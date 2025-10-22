MCU sem Wanda? Atriz quebra o silêncio sobre volta da heroína

Elizabeth Olsen reacende rumores sobre o futuro da heroína - Foto: Divulgação | Marvel

Com novos sucessos da Marvel estreando nas telonas, Elizabeth Olsen abriu o jogo sobre a possibilidade de retornar ao papel de Wanda Maximoff, a Feiticeira Escarlate, no Universo Cinematográfico da Marvel (MCU). Segundo a atriz, a decisão está diretamente ligada à sua estabilidade financeira.

Em entrevista à revista InStyle, Olsen comentou sobre a importância da franquia em sua carreira e destacou o lado prático da parceria. “É segurança financeira. Posso fazer escolhas. A Marvel me ofereceu valor, e isso é útil quando quero fazer filmes independentes”, afirmou.

Sobre voltar a interpretar a personagem, a atriz confessou sentir falta de viver Wanda: “É uma personagem que pude revisitar diversas vezes ao longo de 10 anos. Foi bom tirar umas férias dela, mas sinto falta e quero interpretá-la novamente. Adoraria ter a oportunidade de reprisar o papel.”

Apesar das declarações, o nome de Elizabeth Olsen ainda não aparece entre os confirmados para o elenco de Vingadores: Guerras Secretas, com estreia prevista para 2027.

Novidades da Marvel

Antes disso, os fãs poderão conferir Vingadores: Doomsday, que chega aos cinemas em 18 de dezembro de 2026, prometendo abrir caminho para o próximo grande evento do estúdio.