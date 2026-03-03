Menu
DA TV PARA O CINEMA

Game of Thrones vai ganhar filme nos cinemas; entenda

Projeto levará Westeros aos cinemas e pode explorar origem dos Targaryen

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

03/03/2026 - 16:28 h | Atualizada em 03/03/2026 - 17:26

Projeto já conta com um nome de peso no roteiro
Projeto já conta com um nome de peso no roteiro -

O inverno está chegando às telonas (e os dragões também). Segundo informações do portal The Wrap, a Warner Bros. deu sinal verde para a produção de um filme derivado de Game of Thrones, marcando a primeira vez que o universo de Westeros será explorado oficialmente no cinema.

O projeto já conta com um nome de peso no roteiro: Beau Willimon, conhecido por seu trabalho aclamado em Andor e House of Cards. A escolha indica que a nova produção pode apostar em uma abordagem política densa, mantendo o tom estratégico e complexo que marcou a série original.

Leia Também:

Essa série pode ter antecipado o conflito entre Israel e Irã
3 séries curtas e viciantes da Netflix para ver em apenas uma tarde
Quentin Tarantino morreu em Israel? Entenda o que aconteceu

Embora detalhes da trama ainda estejam sob sigilo, rumores de bastidores apontam que a história pode acompanhar a trajetória de Aegon I, o Conquistador, figura central na mitologia da saga.

Ele foi o responsável por unir os Sete Reinos e dar início à dinastia Targaryen, montado em seu dragão, Balerion, o Terror Negro. Essa narrativa é considerada um dos pilares fundamentais de Westeros, mas nunca foi retratada visualmente.

A decisão de expandir a franquia para o cinema representa uma mudança na estratégia da Warner, que até então mantinha o universo como principal aposta da HBO na televisão.

O fenômeno de Westeros segue vivo

Desde sua estreia em 2011, Game of Thrones transformou a cultura pop, acumulando dezenas de prêmios ao longo de suas 8 temporadas. O sucesso abriu caminho para derivados que mantêm a franquia em alta:

House of the Dragon: Focada na guerra civil Targaryen, a série já possui 2 temporadas. A 3ª temporada é aguardada com ansiedade para junho de 2026.

O Cavaleiro dos Sete Reinos: Baseada nos contos de Dunk e Egg, a primeira temporada já está disponível na Max. O segundo ano da produção está confirmado para 2027.

filmes game of thrones séries

x