da cidade. Com apenas seis episódios, dá para assistir tudo em uma única tarde.