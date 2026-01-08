Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NOVO FILME

Hugh Jackman surge irreconhecível como personagem icônico em trailer

Novo filme reimagina o mito após despedida do ator como Wolverine

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

08/01/2026 - 15:55 h
Hugh Jackman vai interpretar um dos personagens mais famosos e emblemáticos da história
Hugh Jackman vai interpretar um dos personagens mais famosos e emblemáticos da história -

Após se despedir de um de seus papéis mais emblemáticos no cinema, Hugh Jackman aparece irreconhecível no primeiro trailer oficial de A Morte de Robin Hood, divulgado na terça-feira, 6.

O longa, que estreia nos cinemas mundiais em junho de 2026, apresenta uma releitura ousada de um dos personagens mais icônicos da cultura popular.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

6 filmes de suspense na Netflix com finais de cair o queixo
No TOP 10: O novo filme de ação da Netflix que vai explodir sua mente
Série famosa de hospital lidera top 10 após chegar na Netflix

Logo nos primeiros segundos, a prévia deixa claro que não se trata de uma adaptação tradicional. “Quer saber um segredo? As pessoas falam de Robin Hood, contam suas histórias, mas é tudo mentira”, provoca o trailer, antecipando uma abordagem mais sombria e desconstruída do herói lendário.

Escrito e dirigido por Michael Sarnoski, o filme acompanha um Robin Hood marcado por um passado de crimes e assassinatos. Gravemente ferido, o personagem passa a enfrentar uma intensa batalha interna enquanto se encontra sob os cuidados de uma mulher misteriosa, em um momento de acerto de contas com a própria história.

Em entrevista concedida em dezembro à Entertainment Weekly, Sarnoski explicou a essência dessa versão do personagem.

“Ele [Robin Hood] era um assassino, fora da lei, que fez muitas coisas terríveis e era, de certa forma, monstruoso. Mas viveu o suficiente para ver esse folclore ser criado ao seu redor. O personagem está tentando entender como se sente em relação a isso, a ser retratado como um herói quando sabe o que realmente era.”

Além de Hugh Jackman, o elenco conta com Bill Skarsgård, Jodie Comer, Murray Bartlett e Noah Jupe. A distribuição é da A24, responsável por produções como Midsommar, Saint Maud, A Bruxa, X e Hereditário.

Veja o trailer:

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cinema filmes Hugh Jackman

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Hugh Jackman vai interpretar um dos personagens mais famosos e emblemáticos da história
Play

Tom e Jerry e mais: veja o que está passando no cinema em Salvador

Hugh Jackman vai interpretar um dos personagens mais famosos e emblemáticos da história
Play

Hugh Jackman surge irreconhecível como personagem icônico em trailer

Hugh Jackman vai interpretar um dos personagens mais famosos e emblemáticos da história
Play

Netflix anuncia nova produção de Stranger Things para 2026

Hugh Jackman vai interpretar um dos personagens mais famosos e emblemáticos da história
Play

Filme com serial killer e tubarões surpreende e chega ao Prime Video

x