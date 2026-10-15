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Jogos Vorazes retorna aos cinemas; veja horários e onde assistir
Maratona acontece de 15 a 21 de outubro, com ingressos a partir de R$ 19
Faltando um mês para a estreia de Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita, os fãs da saga poderão rever os filmes da franquia nos cinemas entre os dias 15 e 21 de outubro de 2026.
A iniciativa reúne os títulos: Jogos Vorazes (2012), Jogos Vorazes: Em Chamas (2013), Jogos Vorazes: A Esperança – Parte 1 (2014), Jogos Vorazes: A Esperança – O Final (2015) e Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes (2023), prelúdio ambientado décadas antes da história da protagonista.
Ainda é possível maratonar todos os filmes da trilogia original em um único dia nos cinemas da UCI Orient. Os fãs também podem retornar para assistir a A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. A programação prevê sessões a partir das 13h, com a última exibição começando às 21h30.
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Confira a ordem dos filmes e os horários:
- 13h: Jogos Vorazes;
- 15h50: Jogos Vorazes: Em Chamas;
- 18h50: Jogos Vorazes: A Esperança – Parte 1;
- 21h10: Jogos Vorazes: A Esperança – Parte 2 | O Final;
- 21h30: Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes.
As sessões estão previstas para a sala 5, em versão dublada.
Já no Cineflix Bela Vista, os filmes da franquia têm sessões programadas na sala 9, com exibições alternadas entre quinta-feira, 15, e terça-feira, 20 de outubro.
- 15 de outubro (quinta-feira): Jogos Vorazes, às 20h40;
- 16 de outubro (sexta-feira): Jogos Vorazes: Em Chamas, às 20h40;
- 17 de outubro (sábado): Jogos Vorazes: A Esperança – Parte 1, às 20h40;
- 18 de outubro (domingo): Jogos Vorazes: A Esperança – O Final, às 20h40;
- 20 de outubro (terça-feira): Jogos Vorazes, às 20h50.
Tem como assistir à franquia em outras cidades?
O Orient Cinemas Boulevard, em Feira de Santana, o Orient Cinemas River, em Petrolina, e o Orient Cinemas Cariri, em Juazeiro do Norte (CE), também são opções para quem deseja assistir aos filmes da franquia.
Os horários e os filmes disponíveis devem ser confirmados diretamente com cada cinema. Os valores variam entre R$ 38 (inteira) e R$ 19 (meia-entrada) e podem ser adquiridos pelo site Ingresso.com ou nas bilheterias dos cinemas participantes.
Horários, cinemas e mais: acesse o Cineinsite AQUI e veja onde os filmes estão passando em Salvador.