VAI VOLTAR?

MCU sem Wanda? Atriz quebra o silêncio sobre volta da heroína

Um adeus ou um prelúdio? Elizabeth Olsen volta a mencionar a Feiticeira Escarlate

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

22/10/2025 - 16:50 h
Elizabeth Olsen reacende rumores sobre o futuro da heroína -

Com novos sucessos da Marvel estreando nas telonas, Elizabeth Olsen abriu o jogo sobre a possibilidade de retornar ao papel de Wanda Maximoff, a Feiticeira Escarlate, no Universo Cinematográfico da Marvel (MCU). Segundo a atriz, a decisão está diretamente ligada à sua estabilidade financeira.

Em entrevista à revista InStyle, Olsen comentou sobre a importância da franquia em sua carreira e destacou o lado prático da parceria. “É segurança financeira. Posso fazer escolhas. A Marvel me ofereceu valor, e isso é útil quando quero fazer filmes independentes”, afirmou.

Sobre voltar a interpretar a personagem, a atriz confessou sentir falta de viver Wanda: “É uma personagem que pude revisitar diversas vezes ao longo de 10 anos. Foi bom tirar umas férias dela, mas sinto falta e quero interpretá-la novamente. Adoraria ter a oportunidade de reprisar o papel.”

Apesar das declarações, o nome de Elizabeth Olsen ainda não aparece entre os confirmados para o elenco de Vingadores: Guerras Secretas, com estreia prevista para 2027.

Novidades da Marvel

Antes disso, os fãs poderão conferir Vingadores: Doomsday, que chega aos cinemas em 18 de dezembro de 2026, prometendo abrir caminho para o próximo grande evento do estúdio.

x