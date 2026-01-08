Hugh Jackman surge irreconhecível como personagem icônico em trailer

Hugh Jackman vai interpretar um dos personagens mais famosos e emblemáticos da história - Foto: Divulgação

Após se despedir de um de seus papéis mais emblemáticos no cinema, Hugh Jackman aparece irreconhecível no primeiro trailer oficial de A Morte de Robin Hood, divulgado na terça-feira, 6.

O longa, que estreia nos cinemas mundiais em junho de 2026, apresenta uma releitura ousada de um dos personagens mais icônicos da cultura popular.

Logo nos primeiros segundos, a prévia deixa claro que não se trata de uma adaptação tradicional. “Quer saber um segredo? As pessoas falam de Robin Hood, contam suas histórias, mas é tudo mentira”, provoca o trailer, antecipando uma abordagem mais sombria e desconstruída do herói lendário.



Escrito e dirigido por Michael Sarnoski, o filme acompanha um Robin Hood marcado por um passado de crimes e assassinatos. Gravemente ferido, o personagem passa a enfrentar uma intensa batalha interna enquanto se encontra sob os cuidados de uma mulher misteriosa, em um momento de acerto de contas com a própria história.

Em entrevista concedida em dezembro à Entertainment Weekly, Sarnoski explicou a essência dessa versão do personagem.

“Ele [Robin Hood] era um assassino, fora da lei, que fez muitas coisas terríveis e era, de certa forma, monstruoso. Mas viveu o suficiente para ver esse folclore ser criado ao seu redor. O personagem está tentando entender como se sente em relação a isso, a ser retratado como um herói quando sabe o que realmente era.”

Além de Hugh Jackman, o elenco conta com Bill Skarsgård, Jodie Comer, Murray Bartlett e Noah Jupe. A distribuição é da A24, responsável por produções como Midsommar, Saint Maud, A Bruxa, X e Hereditário.

