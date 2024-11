'Jurassic World: Rebirth’: Diretor revela detalhes do longa

O filme busca retornar às raízes da franquia, trazendo de volta o roteirista do clássico 'Jurassic Park' de 1993, David Koepp. - Foto: Divulgação | Universal Pictures

A nova produção da franquia 'Jurassic World', intitulada 'Jurassic World: Rebirth', se passa cinco anos após os eventos de 'Jurassic World: Domínio'. De acordo com a sinopse oficial, a ecologia do planeta tornou-se inóspita para os dinossauros remanescentes, que agora vivem em ambientes equatoriais isolados. Nesse cenário, três criaturas colossais detêm a chave para o desenvolvimento de uma droga capaz de trazer benefícios significativos à humanidade.

No centro dessa história está Zora Bennett, interpretada pela atriz Scarlett Johansson . A personagem, uma ex-militar em busca de um novo propósito, enfrenta dilemas éticos e questiona as motivações de suas novas aventuras. O diretor do longa Gareth Edwards explicou à revista Empire. “Ela está procurando um significado para sua vida depois de deixar o exército. Durante essa jornada, Zora começa a avaliar os limites do certo e errado em relação ao que está sendo feito com essas criaturas.”

O filme busca retornar às raízes da franquia, trazendo de volta o roteirista do clássico 'Jurassic Park' de 1993, David Koepp. Edwards destacou que esse vínculo com o original permitiu momentos de pura diversão criativa. “Houve muitas oportunidades como cineasta de me divertir muito e tentar brincar com o público”, afirmou. O diretor ainda prometeu o retorno de certos dinossauros emblemáticos, cuja ausência seria um “crime contra o cinema”.

'Jurassic World: Rebirth' também apresenta um elenco de peso, com Jonathan Bailey e Mahershala Ali se unindo a Johansson na liderança. A estreia do longa está marcada para 1 de julho de 2025.